Como funciona o rebaixamento no Campeonato Carioca de 2026 e quem tem mais chances de cair
- Getty Images Sport
Como funciona
A partir de 2026, o Campeonato Carioca terá um novo regulamento, com mudanças significativas também no sistema de rebaixamento. A competição contará com 12 clubes, divididos em dois grupos de seis. Na fase classificatória, as equipes enfrentam exclusivamente adversários da chave oposta, o que define a tabela de classificação de cada grupo.
Ao fim dessa etapa, os quatro primeiros colocados de cada grupo garantem vaga nas quartas de final. Já os dois últimos de cada chave não seguem no mata-mata e passam a disputar o chamado “Grupo X”, um quadrangular específico e decisivo para definir os rebaixados. Nessa fase, os quatro times se enfrentam entre si, e os dois piores colocados ao término do quadrangular acabam rebaixados para a divisão inferior do futebol estadual.
No mata-mata do Carioca, o primeiro colocado de cada grupo encara o quarto da mesma chave, enquanto o segundo enfrenta o terceiro. As quartas de final e a grande decisão serão disputadas em jogo único. As semifinais, por sua vez, acontecem em partidas de ida e volta, aumentando o grau de competitividade na reta final do torneio.
- LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
As equipes com mais chances de rebaixamento
Atualmente, os dois últimos colocados do Grupo A são Sampaio Corrêa-RJ e Portuguesa-RJ, com sete e quatro pontos, respectivamente. Enquanto o Sampaio está empatado em pontos com o quarto colocado, o Volta Redonda, e o Vasco, terceiro colocado, ele tem um jogo a mais que as duas equipes. A chance de se classificar para as quartas é existente, mas permanece baixa, principalmente porque o último jogo da equipe nesta primeira fase é contra o Flamengo, no Maracanã. A Portuguesa, por sua vez, não consegue sair da zona de rebaixamento já está garantida no quadrangular.
No Grupo B, os lanternas são Flamengo e Maricá, com quatro e três pontos, respectivamente. O Rubro-Negro ainda tem chance de sair da zona de rebaixamento, já que o Nova Iguaçu, equipe que está na quarta colocação, tem apenas um ponto a mais. Tanto o Flamengo quanto seu concorrente direto pela última vaga para a classificação ao mata-mata, no entanto, tem apenas mais um jogo a disputar.
O fato de que Madureira, o terceiro colocado com seis pontos, e Boavista, o segundo com sete pontos, aumenta as chances do Flamengo de sair da zona de rebaixamento caso ganhe da Portuguesa-RJ na última rodada. O Fla, porém, mesmo levando a melhor, teria que torcer por resultados favoráveis nos outros jogos para conseguir a classificação ao mata-mata.
Já o Maricá teria que, no mínimo, ganhar do Volta Redonda em casa na quinta rodada e ao menos empatar com o Fluminense, fora de casa, na última rodada, para ter alguma chance de se classificar. A chance é baixa, mas não inexistente.