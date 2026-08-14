Pronostics Arsenal vs Manchester City : City évite la défaite à Cardiff dans le combiné de la semaine

Cette rencontre représente la toute première occasion d'évaluer Enzo Maresca sur le banc de City. Il reste à observer le rendement du nouveau milieu de terrain face aux champions en titre de Premier League.

Pronostics pour Arsenal vs Manchester City

Manchester City vainqueur et Moins de 3,5 buts à une cote de 3,20 sur Winamax

à une cote de 3,20 sur Winamax Omar Marmoush buteur à tout moment à une cote de 3,40 sur Winamax

à une cote de 3,40 sur Winamax Match nul à la mi-temps à une cote de 2,00 sur Winamax

Analyse : état de forme des deux équipes

Pronostic score exact : Arsenal 1-2 Manchester City

Pronostic buteurs : Arsenal : Gyökeres - Manchester City : Marmoush, Semenyo

Le premier trophée de la saison du football anglais fait son retour à Cardiff pour la première fois depuis 2006. Les champions de Premier League d'Arsenal affrontent les vainqueurs de la FA Cup de Manchester City au Principality Stadium ce dimanche après-midi.

La préparation d'Arsenal a montré un rendement en dents de scie. À la victoire 4-1 contre Gérone ont succédé des défaites face au Real Betis et au Borussia Dortmund, avant un nul 1-1 contre Côme, résolu aux tirs au but.

Le manager des Gunners Mikel Arteta doit composer sans William Saliba et Jurriën Timber, tous deux éloignés des terrains en raison de blessures de longue durée. De plus, Declan Rice et Bukayo Saka ne devrebbero pas être alignés suite au repos supplémentaire octroyé. En revanche, les recrues Bruno Guimarães, Christos Tzolis et Piero Hincapié figurent bien dans le groupe convoqué pour ce déplacement au Pays de Galles.

De son côté, Manchester City affiche actuellement une meilleure condition physique. Le premier match officiel d'Enzo Maresca survient après une tournée en Asie au cours de laquelle l'équipe a concédé una défaite aux tirs au but face à l'Inter Milan, avant d'enchaîner des succès convaincants contre la sélection K-League All-Stars et l'Atlético de Madrid.

Haaland, Doku, Guéhi, O'Reilly, Cherki ainsi que la recrue record Elliot Anderson n'ont rejoint le groupe que mercredi. Rodri reste indisponible à la suite de son opération du dos, tandis que Grealish travaille toujours pour retrouver son meilleur niveau.

Compositions probables Arsenal vs Manchester City

Composition probable d'Arsenal : Raya, White, Mosquera, Gabriel, Calafiori, Zubimendi, Guimarães, Ødegaard, Madueke, Gyökeres, Martinelli

Raya, White, Mosquera, Gabriel, Calafiori, Zubimendi, Guimarães, Ødegaard, Madueke, Gyökeres, Martinelli Composition probable de Manchester City : Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly, Reijnders, Anderson, Semenyo, Foden, Doku, Marmoush

Victoire de Man City et match tactique à Cardiff

Arsenal se présente à Cardiff avec d'importantes défections dans le secteur défensif. Les absences prolongées de Saliba et Timber obligent Gabriel à guider une défense remaniée aux côtés de Mosquera ou Hincapié.

Un tel schéma pourrait concéder des espaces à l'attaque de City, composée d'éléments comme Haaland, Marmoush, Doku et Antoine Semenyo, ce dernier ayant été l'un des plus étincelants lors de la préparation estivale menée par Maresca.

Aucun des deux entraîneurs ne souhaite toutefois s'exposer inutilement à une semaine du coup d'envoi du championnat. Six des dix dernières éditions du Community Shield se sont d'ailleurs terminées par une séance de tirs au but.

L'option prévoyant Manchester City invaincu dans le temps réglementaire combinée à un maximum de trois buts au total couvre un scénario tactique et équilibré. Il s'agit de la sélection principale pour les pronostics de ce choc.

Arsenal vs Manchester City - Pronostic 1 : Manchester City vainqueur et Moins de 3,5 buts à une cote de 3,20 sur Winamax

Marmoush en quête de continuité après sa prestation à Séoul

Omar Marmoush affiche un excellent état de forme, concrétisé par son doublé inscrit lors de la victoire 3-1 de City contre l'Atlético de Madrid à Séoul.

Un facteur déterminant réside dans la condition physique d'Erling Haaland, qui n'a réintégré le groupe que mercredi après son repos post-Mondial. Sa titularisation n'étant pas garantie, son entrée en jeu en cours de partie est très probable.

Marmoush s'impose donc comme le principal candidat pour mener l'attaque, qu'il débute la rencontre ou qu'il entre en cours de jeu. L'international égyptien compte bien saisir cette opportunité pour confirmer tout son potentiel. Face à une arrière-garde adverse remaniée, le voir trouver le chemin des filets au cours des 90 minutes constitue une option très séduisante pour vos combinés en ligne et votre ticket du jour.

Arsenal vs Manchester City - Pronostic 2 : Omar Marmoush buteur à tout moment à une cote de 3,40 sur Winamax

Round d'observation dans les 45 premières minutes

À Cardiff, une première phase de jeu prudente est attendue. Arteta tout comme Maresca chercheront à éviter toute déconvenue tactique face à ce qui s'annonce comme le principal rival pour le titre.

Les premières mi-temps équilibrées sont fréquentes lors de cette confrontation, un constat renforcé par la forme physique actuelle des effectifs. Haaland, Doku, Guéhi et Cherki n'ont repris l'entraînement qu'à la mi-semaine, tandis qu'Arsenal devra se passer de Rice et Saka.

Par conséquent, le rythme initial pourrait rester modéré. Une première mi-temps se concluant sur un score de parité constitue une hypothèse très crédible pour vos analyses du jour.

Arsenal vs Manchester City - Pronostic 3 : Match nul à la mi-temps à une cote de 2,00 sur Winamax

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