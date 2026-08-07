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World Cup

World Cup Overview

England v Spain - FIFA Women's World Cup 2027 Qualifier

Bronze backs UEFA World Cup boycott

England stalwart Lucy Bronze has thrown her significant weight behind a potential UEFA boycott of FIFA competitions, insisting that drastic action is necessary to safeguard the long-term integrity of the sport. The Chelsea defender believes that standing by collective principles outweighs the immediate participation in major international tournaments.

L. BronzeChelsea FC Women
Gianni Infantino

England and UEFA maintain WC boycott threat

The civil war at the summit of global football shows no signs of abating as England and UEFA have reaffirmed their stance on a potential World Cup boycott. Despite a public apology from FIFA president Gianni Infantino regarding his controversial commercial plans, European nations remain steadfast in their opposition to his leadership.

FIFA Club World CupWorld Cup
Gianni Infantino

Defiant Infantino resists calls to resign following Morocco talks

Gianni Infantino is set to remain in post as FIFA president despite facing unprecedented internal backlash and growing pressure to resign. Following marathon crisis talks with senior staff in Morocco on Wednesday, Infantino believes he retains sufficient political support across South America, Africa and Asia to weather the storm and resist mounting calls for his immediate departure from office.

World CupFIFA Club World Cup
FBL-MOROCCO-FIFA

Infantino offers Morocco World Cup final to save his job

Under immense pressure, FIFA president Gianni Infantino has allegedly promised Morocco the right to host the 2030 World Cup final. The embattled chief is desperately seeking their public endorsement amid severe backlash and growing calls for his immediate resignation following his collapsed plan to sell off stakes in the tournament to private investors.

World CupFIFA Club World Cup
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World Cup, fixtures & results

Monday 14 August
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Spain
ESP
2
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Sweden
SWE
1
FT
Tuesday 15 August
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Australia
AUS
1
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England
ENG
3
FT
Friday 18 August
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Sweden
SWE
2
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Australia
AUS
0
FT
Saturday 19 August
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Spain
ESP
1
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England
ENG
0
FT
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Standings

PosTeamPWDLFA+/-PTSForm
1Kaizer Chiefs crestKaizer Chiefs11003123
W
2Orlando Pirates crestOrlando Pirates11002023
W
3Polokwane City crestPolokwane City11002113
W
4AmaZulu FC crestAmaZulu FC11001013
W
5Sekhukhune United crestSekhukhune United11001013
W
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