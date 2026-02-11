Goal.com
Camisa São Paulo 2026Reprodução/X
Joaquim Lira Viana

Por que nova camisa do São Paulo é alvo de polêmica e o que diz o estatuto do clube?

Novo uniforme gerou divergências nos bastidores do clube em relação ao seu design

A nova camisa 1 do São Paulo, produzida pela New Balance, enfrentou resistência antes mesmo do lançamento oficial. Conselheiros apontaram que o desenho apresentado altera a forma tradicional como as faixas tricolores aparecem no peito — especialmente na área do escudo — e que isso descaracterizaria o padrão histórico do uniforme principal.

Nos bastidores, a repercussão foi suficiente para gerar questionamentos formais e até impacto no cronograma de lançamento. O principal ponto de incômodo é que o modelo cria uma “quebra” visual nas faixas ao redor do escudo, com um contorno que muda a leitura clássica da faixa vermelha e preta sobre o fundo branco.

  • O que diz o estatuto do clube?

    O artigo 157 do estatuto do São Paulo FC define regras claras para o uniforme número 1: 

    O de número 1 será composto por camisas brancas, tendo à altura do peito 3 (três) faixas horizontais vermelha, branca e preta, nessa ordem, cobertas inteiramente pelo Emblema. As faixas vermelha e preta com 5 (cinco) centímetros de largura e a branca com 2,5 centímetros. O Uniforme número 1 será composto também por shorts brancos e meias brancas. Em caso de impossibilidade determinada pela entidade organizadora do jogo, deverão ser utilizados os shorts e meias pretos. Apenas na impossibilidade de utilização das cores preferenciais por determinação da entidade organizadora do jogo, serão utilizados shorts e meias vermelhos. 

    Conselheiros argumentam que o novo modelo não atende a essa descrição literal — especialmente porque o símbolo não cobre completamente as faixas e a borda branca altera o visual tradicional. 

    Por outro lado, representantes da diretoria e da New Balance ainda defendem o design, citando um parecer jurídico favorável que teria autorizado a criação com base em uma interpretação menos rígida das normas estatutárias. A diretoria afirmou que a camisa representa o “DNA tricolor” e a tradição do clube enquanto olha para o futuro, apesar das críticas internas. 

    Apesar de toda a polêmica, a camisa foi lançada oficialmente pelo São Paulo na tarde desta quarta-feira, com postagens nas redes sociais do clube divulgando o novo uniforme para a temporada de 2026. 

  • Santos v Sao Paulo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    O que vem por aí para o São Paulo?

    O Tricolor está na zona de classificação para o mata-mata do Paulistão, ocupando a 8ª posição, e no Brasileirão conquistou uma vitória e um empate em dois jogos. Contando com as duas competições, o time está há quatro jogos invicto. 

    A próxima partida marcada para o São Paulo será justamente a primeira com a nova camisa: o duelo contra o Grêmio pela terceira rodada do Brasileirão, no Morumbis, nesta quarta-feira (11/02), às 21h30 (horário de Brasília).

