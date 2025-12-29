Aston Villa: o projeto que levou o time da segunda divisão a candidato ao título da Premier League

O início de temporada começou com uma certa pressão para Morgan Rogers. Eleito o melhor jogador jovem da Premier League de 2024/25, o Villa botou o preço de € 100 milhões para quem quisesse comprá-lo, com Chelsea e Tottenham sendo as equipes mais interessadas. Mas as altas cifras assustaram e ninguém fez ofertas pelo jovem inglês.

De fato, ele marcou 14 gols e deu 13 assistências em 54 jogos na temporada passada, ajudando o Aston Villa a terminar a Premier League na quinta posição, empatado com o Newcastle United, que avançou para a Champions League apenas pela diferença no saldo de gols, enquanto o time de Birmingham se classificou para a Europa League. Foi uma ótima temporada, mas tendo em vista que foi a primeira de destaque de Rogers na carreira e que ele despontou aos 23 anos, € 100 milhões pareceu muito.

Talvez pela pressão sentida, Rogers ficou sete jogos sem contribuições à gols no início da campanha. A impaciência da torcida com suas atuações abaixo do esperado ficou clara contra o Bologna, pela Europa League, quanto ele foi vaiado pela Holte End, a torcida organizada do Villa Park. Mesmo assim, Unai Emery o deixou até o fim do jogo e depois declarou à imprensa: "Ele não jogou bem, mas trabalhou para o time. Eu queria ver como ele reagiria à frustração da torcida. Ele precisava passar por isso e crescer."

E ele cresceu. Desde a partida contra o Bologna, anotou sete gols e cinco assistências em 18 jogos, contando com todas as competições, e se tornou o maior artilheiro e assistente do time na temporada. Uma virada de chave total para ele, individualmente, e para o Aston Villa, coletivamente, que venceu 17 jogos neste meio tempo, sendo 11 vitórias consecutivas.

Morgan Rogers pode jogar como meia-atacante centralizado ou meia-esquerda, possuindo o chute de longa distância como sua melhor arma — como atestou o Manchester United, que sofreu uma derrota por 2 a 0 contra o Villa com dois belos gols do camisa 27. Ele é rápido, habilidoso e agressivo, fatores que muito bem impressionaram Thomas Tuchel, técnico da seleção inglesa, que o convocou para oito partidas dos Three Lions em 2025, colocando-o como titular em cinco delas.

Isso o tornou o maior concorrente de Jude Bellingham para a posição de meia-atacante na Inglaterra, e caso o Aston Villa continue vencendo jogos e Rogers sendo decisivo, não seria surpresa nenhuma ele ficar com a vaga de titular e deixar a estrela do Real Madrid no banco durante a Copa do Mundo de 2026.