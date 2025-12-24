+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Memphis DepayGOAL
Joaquim Lira Viana

All in do Corinthians em Memphis Depay dá certo: do quase rebaixamento ao título da Copa do Brasil, como o holandês transformou o time em um ano

Exatamente 15 meses depois da sua estréia na Neo Química Arena, Memphis conquistou seu segundo título como jogador do Corinthians, mas as coisas não andavam tão bem assim quando o craque holandês aterrissou no Brasil

Diante de quase 47 mil torcedores alvinegros, Memphis Depay fez sua estreia pelo Corinthians no dia 21 de setembro de 2024. Na época, o time era o 17º colocado na tabela do Brasileirão e passava por uma fase conturbada, embora tenha vencido o Atlético-GO por 3 a 0 com facilidade, na tarde de estreia do holandês. E ele era outro que não estava em uma boa fase antes de ingressar no Corinthians, já que havia sido dispensado pelo Atlético de Madrid e se tornado agente livre, além de estar há 71 dias sem jogar por causa de uma lesão muscular. 

No entanto, ao entrar em campo aos 22 minutos do segundo tempo no lugar de Yuri Alberto, ele pôde sentir o que é estrear por um clube com uma torcida da magnitude do Corinthians — e a esperança de criar uma história de sucesso foi mútua. O holandês buscou o jogo, teve algumas boas chances e se movimentou dentro e fora da área. Era clara que sua condição física não era a melhor, mas foi uma performance que mostrou as qualidades que ele poderia entregar ao time.

Exatamente 15 meses depois da sua estréia na Neo Química Arena, Memphis conquistou a Copa do Brasil no dia 21 de dezembro de 2025, seu segundo título como jogador do Corinthians e o primeiro troféu nacional do clube desde 2017. A aposta do Timão em dar uma chance a um veterano europeu — que já havia passado do auge e estava sem espaço nos maiores clubes do Velho Continente — deu certo e, muito provavelmente, inspirou um movimento que pautará o futebol brasileiro nos próximos anos.

Abaixo, a GOAL analisa a trajetória de Memphis Depay no Timão.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
  • Memphis Depay, Corinthians, 2024Rodrigo Coca/Agência Corinthians

    A chegada do craque

    O impacto de Memphis Depay no Corinthians começou muito antes do seu primeiro toque na bola. Dez dias antes da sua estreia, o holandês pegou o voo de Roterdã, nos Países Baixos, em direção ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Segundo a plataforma Flight Radar, site que acompanha aviões ao redor do mundo, mais de 3.500 pessoas acompanharam simultaneamente o trajeto de Memphis. Quando chegou no Brasil, às 5h da manhã de uma quarta-feira (11 de setembro), centenas de torcedores o esperavam no aeroporto. O jogador recebeu presentes, tirou fotos e posou com uma faixa escrito "Bem-vindo ao Hospício". 

    A chegada de Memphis foi a virada de chave para o Corinthians no Brasileirão de 2024: antes, o retrospecto era de seis vitórias, 10 empates e 11 derrotas, com 35% de aproveitamento. Já na reta final, com Depay em campo, o Timão conseguiu oito vitórias, um empate e uma derrota, representando 83% de aproveitamento, e a equipe ainda ganhou mais três jogos sem ele. 

    Nos primeiros dois meses que jogou no Corinthians, o jogador marcou seis gols e deu quatro assistências, atuando em 13 jogos, sendo dez como titular. Neste período, o Corinthians pulou da 18ª para a sétima colocação, onde finalizou o Brasileirão, assegurando uma vaga para as qualificatórias da Libertadores de 2025. Foi uma mudança e tanto para um time que chegou perto de cair para a Série B — e o responsável tinha nome e sobrenome.

    • Publicidade
  • Memphis DepayRenato Pizzutto/Ag. Paulistão

    A primeira glória com o Corinthians

    Mas não foi só a Memphis que foi creditado o sucesso na reta final do Brasileirão de 2024. Yuri Alberto, jogador com mais gols no Brasil no ano, com 31, também foi muito elogiado, além de Ramón Diaz que recebeu os crédito pelo bom trabalho da equipe no fechamento do ano. Após a vitória que terminou, matematicamente, com a chance do rebaixamento, o treinador argentino disse: "Sabemos que dependemos de resultado, e acredito que os resultados que conseguimos com Vasco [2023] e Corinthians [2024] são títulos para nós. Nós consideramos que ganhamos dois campeonatos. São muitas partidas, muita pressão, houve muito desgaste. Estamos felizes pelo objetivo cumprido".

    Mas esse "título" ao evitar a queda, alguns meses depois, foi acompanhado de um de verdade, com troféu, medalha, confete e tudo a que se tem direito. O Timão se classificou em primeiro na fase de grupos do Paulistão de 2025. Nas quartas de final, ganhou do Mirassol por 2 a 0; nas semis, do Santos, por 2 a 1; e na final, contra o Palmeiras, por 1 a 0 no placar agregado, com gol de Yuri Alberto na partida de ida. 

    Este foi o primeiro troféu de Depay com a camisa do Corinthians. Após o jogo de volta na Neo Química Arena, que selou o título para os alvinegros, ele disse: "Em boa parte, conseguimos manter o controle do jogo. Estou muito orgulhoso do time. Merecemos ganhar esse título, pois trabalhamos muito por ele. Temos que agradecer os jogadores que atuaram mais no início do campeonato". 

    Foram, de fato, primeiros seis meses de muito sucesso para o holandês no Brasil. 

  • Corinthians v Cruzeiro - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Conta que não bate

    Apesar de tudo de positivo que Memphis Depay trazia para o Corinthians, uma questão continuava pertinente: seu salário. Embora tenha desembarcado ao clube como agente livre, seu salário ainda era baseado nos padrões europeus, e por isso foi necessário o apoio de diversos patrocinadores para que a contratação desse certo. 

    Contando com salários e direito de imagem, Memphis Depay deveria receber do Corinthians R$ 56,7 milhões em 20 meses, que equivale a R$ 2,83 milhões por mês. Além disso, estava acordado que haveria diversos bônus e luvas para o jogador, que quanto mais cumprisse as metas impostas, maior seria sua bonificação.

    Atualmente, a dívida do Timão com o holandês está na casa dos R$ 23 milhões e certamente pode aumentar com juros. O acordo feito pelo diretor Osmar Stabile e a administração do jogador, no entanto, prevê depósitos mensais de R$ 1 milhão até fevereiro de 2026 e, em março, o clube pagará o restante.

    Além da grande dívida do Corinthians com Memphis, outras polêmicas envolvendo a parte financeira foram alçadas durante 2025. Um exemplo recente é de que o jogador estava morando no Hotel Rosewood, um dos mais luxuosos de São Paulo, com custo de R$ 250 mil por mês — e quem cobria era o clube. Relatos afirmavam que a diretoria do Timão foi falar com Memphis para ele se mudar para uma residência que não pesasse tanto no bolso do clube. 

    Portanto, a parte financeira criava uma certa desconfiança com os valores pagos ao jogador, ainda mais considerando a grande dívida externa do Corinthians e os conhecidos problemas administrativos. Certamente, na primeira fase ruim e improdutiva que viesse, esse assunto voltaria à tona. 


    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Corinthians v Bragantino - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Superestimado?

    Eis que, após alguns meses de sucesso, Memphis passou por uma fase conturbada no Timão. Fora do campo, polêmicas envolvendo falta nos treinos, bate-boca com companheiros de time, troca de farpas com o apresentador da Band Craque Neto e outras situações botavam o nome do jogador nas manchetes. 

    Isso sem contar os períodos afastado por lesão, com Memphis sendo, empatado com Raniele, o jogador do Corinthians que mais foi ao departamento médico em 2025: ele teve um problema no pé em abril, um no tornozelo entre abril e maio, duas lesões na coxa em agosto e setembro e uma no joelho em novembro.

    Entre idas e vindas do DM, ele não conseguia desempenhar bem, era menos goleador e tinha atuações longe daquilo que apresentou na reta final de 2024. Durante a má fase do holandês, o comentarista Fábio Luciano, dos canais ESPN, afirmou sobre o desempenho de Depay: "O Memphis deveria jogar mais, chamar mais a responsabilidade. Tem muito problema. Parece que ele perdeu esse brilho, o encanto que ele teve com o Corinthians. Parece que ele deu uma murchada e isso está fazendo mal para o Corinthians, porque ele é um cara gigantesco, que chama a atenção, os mais jovens têm ele como referência, e ele tem contribuído muito pouco".

    Entre o final de julho e o início de novembro, o camisa 10 do Corinthians não marcou, sendo este seu maior jejum de gols desde sua chegada ao clube paulista, com um total de nove jogos. Em comparação com 2024, Memphis não passou mais de quatro jogos sem balançar as redes. 

    A gota d'água foi quando ele, sem jogar em algumas partidas pelo Timão por causa de uma lesão, viajou com a seleção da Holanda para disputar a Data Fifa de outubro. Com a Laranja Mecânica, ele entrou em campo e marcou quatro gols em quatro jogos nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, e tornou-se o maior artilheiro da história da seleção holandesa, com 54 gols. O fato de que nos jogos do Corinthians ele parecia apático, sem vontade, e na Holanda prontamente se tornou protagonista da equipe levou a críticas e cobranças por parte da torcida e da imprensa. 

    Para alguns, de "melhor jogador da equipe" ele passou a ser "superestimado", e os questionamentos sobre seu valor em relação ao quanto ele produzia chegaram de todos os lados.

  • FBL-BRA-CUP-VASCO-CORINTHIANSAFP

    O troféu mais aguardado

    O final do Brasileirão 2025 do Corinthians não foi bom, mas a equipe se afastou da zona de rebaixamento e garantiu uma vaga na Copa Sul-Americana de 2026. Além disso, a prioridade do clube parecia clara: conquistar o título da Copa do Brasil. 

    Após o fim do Campeonato Brasileiro, seguiu-se a semifinal contra o Cruzeiro, na qual o Corinthians ganhou o primeiro jogo no Mineirão por 1 a 0. Em casa, porém, foram derrotados por 2 a 1, levando a decisão para os pênaltis. Hugo Souza brilhou e pegou duas cobranças. Corinthians na final.

    O primeiro jogo contra o Vasco, na Neo Química Arena, foi morno, 0 a 0. Já na segunda partida, no Maracanã, um gol de Yuri Alberto e outro de Memphis Depay deram o tetracampeonato ao Corinthians, que não conquistava um título nacional há oito anos, desde o Brasileirão de 2017. Muito emocionado após a partida e misturando português com inglês, Memphis falou: "Estou orgulhoso pelos jogadores. Vim para o Corinthians há um ano e ninguém acreditava na gente. Vim para ganhar títulos, e fizemos isso. Trabalhamos muito duro todos os dias para isso."

    Ao todo em 2025, ele jogou 51 jogos, marcou 12 gols e distribuiu 10 assistências. Na campanha vitoriosa da Copa do Brasil, além de marcar o gol que deu o título ao Corinthians, o holandês fez o único gol do jogo de ida contra o Palmeiras, pelas oitavas de final, e também no primeiro jogo contra o Cruzeiro, no Mineirão.

    O título da Copa do Brasil encerrou o ano conturbado de 2025 para o Corinthians — que contou com uma crise política, impeachment do presidente, transfer ban da Fifa e muitos outros causos — e para Memphis Depay com um troféu muito significativo para ambos.

  • Corinthians v Sao Paulo - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Renovação pela frente?

    Este ano pareceu ser de muitos aprendizados para ambos os lados, e não é exagero dizer que o Timão foi o time paulista de maior sucesso em 2025. 

    Pensando na teoria que os fins justificam os meios, a aposta do Corinthians de trazer um jogador caro, mas com muito talento e bagagem em times como Barcelona, Manchester United e Atlético de Madrid, foi um grande acerto, e pode intensificar uma tendência nos clubes brasileiros de buscar "grandes estrelas europeias apagadas" daqui pra frente. 

    No Brasileirão 2025, a equipe continuou ficando no meio da tabela como em anos anteriores, mas o fato de que foi bem sucedida nas duas competições em formato de copas que disputou — com muito mérito de Dorival Júnior na conquista da Copa do Brasil, é bom enfatizar — mostra que o projeto do Corinthians tem futuro, mesmo com todos os percalços, polêmicas e a pressão interna e externa. 

    Agora, a pergunta que fica é saber se o Corinthians e Memphis Depay estenderão seu contrato, que estará vigente até 31 de julho de 2026, ou não. O sorriso do holandês ao levantar a taça é um indicativo forte de que mais anos podem vir de Memphis com a camisa alvinegra.

Paulista
Corinthians crest
Corinthians
COR
Ponte Preta crest
Ponte Preta
PON
0