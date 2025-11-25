Champions League: os artilheiros da temporada 2025/26

A temporada 2025/26 da Champions League se iniciou no dia 16 de setembro, uma terça-feira, com 36 das principais equipes da Europa disputando o troféu mais cobiçado do continente, a "Orelhuda".

Na última edição, a artilharia teve um empate entre Raphinha, do Barcelona, e Serhou Guirassy, do Borussia Dortmund, ambos com 13 gols. Agora, quem será o próximo a subir no trono de maior goleador da temporada na Champions League?

Última atualização às 19h03 (de Brasília) de 25 de novembro de 2025