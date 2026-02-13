Goal.com
Joaquim Lira Viana

Rayan acelera na Premier League e mostra que está pronto para o próximo passo

Como o ex-atacante do Vasco transformou potencial em impacto na Inglaterra e entrou no debate sobre o futuro da seleção brasileira

Dos milhares de jogadores brasileiros exportados para o exterior a cada temporada, poucos realmente têm impacto logo de cara. Menos ainda conseguem, em poucas semanas, serem ovacionados pela torcida e considerados "um arrependimento" para aqueles que não o compraram. No funil seletivo do futebol europeu, ser notado é difícil — confirmar a expectativa, mais ainda. Rayan, no entanto, preencheu todas essas lacunas.

Três jogos depois de ter sua transferência concluída, o atacante de 19 anos já oferece números concretos na Inglaterra e material suficiente para a imprensa internacional tratar sua chegada como um acerto imediato. Os € 35 milhões aceitos pelo Vasco logo podem parecer pouco, e o histórico do Bournemouth de comprar barato para vender caro no futuro tem tudo para se confirmar mais uma vez.

Após um ótimo 2025 e início de 2026, o cria do Vasco está sendo reconhecido mundialmente. E, no topo de tudo, passou a ser colocado em um debate que certamente o agrada: o de conseguir uma vaga na seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. 

  • Vasco Da Gama v Vitoria - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Ascensão meteórica em São Januário

    Rayan nasceu no Rio de Janeiro e cresceu em um ambiente onde o futebol nunca foi algo distante. Filho de Valkmar, zagueiro que atuou pelo próprio Vasco na década de 1990 e início dos anos 2000, ele respirou futebol desde cedo, aprendendo com o pai e caminhando pelos corredores do clube. 

    Rayan chegou às categorias de base do Vasco ainda com seis anos e logo construiu uma reputação de artilheiro desde as divisões mais jovens. Segundo uma reportagem do GE, de 2017, aos 11 anos ele acumulava 280 gols entre futsal e futebol de campo. Na base, ele era visto como referência técnica e tinha instinto de finalização, o que o transformou em uma das promessas mais comentadas de sua geração.

    Rayan estreou profissionalmente em uma partida do Campeonato Carioca contra o Fluminense, em janeiro de 2023. Em junho daquele ano, o atacante de 16 anos começou como titular pela primeira vez em sua carreira, um jogo do Brasileirão contra o Internacional, e marcou seu primeiro gol no profissional. Com isso, ele se tornou o mais jovem artilheiro do Vasco no século. “Muito feliz com meu primeiro gol como profissional. Estou aqui desde seis anos de idade”, disse após a partida.

    Nos anos seguintes, Rayan começou a consolidar sua presença no time titular. A chegada de Fernando Diniz ao Vasco em 2025 foi um ponto de inflexão: o treinador deu a ele um papel claro no sistema ofensivo, explorando sua capacidade de infiltração, leitura de espaços e finalização com o pé esquerdo (seu preferido). Com isso, o atacante terminou a temporada com 20 gols em 57 partidas, se estabelecendo como peça essencial do Cruzmaltino. 

  • Rayan BournemouthDivulgação/Bournemouth

    A transferência que ecoou fora do Brasil

    Antes do fim da temporada de 2025, Rayan passou a ser cotado por times estrangeiros. Uma apuração da ESPN viu Barcelona, Liverpool, Arsenal e Aston Villa surgindo como potenciais candidatos na Europa, enquanto Al Hilal e Al Nassr foram citados como interessados na Arábia Saudita. Mais tarde, Tottenham, Chelsea e Bayern, segundo novos relatos, também apareceram como possíveis destinos para o atacante de 19 anos.

    O desfecho da história, todavia, foi outro. Em janeiro de 2026, Rayan acabou se transferindo para o Bournemouth, time da Premier League, por € 35 milhões, e assinou o contrato até junho de 2031. O negócio foi a maior venda da história do Vasco da Gama e a terceira maior compra na história do clube inglês. Essa dimensão ficou clara na imprensa internacional, com o jornal AS classificando a chegada de Rayan à Inglaterra como um verdadeiro “golpe ao mercado” e destacando que ele “é considerado um jogador estrela desde o primeiro dia”. 

    Outra análise positiva em relação à transferência foi a da plataforma FotMob, que escreveu: “O Bournemouth acertou de novo com a contratação de Rayan?”, colocando o brasileiro dentro da linha recente de apostas jovens dos Cherries que rapidamente geraram retorno esportivo.

    E, realmente, parece que não houve melhor lugar para Rayan se desenvolver do que o Bournemouth.

  • Bournemouth v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    O destino ideal

    O Bournemouth é hoje, essencialmente, um time de meio de tabela. Seu treinador, porém, é de classe mundial. Andoni Iraola chegou em 2023 e, antes dele, os Cherries ficavam constantemente pingando entre a primeira e a segunda divisão. O tempo passou, o futebol melhorou e o técnico espanhol mostrou que era a escolha certa para a gestão. Isto culminou no feito da temporada 2024/25, quando o Bournemouth repetiu a melhor classificação em sua história na Premier League, terminando na nona colocação (o que havia ocorrido também na temporada 2016/17). 

    Parece pouco, mas para um time de uma cidade de menos de 180 mil habitantes e com o estádio de menor capacidade da Premier League, significou muito. Iraola, claro, recebeu suas flores pela conquista. Mas não só por isso, como também pela capacidade de elevar ao máximo o que seus jogadores podiam entregar em campo. 

    O resultado foi uma leva de vendas multimilionárias para os Cherries da temporada 2024/25 para a atual: Dango Ouattara (para o Brentford), Milos Kerkez (para o Liverpool), Dean Huijsen (para o Real Madrid) e Ilya Zabarnyi (para o Paris Saint-Germain). A mais recente foi Antoine Semenyo, que saiu nesta janela de janeiro para o Manchester City pela bagatela de € 72 milhões, a venda mais cara da história do clube.

    Somando as sete transferências mais caras do Bournemouth, composta pelos cinco jogadores acima e mais Dominic Solanke (hoje no Tottenham) e Nathan Aké (hoje no Manchester City), o valor acumulado é de € 396,8 milhões. E qual foi o valor da compra somada desses sete jogadores? A resposta é € 149,85, menos da metade do valor de venda deles. 

    Rayan foi, portanto, para uma máquina de potencialização de talento e valorização de atletas. Se ele atingir o potencial que está mostrando possuir, os € 35 milhões aceitos pelo Vasco vão parecer trocados em não muito tempo.

  • Rayan Bournemouth 2025-26Getty Images

    Batendo recordes

    Em seus três primeiros jogos na Premier League, Rayan tem dois gols e uma assistência. Os únicos jogadores sub-19 que haviam conseguido esses números foram o irlandês Robbie Kane e o francês Anthony Martial. Rayan, portanto, já chegou batendo um recorde que poucos tinham conseguido. 

    Mas números, por mais que sejam ótimos, não demonstram o tamanho do rebuscamento que Rayan apresentou no seu início na Inglaterra.

    Aos 90 minutos de sua primeira partida, na qual saiu do banco, ele recebeu a bola de um companheiro na entrada da área, girou rapidamente colocando seu corpo à frente do defensor e ganhou o duelo. Então, da linha de fundo, levantou a cabeça e deu um passe certeiro para o meio da pequena área. O companheiro de time só teve que empurrar pra dentro. Força, agilidade, inteligência e precisão, tudo em uma só jogada.

    No jogo seguinte, seu primeiro como titular, mais uma jogada brilhante: aos 55 minutos, ele recebeu um passe rasteiro na ala direita (dominando com o pé direito) e avançou com a bola, conduzindo-a com o pé esquerdo. Quando chegou na entrada da área, percebeu o caimento do defensor para a direita e rapidamente cortou para o lado oposto. O companheiro na zaga adversária viu o erro e tentou encobrir a esquerda de Rayan, onde ele poderia chutar com seu pé dominante. O brasileiro, porém, deu um leve toque e chutou de bico com o pé direito. Bola no canto do goleiro, levando a torcida ao delírio. Este foi o primeiro gol de Rayan na Premier League.

    Rayan, de 1,85m, é alto e forte. Um atacante bruto, por assim dizer, mas também muito rebuscado. E o Bournemouth pode não ser o único a querer aproveitar essas características.

  • Carlo Ancelotti Announces Brazil's Team To Face The FIFA World Cup QualifierGetty Images Sport

    Projeção de seleção: por que o debate começa a fazer sentido

    A Copa do Mundo se aproxima, e uma das posições mais nebulosas da seleção brasileira é o ataque. Quem carregará o número 9 nas costas? João Pedro, até o fim das Eliminatórias, era o principal candidato a ser o centroavante titular do Brasil, mas hoje o cenário não é bem o mesmo.

    Igor Thiago vem marcando gols à rodo na Premier League, e por ora é o vice-artilheiro da competição, com 17. Endrick foi para o Lyon e lá voltou a ser protagonista, provando que não deveria nunca ter sido escanteado como foi no Real Madrid. Gabriel Jesus voltou de lesão após meses parado e mostrou que ainda tem o talento que o colocou no Arsenal, onde vem marcando gols. Ainda tem Richarlison, o "queridinho" de Ancelotti, e Igor Jesus, também na luta por uma vaga.

    Rayan já estava circundando o debate enquanto jogador do Vasco, mas agora, com suas excelentes atuações no Bournemouth, ele entrou de vez. Se ele deve ou não ser convocado, ainda há poucos argumentos. Ele foi decisivo nas três primeiras partidas pelo seu novo time na Inglaterra, mas foram apenas três. Se continuar assim até o fim da temporada, não seria loucura vê-lo como opção de backup, entrando para trazer força, verticalidade e dinamismo ao time. As perspectivas de ocupar a vaga de titular no Brasil é altamente improvável, mas quem sabe o que passa na cabeça de Carlo Ancelotti?

    Restam quatro meses para a Copa do Mundo e muita coisa ainda pode mudar. Para esta ou para as próximas edições, o que realmente pesa é provar que se pode decidir no mais alto nível — e, no início da sua trajetória europeia, Rayan já mostrou que está correndo na frente.

