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1Palmeiras crestPalmeiras21145238162247
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2Flamengo crestFlamengo20116337181939
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3Athletico Paranaense crestAthletico Paranaense2111462819937
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4Fluminense crestFluminense219753025534
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