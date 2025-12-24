All in do Corinthians em Memphis Depay dá certo: do quase rebaixamento ao título da Copa do Brasil, como o holandês transformou o time em um ano

Diante de quase 47 mil torcedores alvinegros, Memphis Depay fez sua estreia pelo Corinthians no dia 21 de setembro de 2024. Na época, o time era o 17º colocado na tabela do Brasileirão e passava por uma fase conturbada, embora tenha vencido o Atlético-GO por 3 a 0 com facilidade, na tarde de estreia do holandês. E ele era outro que não estava em uma boa fase antes de ingressar no Corinthians, já que havia sido dispensado pelo Atlético de Madrid e se tornado agente livre, além de estar há 71 dias sem jogar por causa de uma lesão muscular.

No entanto, ao entrar em campo aos 22 minutos do segundo tempo no lugar de Yuri Alberto, ele pôde sentir o que é estrear por um clube com uma torcida da magnitude do Corinthians — e a esperança de criar uma história de sucesso foi mútua. O holandês buscou o jogo, teve algumas boas chances e se movimentou dentro e fora da área. Era clara que sua condição física não era a melhor, mas foi uma performance que mostrou as qualidades que ele poderia entregar ao time.

Exatamente 15 meses depois da sua estréia na Neo Química Arena, Memphis conquistou a Copa do Brasil no dia 21 de dezembro de 2025, seu segundo título como jogador do Corinthians e o primeiro troféu nacional do clube desde 2017. A aposta do Timão em dar uma chance a um veterano europeu — que já havia passado do auge e estava sem espaço nos maiores clubes do Velho Continente — deu certo e, muito provavelmente, inspirou um movimento que pautará o futebol brasileiro nos próximos anos.

Abaixo, a GOAL analisa a trajetória de Memphis Depay no Timão.