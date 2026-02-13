Goal.com
torcidas brasileirão, 2024GOAL
Joaquim Lira Viana

Público no Brasileirão 2026: média, total e os times que mais levaram torcedores aos estádios

Acompanhe o ranking, as informações rodada a rodada e todos os jogos da atual edição do Campeonato Brasileiro

Torcida lotando arquibancadas, grandes públicos e recordes de renda: a presença do público faz parte do que torna o futebol brasileiro tão único. Em 2025, a história continua a ser contada jogo a jogo — nas arquibancadas e no boletim financeiro da CBF, fonte oficial desta pesquisa. A GOAL acompanha, rodada a rodada, a média de público de cada clube, o total acumulado e os confrontos que mais movimentam torcedores, sempre sendo necessário levar em conta as diferentes capacidades dos estádios listados.

A edição de 2025 teve a terceira maior média de público da história do Campeonato Brasileiro — ficando atrás de 2024, com 25.781 pagantes por jogo, e da marca recorde alcançada em 2023, que foi de 26.502. O Flamengo liderou mais uma vez o ranking de média de público, ultrapassando a marca de 1 milhão de torcedores em seus jogos como mandante. Cruzeiro e Corinthians completaram o pódio de presença nas arquibancadas.

Em 2025, o maior público até agora foi registrado no Maracanã: 73.244 torcedores acompanharam a vitória do Flamengo sobre o Ceará por 1 a 0, pela 37ª rodada, em um jogo em que o Rubro-Negro se sagrou eneacampeão diante da sua torcida.

*Os números e o ranking seguem em atualização ao longo de todo o campeonato

  • Red Bull Bragantino v Flamengo - Brasileirao 2023Getty Images Sport

    20Red Bull Bragantino

    Público total: 3.459

    Média de público por jogo: 3.459

    04/02 - Red Bull Bragantino x Atlético-MG

    • Estádio Cícero de Souza Marques
    • Público: 3.459
  • 19Mirassol

    Público total: 11.017

    Média de público por jogo: 5.508

    29/01 - Mirassol x Vasco

    • Maião
    • Público: 5.883

    11/02 - Mirassol x Cruzeiro

    • Maião
    • Público: 5.134
  • Torcida Palmeiras Flamengo Brasileirão 01 12 2019Wagner Meier/Getty

    18Palmeiras

    Público total: 8.953

    Média de público por jogo: 8.953

    04/02 - Palmeiras x Vitória

    • Arena Barueri
    • Público: 8.953

  • Torcida Santos São Paulo Brasileirão 26062016Alexandre Schneider/Getty Images

    17Santos

    Público total: 10.280

    Média de público por jogo: 10.280

    04/02 - Santos x São Paulo

    • Vila Belmiro
    • Público: 10.280
  • Torcida Cruzeiro Mineiro 17012018© Washington Alves/Light Press/Cruzeiro

    16Cruzeiro

    Público total: 15.270

    Média de público por jogo: 15.270

    05/02 - Cruzeiro x Coritiba

    • Mineirão
    • Público: 15.270
  • Torcida Botafogo 2024Vitor Silva/Botafogo

    15Botafogo

    Público total: 16.901

    Média de público por jogo: 16.901

    29/01 - Botafogo x Cruzeiro

    • Engenhão
    • Público: 16.901
  • Torcida Grêmio Flamengo Libertadores 02102019Getty

    14Grêmio

    Público total: 18.340

    Média de público por jogo: 18.340

    04/02 - Grêmio x Botafogo

    • Arena do Grêmio
    • Público: 18.340
  • Torcida Coritiba xPalmeiras Couto Pereira 23 11 2014Getty Images

    13Coritiba

    Público total: 19.535

    Média de público por jogo: 19.535

    28/01 - Coritiba x Red Bull Bragantino

    • Couto Pereira
    • Público: 19.535

  • 12Remo

    Público total: 21.118

    Média de público por jogo: 21.118

    29/01 - Remo x Mirassol

    • Mangueirão
    • Público: 21.118
  • Torcida Athletico-PR Copa do Brasil 11092019Lucas Uebel/Getty

    11Athletico-PR

    Público total: 27.083

    Média de público por jogo: 27.083

    12/02 - Athletico-PR x Santos

    • Arena da Baixada
    • Público: 27.083
  • Torcida Vasco 2026Matheus Lima/Vasco

    10Vasco

    Público total: 27.179

    Média de público por jogo: 13.589

    05/02 - Vasco x Chapecoense

    • São Januário
    • Público: 15.702

    11/02 - Vasco x Bahia

    • São Januário
    • Público: 11.477
  • Torcida Chapecoense San Lorenzo Sudamericana 23112016NELSON ALMEIDA/AFP/Getty Images

    9Chapecoense

    Público total: 28.135

    Média de público por jogo: 14.067

    28/01 - Chapecoense x Santos

    • Arena Condá
    • Público: 17.551

    11/02 - Chapecoense x Coritiba

    • Arena Condá
    • Público: 10.578
  • Torcida FluminenseDivulgação Fluminense

    8Fluminense

    Público total: 30.397

    Média de público por jogo: 30.397

    12/02 - Fluminense x Botafogo

    • Maracanã
    • Público: 30.397
  • Torcida Internacional Gremio 21032018 GauchoRicardo Duarte/Internacional/Divulgação

    7Internacional

    Público total: 37.750

    Média de público por jogo: 18.875

    28/01 - Internacional x Athletico-PR

    • Beira Rio
    • Público: 17.264

    12/02 - Internacional x Palmeiras

    • Beira Rio
    • Público: 20.486
  • FBL-BRAZIL-LGBTQAFP

    6Bahia

    Público total: 40.310

    Média de público por jogo: 40.310

    05/02 - Bahia x Fluminense

    • Arena Fonte Nova
    • Público: 40.310
  • Corinthians torcida 2024Divulgação Corinthians

    5Corinthians

    Público total: 40.562

    Média de público por jogo: 20.281

    28/01 - Corinthians x Bahia

    • Vila Belmiro
    • Público: 13.577

    12/02 - Corinthians x Red Bull Bragantino

    • Neo Química Arena
    • Público: 26.985
  • Arena MRV parte interna 2023Getty Images

    4Atlético-MG

    Público total: 41.826

    Média de público por jogo: 20.913

    28/01 - Atlético-MG x Palmeiras

    • Arena MRV
    • Público: 25.770

    11/02 - Atlético-MG x Remo

    • Arena MRV
    • Público: 16.056
  • FBL-SUDAMERICANA-DEFENSA-VITORIAAFP

    3Vitória

    Público total: 43.494

    Média de público por jogo: 21.747

    28/01 - Vitória x Remo

    • Barradão
    • Público: 16.511

    10/02 - Vitória x Flamengo

    • Barradão
    • Público: 26.983
  • Torcida São Paulo Talleres Copa Libertadores 13022019Alexandre Schneider/Getty

    2São Paulo

    Público total: 45.694

    Média de público por jogo: 22.847

    28/01 - São Paulo x Flamengo

    • Morumbis
    • Público: 27.203

    11/02 - São Paulo x Grêmio

    • Morumbis
    • Público: 18.491
  • Torcida Flamengo Libertadores 12042017Gilvan de Souza/Flamengo/Divulgação

    1Flamengo

    Público total: 56.421

    Média de público por jogo: 56.421

    04/02 - Flamengo x Internacional

    • Maracanã
    • Público: 56.421
