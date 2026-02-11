Por que nova camisa do São Paulo é alvo de polêmica e o que diz o estatuto do clube?

O artigo 157 do estatuto do São Paulo FC define regras claras para o uniforme número 1:

O de número 1 será composto por camisas brancas, tendo à altura do peito 3 (três) faixas horizontais vermelha, branca e preta, nessa ordem, cobertas inteiramente pelo Emblema. As faixas vermelha e preta com 5 (cinco) centímetros de largura e a branca com 2,5 centímetros. O Uniforme número 1 será composto também por shorts brancos e meias brancas. Em caso de impossibilidade determinada pela entidade organizadora do jogo, deverão ser utilizados os shorts e meias pretos. Apenas na impossibilidade de utilização das cores preferenciais por determinação da entidade organizadora do jogo, serão utilizados shorts e meias vermelhos.

Conselheiros argumentam que o novo modelo não atende a essa descrição literal — especialmente porque o símbolo não cobre completamente as faixas e a borda branca altera o visual tradicional.

Por outro lado, representantes da diretoria e da New Balance ainda defendem o design, citando um parecer jurídico favorável que teria autorizado a criação com base em uma interpretação menos rígida das normas estatutárias. A diretoria afirmou que a camisa representa o “DNA tricolor” e a tradição do clube enquanto olha para o futuro, apesar das críticas internas.

Apesar de toda a polêmica, a camisa foi lançada oficialmente pelo São Paulo na tarde desta quarta-feira, com postagens nas redes sociais do clube divulgando o novo uniforme para a temporada de 2026.