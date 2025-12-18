Notícias de Joaquim Lira Viana
Atualmente sou estudante de jornalismo da Faculdade Cásper Líbero, com paixão por esportes e o sonho de cobrir uma final de Champions League in loco. Gosto de analisar o futebol por meio de duas facetas: a racionalidade e o romantismo. Os dados comprovam parte do que se vê em campo, mas a beleza do esporte está naquilo que não se contabiliza.
Minha história com o futebol: Minha família nunca teve a cultura de ir ao estádio e meu pai nunca foi de morrer de paixões por um time só, mas ele também nunca recusou um bom jogo de futebol. Lembro-me de assistir com ele, no cinema, os três títulos seguidos do Real Madrid na Champions League. E seguimos com a tradição até 2020, quando veio a pandemia. Foram ótimos momentos!
Especialidades:
