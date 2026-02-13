Público no Brasileirão 2026: média, total e os times que mais levaram torcedores aos estádios

Torcida lotando arquibancadas, grandes públicos e recordes de renda: a presença do público faz parte do que torna o futebol brasileiro tão único. Em 2025, a história continua a ser contada jogo a jogo — nas arquibancadas e no boletim financeiro da CBF, fonte oficial desta pesquisa. A GOAL acompanha, rodada a rodada, a média de público de cada clube, o total acumulado e os confrontos que mais movimentam torcedores, sempre sendo necessário levar em conta as diferentes capacidades dos estádios listados.

A edição de 2025 teve a terceira maior média de público da história do Campeonato Brasileiro — ficando atrás de 2024, com 25.781 pagantes por jogo, e da marca recorde alcançada em 2023, que foi de 26.502. O Flamengo liderou mais uma vez o ranking de média de público, ultrapassando a marca de 1 milhão de torcedores em seus jogos como mandante. Cruzeiro e Corinthians completaram o pódio de presença nas arquibancadas.

Em 2025, o maior público até agora foi registrado no Maracanã: 73.244 torcedores acompanharam a vitória do Flamengo sobre o Ceará por 1 a 0, pela 37ª rodada, em um jogo em que o Rubro-Negro se sagrou eneacampeão diante da sua torcida.

*Os números e o ranking seguem em atualização ao longo de todo o campeonato