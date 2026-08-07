Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Brasileirão
Brasileirão Visão geral
Ao VivoAssistir
- Em GloboplayGrêmioSão PauloAssista aqui >
- Em GloboplayRemoAtlético-MGAssista aqui >
- Em Caze TVCoritibaChapecoenseAssista aqui >
Brasileirão, jogos & resultados
Mais
terça-feira, 28 de julho
quarta-feira, 29 de julho
sexta-feira, 7 de agosto
Classificação
Mais
|Posição
|Time
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|Palmeiras
|21
|14
|5
|2
|38
|16
|22
|47
|2
|Flamengo
|20
|11
|6
|3
|37
|18
|19
|39
|3
|Athletico Paranaense
|21
|11
|4
|6
|28
|19
|9
|37
|4
|Fluminense
|21
|9
|7
|5
|30
|25
|5
|34
|5
|Bahia
|21
|8
|8
|5
|29
|25
|4
|32