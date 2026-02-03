Raphael Veiga faz promessa em despedida do Palmeiras para o América do México e não segura emoção ao relembrar de família alviverde
O "até breve" de um ídolo
No vídeo de despedida de Raphael Veiga, publicado em suas redes sociais, o meio-campista de 30 anos se mostra muito emocionado e lê uma carta para a "família alviverde" em que relembra seus melhores momentos no clube. Ele legendou o post com uma pequena promessa: "Até breve".
O vídeo começa com a apresentação de Veiga no Palmeiras, em 2017, quando ele afirma que optou para ir ao Palmeiras porque "tinha que cumprir uma promessa que fez ao seu avô". Imagens de Raphael Veiga quando pequeno e vestindo o manto do clube paulista aparecem, reforçando que o jogador, desde a pouca idade, era palmeirense por influência da sua família.
"Eu nasci vivendo verde e branco. Se eu voltasse no tempo e falasse para aquele garoto que decidiria finais, ele não acreditaria.
Antes de tudo isso, [o Palmeiras] era minha alegria de fim de semana com meu pai, meu irmão, meu tio, meu avô e alguns amigos. Eu vivi o Palmeiras por inteiro. Vocês não tem noção do tamanho da alegria de ter vivido tudo isso no meu time do coração.
Mas na vida a gente também precisa entender os sinais. Mais do que alegrar milhões de palmeirenses, eu sei que tem uma pessoa em especial que está muito feliz e realizada", afirma o jogador, voltando ao momento inicial em que fez uma promessa ao seu avô de, um dia, vestir o manto alviverde.
"Espero que nunca se esqueçam do camisa 23 aqui, assim como jamais esquecerei de vocês. Obrigado por tudo, até breve, com amor e gratidão, Raphael Veiga", é como encerra sua carta de despedida para os milhões de torcedores alviverdes espalhados pelo Brasil e pelo mundo.
- Getty Images Sport
Retrospecto com o Palmeiras
Após sofrer com lesões na última temporada, Veiga perdeu espaço no time e teve seus piores números em oito anos: foram sete gols e 11 assistências em 53 jogos. Os vices-campeonatos do Brasileirão e da Libertadores, para o Flamengo, assim como o do Paulistão, para o Corinthians, também certamente não recaíram bem sobre seus ombros e finalizaram uma temporada de mágoas para ele, pessoalmente, e para o time, coletivamente.
Todavia, isto não muda o fato de que Veiga é um dos grandes ídolos da história do Palmeiras, conhecido por ser decisivo em momentos importantes, além de acumular 109 gols marcados e 11 títulos conquistados — entre eles, duas Copas Libertadores (2020 e 2021), dois Brasileirões (2022 e 2023), quatro Campeonatos Paulistas (2020, 2022, 2023 e 2024), uma Copa do Brasil (2020), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).
Veiga é, também, o jogador do Palmeiras com mais gols em finais na história, com 12, o dobro marcado por Evair (seis), o segundo na lista; depois, vêm Arce e Romeiro, com cinco cada, e Edmundo e Paulo Nunes, com quatro. Entre 2020 e 2024, Raphael Veiga foi um dos jogadores mais influentes e bem-sucedidos em solo brasileiro.
O próximo passo
Raphael Veiga jogará no América, do México, por empréstimo, até o fim desta temporada. Não haverá compensação financeira no negócio, mas o time mexicano tem direito à uma opção de compra ao final do período negociado. Ainda está em aberto, porém, se ele voltará a vestir a camisa do Palmeiras no futuro, com tudo dependendo do seu desempenho e bem-estar neste período fora do Brasil.
O técnico do América é o brasileiro André Jardine, ex-São Paulo, que comentou como pretende usar Veiga no maior campeão mexicano e o que ele espera da passagem do jogador pelo clube: "Pretendo usar o Veiga com 10, atrás no 9, onde ele gosta de jogar, onde sabemos que ele é bom. Vai ser nosso camisa 10, apesar de não usar o número, mas vai jogar na função de 10. Imagino conseguir recuperar o protagonismo dele naquilo que ele é bom”.Após ser oficialmente apresentado pelo América, a estreia de Raphael Veiga deve ocorrer no próximo domingo (8), contra o Monterrey, pela Liga MX.