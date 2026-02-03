Raphael Veiga faz promessa em despedida do Palmeiras para o América do México e não segura emoção ao relembrar de família alviverde

No vídeo de despedida de Raphael Veiga, publicado em suas redes sociais, o meio-campista de 30 anos se mostra muito emocionado e lê uma carta para a "família alviverde" em que relembra seus melhores momentos no clube. Ele legendou o post com uma pequena promessa: "Até breve".

O vídeo começa com a apresentação de Veiga no Palmeiras, em 2017, quando ele afirma que optou para ir ao Palmeiras porque "tinha que cumprir uma promessa que fez ao seu avô". Imagens de Raphael Veiga quando pequeno e vestindo o manto do clube paulista aparecem, reforçando que o jogador, desde a pouca idade, era palmeirense por influência da sua família.

"Eu nasci vivendo verde e branco. Se eu voltasse no tempo e falasse para aquele garoto que decidiria finais, ele não acreditaria.

Antes de tudo isso, [o Palmeiras] era minha alegria de fim de semana com meu pai, meu irmão, meu tio, meu avô e alguns amigos. Eu vivi o Palmeiras por inteiro. Vocês não tem noção do tamanho da alegria de ter vivido tudo isso no meu time do coração.

Mas na vida a gente também precisa entender os sinais. Mais do que alegrar milhões de palmeirenses, eu sei que tem uma pessoa em especial que está muito feliz e realizada", afirma o jogador, voltando ao momento inicial em que fez uma promessa ao seu avô de, um dia, vestir o manto alviverde.

"Espero que nunca se esqueçam do camisa 23 aqui, assim como jamais esquecerei de vocês. Obrigado por tudo, até breve, com amor e gratidão, Raphael Veiga", é como encerra sua carta de despedida para os milhões de torcedores alviverdes espalhados pelo Brasil e pelo mundo.