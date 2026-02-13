Rayan acelera na Premier League e mostra que está pronto para o próximo passo

Dos milhares de jogadores brasileiros exportados para o exterior a cada temporada, poucos realmente têm impacto logo de cara. Menos ainda conseguem, em poucas semanas, serem ovacionados pela torcida e considerados "um arrependimento" para aqueles que não o compraram. No funil seletivo do futebol europeu, ser notado é difícil — confirmar a expectativa, mais ainda. Rayan, no entanto, preencheu todas essas lacunas.
Três jogos depois de ter sua transferência concluída, o atacante de 19 anos já oferece números concretos na Inglaterra e material suficiente para a imprensa internacional tratar sua chegada como um acerto imediato. Os € 35 milhões aceitos pelo Vasco logo podem parecer pouco, e o histórico do Bournemouth de comprar barato para vender caro no futuro tem tudo para se confirmar mais uma vez.
Após um ótimo 2025 e início de 2026, o cria do Vasco está sendo reconhecido mundialmente. E, no topo de tudo, passou a ser colocado em um debate que certamente o agrada: o de conseguir uma vaga na seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026.
