+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
vinicius JuniorSocial/GFX
Joaquim Lira Viana

É tudo ou nada para Vinícius Júnior! Ou brasileiro recupera o protagonismo no Real Madrid ou é melhor pensar em um próximo clube em 2026

Troca de técnico, Kylian Mbappé aparecendo como dono do time e disputa interna com Rodrygo deixam início de temporada do camisa 7 bastante turbulenta

Ao fim da temporada 2023/24, Vinícius Júnior vivia o sonho. Alguns anos antes, em 2018, ele foi entrevistado por Casimiro Miguel e Pedro Certezas no programa “De Sola”, quadro da TNT Sports, juntamente com Lucas Paquetá, quando ainda jogavam pelo Flamengo. Entre perguntas e brincadeiras, Cazé (que na época ainda não era o fenômeno viral que é hoje) questionou o jovem ponta do Flamengo sobre o que ele sonhava conquistar em cinco anos. Vinícius respondeu: “uma Libertadores e uma Champions League”. Todos riram, com Cazé comentando ironicamente: “Tá pedindo pouco, graças a Deus!”. 

O tom dos seus colegas na entrevista não era de deboche ou tentando ridicularizar os sonhos de Vini, mas para um menino de 18 anos que havia subido para o profissional do Flamengo há pouco, afirmar o desejo de conquistar dois dos campeonatos mais cobiçados entre clubes era uma grande ousadia. 

Mas foi dito e feito: cinco anos depois, Vinícius Júnior era campeão da Europa com o Real Madrid, marcando gol na final, sendo o protagonista da equipe com a icônica camisa 7, sendo um dos mais perigosos dribladores e goleadores de todo o continente e vencendo seu segundo título espanhol com os Merengues. Dali em diante era só sucesso. 

Mas o ano seguinte não foi como o planejado para o brasileiro e sua equipe. Entre a despedida de velhos conhecidos, abundância de lesões e a chegada de Kylian Mbappé, que deveria ter se encaixado de imediato naquele time já bem montado, a temporada de 2024/25 não foi favorável para Vinícius Júnior, levando-o de segundo a 16º colocado na classificação da Bola de Ouro em apenas um ano. 

Abaixo, a GOAL analisa o porquê da queda de Vinícius Júnior e se o brasileiro ainda tem chance de recuperar o protagonismo e voltar ao pódio da maior premiação do futebol.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
  • Carlo Ancelotti Real MadridGetty

    Um ano difícil

    A temporada 2024/25 começou com algumas incertezas. De início, foi anunciado que aquele seria o último ano de Carlo Ancelotti, que estava na equipe há três anos (em sua segunda passagem) e tornou-se o técnico mais vitorioso da história dos Merengues, com 15 títulos conquistados. 

    Depois, a transferência gratuita de Kylian Mbappé foi outro grande marco para o Real Madrid, que passou a ter um dos centroavantes mais letais do mundo em seu plantel, além de todos os craques que haviam acabado de vencer o 15º título da Champions League — com destaque para Vini, Bellingham, Rodrygo, Valverde, Kroos e muitos outros. A adição de uma superestrela, em um elenco já recheado de grandes jogadores, só trazia boas perspectivas para aquela temporada. 

    O fim de 2023/24 também marcou a despedida de Toni Kroos, que estava há 10 anos no clube e tinha acabado de ter uma das melhores temporadas da sua carreira aos 33 anos, mas decidiu pendurar as chuteiras. O alemão era um líder no meio-campo e, apesar de o Real ter substitutos quase à altura — com Camavinga e Tchouaméni —, sua ausência na eficiência nos passes, na criação de jogadas e no controle do ritmo do jogo claramente pesou para a equipe de Ancelotti. 

    Outro grande fator foram as lesões, principalmente no setor defensivo, com Dani Carvajal, Éder Militão, Ferland Mendy, Lucas Vázquez, David Alaba e Antonio Rüdiger recheando o departamento médico dos Merengues durante todo o ano. O jeito foi subir Raúl Asencio, atleta da base do Real Madrid, para o profissional e improvisar na defesa, com Aurélien Tchouaméni jogando diversos jogos como zagueiro, assim como Camavinga na lateral. 

    Assine o Disney+ a partir de R$ 9,90
    Veja os detalhes
    • Publicidade
  • FBL-ENG-C1-ARSENAL-REAL MADRIDAFP

    As quedas de 2024/25

    E foi assim que uma temporada que prometia muito se tornou um grande pesadelo para o Real Madrid, que não conseguia encontrar consistência em campo nem uma escalação sólida. Vinícius Júnior e companhia foram eliminados nas quartas de final da Liga dos Campeões para o Arsenal, por 5 a 2 no placar agregado, e foram vice-campeões da Copa do Rei e da La Liga para o Barcelona, seu maior rival. 

    Vini Jr., mesmo mantendo uma média de gols e assistências semelhantes para o ano que foi apontado como "melhor do mundo", perdeu o status de maior estrela da equipe para Mbappé. Para ter uma ideia das estatísticas do brasileiro, na edição em que foi vice-campeão da Bola de Ouro, ele teve 24 gols e nove assistências em 39 jogos, enquanto em 2024/25 teve 22 gols e 16 assistências, em 58 jogos. Os número são semelhantes, mas a eficiência não — afinal, ele precisou de quase 20 jogos a mais para atingir o mesmo número em participações em gols. E ainda tem o fato de que, dos 24 gols que Vini marcou, seis foram na campanha vitoriosa do Real Madrid na Liga dos Campeões, com direito a gol na final e sendo decisivo em todas as fases do mata-mata.

    Por ter que dividir os holofotes com Kylian Mbappé, logicamente a bola foi menos para ele, passando a ter um papel de movimentação mais importante, além de virar menos um finalizador e se tornar mais um criador — algo evidenciado pelas 16 assistências que registrou, sete a mais do que na temporada anterior, das quais 10 foram diretamente para Mbappé. Na última temporada, o francês marcou 44 gols e deu cinco assistências em 59 partidas, e foi o artilheiro do Campeonato Espanhol.

    Assista à Liga dos Campeões na HBO Max
    Veja os detalhes
  • Real Madrid C.F. v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2024/25 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Sai Carlo, entra Xabi

    Este cenário de decepções fez o Madrid adotar medidas mais drásticas, trocando o comando. Saiu Carlo Ancelotti, um dos responsáveis por elevar o futebol de Vini ao máximo, e entrou Xabi Alonso, que tinha acabado de ter uma bela passagem pelo Bayer Leverkusen e se mostrava um técnico jovem, talentoso e perfeito para liderar a nova fase do clube. Ao mesmo tempo, o brasileiro viu seu protagonismo se perdendo em meio à ascensão de Kylian Mbappé, que hoje é inquestionavelmente a cara do Real Madrid, e que na atual temporada já tem quatro gols em quatro partidas pelos Merengues. 

    Desde que chegou ao clube em que jogou entre 2009 e 2014, Xabi Alonso tem feito muitos testes, deixando em aberto a definição do time titular. Aparentemente, Mbappé é um dos poucos que têm vaga garantida, com o francês herdando a camisa 10 de Luka Modric antes do início da temporada, mas Vini é um que ainda não se achou e perdeu seu status de titular absoluto. E o maior concorrente, ironicamente, é seu conterrâneo Rodrygo, com quem teve tantas conquistas e divide uma amizade de anos. Mas Xabi quer ganhar, e se isso significa fazer Vinícius Júnior ter que provar que é melhor para a equipe do que Rodrygo (e vice-versa), eventualmente perdendo sua posição em algumas escalações, o espanhol vai deixar o circo pegar fogo.

  • Vinicius Jr Real Madrid 2024-25Getty Images

    Críticas externas

    O ícone madridista, Jorge Valdano, comentou sobre Vini Jr. após suas atuações inconstantes no último ano: "Ele não é mais o mesmo — e o treinador também não. Agora, ele terá que, primeiro, elevar seu nível de jogo e, depois, convencer o técnico. Talvez ele não perceba isso, e acredito que não seja por mal — tenho certeza de que Vinícius é uma pessoa excelente. Mas hoje em dia, os jogadores estão sempre sob o olhar dos câmeras. Por isso, precisam ter muito cuidado com seus gestos e atitudes, que podem gerar conflitos totalmente desnecessários dentro do elenco."

    Além dele, o jornal espanhol Marca escreveu, em maio: "Desde aquela segunda-feira, 28 de outubro, o desempenho do 7 (Vinícius) não foi mais o mesmo. Não apenas os números, mas a perda completa daquele medo que ele impunha aos seus adversários. Agora parece mais complicado encontrar aquele sentimento de que ele era imparável, que o tornava praticamente indefensável. Sua noite contra o Arsenal, a pior da temporada, é um verdadeiro reflexo de Vinícius como uma sombra do que foi antes."

    O jornal As foi outro que fez duras críticas a Vini Jr., com uma matéria intitulada "Vinícius não é Vinícius", na qual o jornalista Fernando Tavero não só o chama de "irreconhecível" como enfatiza que ele foi "o menos fantástico dos 4", se referindo ao ataque formado por Rodrygo, Bellingham e Mbappé.

  • Vinicius Junior Real Madrid 2025Getty

    Questões contratuais

    Além das performances inconsistentes e das críticas recebidas, a situação de Vinícius Júnior também envolve questões contratuais, com o jogador e o clube em desacordo quanto a sua renovação. O brasileiro segue com contrato vigente no Real Madrid até 2027, mas deseja um novo acordo, com um aumento significativo em seu salário, o que tem gerado divergências com a diretoria madridista.

    Em agosto, foi relatado pela ESPN que Vini queria elevar seus € 17 milhões (aproximadamente R$ 106 milhões) anuais para € 20 milhões fixos, mais bônus que poderiam levar o total a € 30 milhões por temporada. O Real Madrid, por sua vez, considerou esse valor excessivo, especialmente após a contratação de Kylian Mbappé, que também recebeu um contrato de longo prazo e é tratado como prioridade dentro do clube.

    Em fevereiro de 2025, Vinícius recebeu uma oferta milionária da Arábia Saudita, com uma proposta do Al-Ahli de cinco anos com um salário anual de incríveis € 200 milhões (aproximadamente R$ 1,25 bilhão), além de bônus como embaixador da Copa do Mundo de 2034. O jogador e o clube recusaram a proposta, com Vinícius querendo competir no mais alto nível do futebol mundial e o Real Madrid disposto a liberar o camisa 7 apenas se sua multa rescisória de € 1 bilhão (R$ 6,3 bilhões) fosse paga pelos sauditas.

  • Borussia Dortmund v Real Madrid CF - UEFA Champions League Final 2023/24Getty Images Sport

    Vai ou racha

    Vini Jr. precisa voltar a encantar o público e a si mesmo jogando seu futebol. Bem ou mal, ele vai continuar marcando seus gols e dando suas assistências (como fez na última temporada), mas para recuperar o protagonismo perdido e se nivelar ao sucesso de Mbappé em Madrid, ele precisa voltar a ser aquele jogador destemido, confiante, que botava medo nos defensores e fazia qualquer um tremer no um contra um. Além de, claro, conquistar os títulos que ele e o Real Madrid se acostumaram a ter. "Eu farei dez vezes se for preciso. Eles não estão preparados", disse Vinícius Júnior em sua conta no Twitter após o resultado da Bola de Ouro de 2024. Agora, ou ele cumpre sua promessa, ou sua despedida da capital espanhola estará mais próxima do que todos imaginavam. O golaço de trivela e ótima atuação na goleada contra o Levante, pelo Campeonato Espanhol, são bons indícios de melhora.

Liga dos Campeões
Olympiacos crest
Olympiacos
OLY
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA