É tudo ou nada para Vinícius Júnior! Ou brasileiro recupera o protagonismo no Real Madrid ou é melhor pensar em um próximo clube em 2026

Ao fim da temporada 2023/24, Vinícius Júnior vivia o sonho. Alguns anos antes, em 2018, ele foi entrevistado por Casimiro Miguel e Pedro Certezas no programa “De Sola”, quadro da TNT Sports, juntamente com Lucas Paquetá, quando ainda jogavam pelo Flamengo. Entre perguntas e brincadeiras, Cazé (que na época ainda não era o fenômeno viral que é hoje) questionou o jovem ponta do Flamengo sobre o que ele sonhava conquistar em cinco anos. Vinícius respondeu: “uma Libertadores e uma Champions League”. Todos riram, com Cazé comentando ironicamente: “Tá pedindo pouco, graças a Deus!”.

O tom dos seus colegas na entrevista não era de deboche ou tentando ridicularizar os sonhos de Vini, mas para um menino de 18 anos que havia subido para o profissional do Flamengo há pouco, afirmar o desejo de conquistar dois dos campeonatos mais cobiçados entre clubes era uma grande ousadia.

Mas foi dito e feito: cinco anos depois, Vinícius Júnior era campeão da Europa com o Real Madrid, marcando gol na final, sendo o protagonista da equipe com a icônica camisa 7, sendo um dos mais perigosos dribladores e goleadores de todo o continente e vencendo seu segundo título espanhol com os Merengues. Dali em diante era só sucesso.

Mas o ano seguinte não foi como o planejado para o brasileiro e sua equipe. Entre a despedida de velhos conhecidos, abundância de lesões e a chegada de Kylian Mbappé, que deveria ter se encaixado de imediato naquele time já bem montado, a temporada de 2024/25 não foi favorável para Vinícius Júnior, levando-o de segundo a 16º colocado na classificação da Bola de Ouro em apenas um ano.

Abaixo, a GOAL analisa o porquê da queda de Vinícius Júnior e se o brasileiro ainda tem chance de recuperar o protagonismo e voltar ao pódio da maior premiação do futebol.