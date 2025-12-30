As contratações dos times do Brasileirão para a temporada de 2026

Com o fim do Campeonato Brasileiro de 2025, os clubes já viram a chave e passam a olhar para a próxima temporada. A edição de 2026 começa a ser desenhada fora de campo, com diretorias ativas no mercado, analisando carências, planejando elencos e buscando reforços para encarar um novo ano de desafios. Entre chegadas, saídas e renovações, o período de transferências ganha novos desdobramentos para os times da Série A do Campeonato Brasileiro.

Abaixo, a GOAL informa as contratações anunciadas oficialmente pelos próprios clubes, sem contar com especulações ou negociações em andamento.