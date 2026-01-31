Como funciona o rebaixamento no Campeonato Carioca de 2026 e quem tem mais chances de cair

Atualmente, os dois últimos colocados do Grupo A são Sampaio Corrêa-RJ e Portuguesa-RJ, com sete e quatro pontos, respectivamente. Enquanto o Sampaio está empatado em pontos com o quarto colocado, o Volta Redonda, e o Vasco, terceiro colocado, ele tem um jogo a mais que as duas equipes. A chance de se classificar para as quartas é existente, mas permanece baixa, principalmente porque o último jogo da equipe nesta primeira fase é contra o Flamengo, no Maracanã. A Portuguesa, por sua vez, não consegue sair da zona de rebaixamento já está garantida no quadrangular.

No Grupo B, os lanternas são Flamengo e Maricá, com quatro e três pontos, respectivamente. O Rubro-Negro ainda tem chance de sair da zona de rebaixamento, já que o Nova Iguaçu, equipe que está na quarta colocação, tem apenas um ponto a mais. Tanto o Flamengo quanto seu concorrente direto pela última vaga para a classificação ao mata-mata, no entanto, tem apenas mais um jogo a disputar.

O fato de que Madureira, o terceiro colocado com seis pontos, e Boavista, o segundo com sete pontos, aumenta as chances do Flamengo de sair da zona de rebaixamento caso ganhe da Portuguesa-RJ na última rodada. O Fla, porém, mesmo levando a melhor, teria que torcer por resultados favoráveis nos outros jogos para conseguir a classificação ao mata-mata.

Já o Maricá teria que, no mínimo, ganhar do Volta Redonda em casa na quinta rodada e ao menos empatar com o Fluminense, fora de casa, na última rodada, para ter alguma chance de se classificar. A chance é baixa, mas não inexistente.