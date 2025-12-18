Joaquim Lira Viana

Estagiário / Redator

Atualmente sou estudante de jornalismo da Faculdade Cásper Líbero, com paixão por esportes e o sonho de cobrir uma final de Champions League in loco. Gosto de analisar o futebol por meio de duas facetas: a racionalidade e o romantismo. Os dados comprovam parte do que se vê em campo, mas a beleza do esporte está naquilo que não se contabiliza.

Minha história com o futebol: Minha família nunca teve a cultura de ir ao estádio e meu pai nunca foi de morrer de paixões por um time só, mas ele também nunca recusou um bom jogo de futebol. Lembro-me de assistir com ele, no cinema, os três títulos seguidos do Real Madrid na Champions League. E seguimos com a tradição até 2020, quando veio a pandemia. Foram ótimos momentos!

Especialidades:

Tradução e adaptação de matérias sobre o futebol europeu

Produção de textos com foco em SEO

Análises pré-jogo de ligas nacionais e internacionais

: Brasil e Holanda, pela Copa do Mundo de 2010. Placar de 2 a 1 para eles, com direito à histórica expulsão de Felipe Melo. Não diria que esta é a minha memória favorita pelo jogo, mas sim pela consequência. Depois do apito final, meu padrinho, furioso, quebrou uma vuvuzela verde e amarela na mesa de centro da sala de televisão. A imagem ficou marcada na minha cabeça.: Como um jovem fã de futebol, vou falar aqui dos melhores que eu vi jogar. Pensando em todos no auge de suas carreiras, temos: Neuer; Marcelo, Sergio Ramos, Van Dijk e Philipp Lahm; Iniesta, De Bruyne e Modric; Neymar, Cristiano Ronaldo e Messi. Treinador: Pep Guardiola.

