+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
TOPSHOT-FBL-EUR-C1-DORTMUND-PSGAFP
Joaquim Lira Viana

Champions League: os artilheiros da temporada 2025/26

Saiba quem são os jogadores com mais gols da atual temporada da mais importante competição europeia

A temporada 2025/26 da Champions League se iniciou no dia 16 de setembro, uma terça-feira, com 36 das principais equipes da Europa disputando o troféu mais cobiçado do continente, a "Orelhuda".

Na última edição, a artilharia teve um empate entre Raphinha, do Barcelona, e Serhou Guirassy, do Borussia Dortmund, ambos com 13 gols. Agora, quem será o próximo a subir no trono de maior goleador da temporada na Champions League?

Última atualização às 19h03 (de Brasília) de 25 de novembro de 2025

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
  • Victor OsimhenGetty Images

    6 gols

    • Victor Osimhen (Galatasaray)
    • Publicidade
  • FBL-EUR-C1-KAIRAT ALMATY-REAL MADRIDAFP

    5 gols

    • Harry Kane (Bayern de Munique)
    • Erling Haaland (Manchester City) 
    • Kylian Mbappé (Real Madrid)
  • FC Barcelona v Elche CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    4 gols

    • Marcus Rashford (Barcelona)
    • Lautaro Martínez (Inter de Milão)
    • Anthony Gordon (Newcastle)
    • Harvey Barnes (Newcastle)
  • Atletico de Madrid v Eintracht Frankfurt - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport

    3 gols

    • Gabriel Martinelli (Arsenal)
    • Gorka Guruzeta (Athletic Club)
    • Marcos Llorente (Atlético de Madrid)
    • Fermín López (Barcelona)
    • Luis Díaz (Bayern de Munique )
    • Felix Nmecha (Borussia Dortmund)
    • Serhou Guirassy ((Borussia Dortmund)
    • Estêvão (Chelsea)
    • Dušan Vlahović (Juventus)
    • Igor Paixão (Olympique de Marseille)
    • Pierre-Emerick Aubameyang (Olympique de Marseille)
    • Scott McTominay (Napoli)
    • Leandro Andrade (Qarabag)
  • Marcus Thuram Inter 2025-2026Getty Images

    2 gols

    • Lazar Samardzic (Atalanta)
    • Viktor Gyökeres (Arsenal)
    • Julián Álvarez (Atlético de Madrid)
    • Ferran Torres (Barcelona)
    • Lamine Yamal (Barcelona)
    • Aleix Garcia (Bayer Leverkusen)
    • Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)
    • Patrik Schick (Bayer Leverkusen)
    • Jens Petter Hauge (Bodø/Glimt)
    • Sondre Fet (Bodø/Glimt)
    • Daniel Svensson (Borussia Dortmund)
    • Karim Adeyemi (Borussia Dortmund)
    • Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund)
    • Nicolas Jackson (Bayern de Munique)
    • Carlos Forbs (Club Brugge)
    • Nicolò Tresoldi (Club Brugge)
    • Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt)
    • Denzel Dumfries (Inter de Milão)
    • Marcus Thuram (Inter de Milão)
    • Phil Foden (Manchester City)
    • Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain)
    • Désiré Doué (Paris Saint-Germain)
    • Kvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain)
    • Ismael Saibari (PSV)
    • Dennis Man (PSV)
    • Ricardo Pepi (PSV)
    • Promise David (Royale Union)
    • Francisco Trincão (Sporting)
    • El Hadji Mbodji (Slavia Praha)
    • Micky van de Ven (Tottenham)
  • Raphinha 2024-25 BarcelonaGetty Images

    Artilharia da última edição

    A artilharia de 2024/25 terminou com alguns dos principais nomes do futebol mundial no momento. Veja:

    • 13 gols: Raphinha (Barcelona) e Serhou Guirassy (Borussia Dortmund);
    • 11 gols: Robert Lewandowski (Barcelona) e Harry Kane (Bayern de Munique);
    • 9 gols: Lautaro Martínez (Inter de Milão);
    • 8 gols: Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain),Erling Haaland (Manchester City) e Vinícius Júnior (Real Madrid);
    • 7 gols: Kylian Mbappé (Real Madrid), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Vangelis Pavlidis (Benfica) e Jonathan David (Lille);
    • 6 hols: Bukayo Saka (Arsenal), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Santiago Giménez (Feyenoord e Milan) e Viktor Gyökeres.
  • Cristiano Ronaldo Champions League final CardiffGetty Images

    Maiores artilheiros da história da Champions

    O grande artilheiro da história da Champions League é, nada mais nada menos, que Cristiano Ronaldo. O português acumulou 140 gols na competição, atuando por Manchester United, Real Madrid e Juventus. Logo atrás, vem Lionel Messi, com 129 gols por Barcelona e Paris Saint-Germain.

    Além deles, Robert Lewandowski, que disputará o torneio em 2025/26, integra a lista do top 10 goleadores da história da Champions League. O polonês já soma 105 gols.

  • Neymar Champions League FC barcelonaGetty

    Brasileiros com mais gols na Liga dos Campeões

    Neymar é o brasileiro com mais gols na história da Liga dos Campeões. Ele somou 43 gols no torneio ao longo de sua carreira, jogando por Barcelona e Paris Saint-Germain. Rivaldo (31), Kaká (30), Mário Jardel (28) e Giovane Élber (27) fecham o top 5. Gabriel Jesus, Vini Jr e Rodrygo, que disputam esta edição, também integram a lista.