Chaveamento do Campeonato Carioca de 2026: os cruzamentos do mata-mata até a final

No Grupo A, o Fluminense está próximo de garantir a vaga para o mata-mata, detendo o mesmo recorde que o Botafogo na competição. A participação do Tricolor das Laranjeiras no mata-mata ainda não é certa porque logo na sua cola está o Bangu, também com nove pontos, e atrás deles estão Vasco e Volta Redonda, respectivamente, ambos com sete. Para ser a segunda equipe a garantir sua vaga nas quartas, o Fluminense deve ganhar a próxima partida, que será contra o Botafogo, no Engenhão, neste domingo (31).

Enquanto o Sampaio Corrêa, penúltimo colocado do Grupo A, também tem sete pontos e pode classificar para as quartas, a Portuguesa-RJ, com apenas quatro pontos e apenas mais uma partida a jogar, já está no quadrangular do rebaixamento.

Já no Grupo B, a situação do Flamengo, atual campeão Campeonato Carioca, é complicada, já que a equipe está na quinta colocação do Grupo B, na zona de participação do quadrangular do rebaixamento, com quatro pontos (uma vitória, um empate e três derrotas) conquistados em quatro jogos. Como o Flamengo pode atingir, no máximo, sete pontos na fase de grupos do Carioca 2026, o cenário de sair da zona de rebaixamento passa por uma vitória no confronto do dia 7, diante do Sampaio Corrêa, além da necessidade de combinações favoráveis nos demais jogos do Grupo B.

O Maricá, que está abaixo do Flamengo, ainda tem chance sair da zona de rebaixamento, mas isso também dependerá da combinação das outras partidas, além dos próximos resultados do Rubro-Negro.