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World Cup
World Cup Overview
World Cup, fixtures & results
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Monday 14 August
Tuesday 15 August
Friday 18 August
Saturday 19 August
Standings
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|Pos
|Team
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|PTS
|Form
|1
|Kaizer Chiefs
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|2
|Orlando Pirates
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|3
|Polokwane City
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|4
|AmaZulu FC
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|5
|Sekhukhune United
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
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