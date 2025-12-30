+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
FBL-BRA-FLAMENGO-CEARAAFP
Joaquim Lira Viana

As contratações dos times do Brasileirão para a temporada de 2026

Com a temporada de 2026 do Brasileirão se aproximando, as equipes buscam reforços para fazerem uma boa campanha; veja os contratados dos times da Série A

Com o fim do Campeonato Brasileiro de 2025, os clubes já viram a chave e passam a olhar para a próxima temporada. A edição de 2026 começa a ser desenhada fora de campo, com diretorias ativas no mercado, analisando carências, planejando elencos e buscando reforços para encarar um novo ano de desafios. Entre chegadas, saídas e renovações, o período de transferências ganha novos desdobramentos para os times da Série A do Campeonato Brasileiro.

Abaixo, a GOAL informa as contratações anunciadas oficialmente pelos próprios clubes, sem contar com especulações ou negociações em andamento.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
  • Alejandro Garcia AthleticoDuda Matos/athletico.com.br

    Athletico-PR

    • Alejandro García, 24 anos, meio-campista: chegou do Once Caldas e terá contrato válido até o final de 2028. 
    • Gilberto Júnior, 20 anos, lateral-direito: chegou do Palmeiras por empréstimo válido até o fim de 2026.
    • Publicidade
  • Renan Lodi Atlético-MGReprodução/Atlético-MG

    Atlético-MG

    • Renan Lodi, 27 anos, lateral-esquerdo: chegou do Al-Hilal após rescisão mútua e terá contrato válido até o fim de 2030. 
  • Martin Anselmi BotafogoReprodução/Botafogo

    Botafogo

    • Martín Anselmi, 40 anos, treinador: seu último clube havia sido o Porto, de Portugal, e terá contrato válido até o fim de 2027.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Jean Carlos ChapecoenseReprodução/Chapecoense

    Chapecoense

    • Jean Carlos, 33 anos, meio-campista: chegou do Criciúma e terá contrato válido até o fim de 2026.
  • Pedro Rocha CoritibaReprodução/Coritiba

    Coritiba

    • Fernando Seabra, 48 anos, treinador: seu último clube havia sido o Red Bull Bragantino, e ele terá contrato válido até o fim de 2026.
    • Pedro Rocha, 31 anos, atacante: ganhou destaque como artilheiro da Série B de 2025 pelo Remo e terá contrato válido até o fim de 2026. 
    • Tinga, 32 anos, lateral-direito: chegou do Fortaleza e terá contrato válido até o fim de 2026. 
    • Willian Oliveira, 32 anos, volante: chegou do Vitória em terá contrato válido até o fim de 2026. 
  • Tite CruzeiroReprodução/Cruzeiro

    Cruzeiro

    • Tite, 64 anos, treinador: estava em período sabático, e terá contrato válido até o final de 2026.
  • Jemmes FluminenseReprodução/Fluminense

    Fluminense

    • Jemmes, 25 anos, zagueiro: chegou do Mirassol e terá contrato válido até o fim de 2030.
  • Luis Castro GrêmioReprodução/Grêmio

    Grêmio

    • Luís Castro, 64 anos, treinador: seu último clube havia sido o Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, e ele terá contrato válido até o fim de 2027.
  • Paulo Pezzolano InternacionalReprodução/Internacional

    Internacional

    • Paulo Pezzolano, 42 anos, treinador: seu último clube havia sido o Watford, da Inglaterra, e ele terá contrato válido até o fim de 2026.
  • Ignacio Sosa BragantinoAri Ferreira/Bragantino

    Red Bull Bragantino

    • Ignacio Sosa, 22 anos, meio-campista: chegou do Peñarol e terá contrato válido até o fim de 2030. 
  • Juan Carlos Osorio RemoReprodução/Instagram

    Remo

    • Juan Carlos Osório, 64 anos, treinador: seu último clube havia sido o Tijuana, do México, e terá contrato até o fim de 2026.
    • Alef Manga, 31 anos, atacante: chegou do Avaí e terá contrato válido até o fim de 2026.
    • Zé Ricardo, 26 anos, volante: chegou do Shonan Bellmare, do Japão, e terá contrato válido até o fim de 2026. 
  • Danielzinho São PauloReprodução/São Paulo

    São Paulo

    • Danielzinho, 31 anos, meio-campista: chegou do Mirassol e terá contrato válido até o fim de 2027.
  • Mateusinho VitóriaReprodução/Vitória

    Vitória

    • Caíque Gonçalves, 30 anos, meio-campista: chegou do Juventude e terá contrato válido até o fim de 2027.
    • Matheusinho, 27 anos, lateral-direito: chegou do Cuiabá e terá contrato válido até o fim de 2028.
0