Rayan acelera na Premier League e mostra que está pronto para o próximo passo

Rayan nasceu no Rio de Janeiro e cresceu em um ambiente onde o futebol nunca foi algo distante. Filho de Valkmar, zagueiro que atuou pelo próprio Vasco na década de 1990 e início dos anos 2000, ele respirou futebol desde cedo, aprendendo com o pai e caminhando pelos corredores do clube.

Rayan chegou às categorias de base do Vasco ainda com seis anos e logo construiu uma reputação de artilheiro desde as divisões mais jovens. Segundo uma reportagem do GE, de 2017, aos 11 anos ele acumulava 280 gols entre futsal e futebol de campo. Na base, ele era visto como referência técnica e tinha instinto de finalização, o que o transformou em uma das promessas mais comentadas de sua geração.

Rayan estreou profissionalmente em uma partida do Campeonato Carioca contra o Fluminense, em janeiro de 2023. Em junho daquele ano, o atacante de 16 anos começou como titular pela primeira vez em sua carreira, um jogo do Brasileirão contra o Internacional, e marcou seu primeiro gol no profissional. Com isso, ele se tornou o mais jovem artilheiro do Vasco no século. “Muito feliz com meu primeiro gol como profissional. Estou aqui desde seis anos de idade”, disse após a partida.

Nos anos seguintes, Rayan começou a consolidar sua presença no time titular. A chegada de Fernando Diniz ao Vasco em 2025 foi um ponto de inflexão: o treinador deu a ele um papel claro no sistema ofensivo, explorando sua capacidade de infiltração, leitura de espaços e finalização com o pé esquerdo (seu preferido). Com isso, o atacante terminou a temporada com 20 gols em 57 partidas, se estabelecendo como peça essencial do Cruzmaltino.