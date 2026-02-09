Goal.com
Ao Vivo
Premier League
team-logoChelsea
Stamford Bridge
team-logoLeeds
Joaquim Lira Viana

Chelsea x Leeds United: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (10), em Stamford Bridge; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Chelsea recebe o Leeds United nesta terça-feira (10), às 16h30 (de Brasília), pela 26ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. A bola rola no gramado do Stamford Bridge, em Londres, com transmissão ao vivo de ESPN e Disney+ (clique aqui e confira a programação completa).

O time da casa ocupa a quinta posição na tabela e tem 43 pontos até o momento, com 12 vitórias, sete empates e seis derrotas. Na última partida da Premier League, os Blues ganharam do Wolverhampton, fora de casa, por 3 a 1, com três gols de Cole Palmer (13', 35' e 38'), enquanto Tolu Arokodare diminuiu para os mandantes (54').

Já o Leeds é o 16º colocado na tabela e tem 29 pontos, com retrospecto de sete vitórias, oito empates e 10 derrotas. Na última partida, os Peacocks ganharam do Nottingham Forest, em casa, por 3 a 1; os gols foram marcados por Jayden Bogle (26'), Noah Okafor (30') e Dominic Calvert-Lewin (49'), e Lorenzo Lucca foi quem diminuiu para o Forest (86').

A última vez que Chelsea e Leeds se enfrentaram foi no dia 3 de dezembro de 2025, com o Leeds saindo triunfante por 3 a 1, em casa. 

Prováveis escalações

Chelsea: Robert Sánchez; Marc Cucurella, Trevoh Chalobah, Wesley Fofana e Malo Gusto; Moises Caicedo e Enzo Fernández; Alejandro Garnacho, Cole Palmer e Pedro Neto; João Pedro. Técnico: Liam Rosenior

Leeds: Karl Darlow;Patrick Struijk, Joe Rodon e James Justin; Gabriel Gudmudssen, Ilia Gruev, Ethan Ampadu e Jeremy Bogle; Noah Okafor e Brenden Aaronson; Dominic Calvert-Lewin. Técnico: Daniel Farke 

Desfalques

Chelsea

Lesionados: Levi Colwill, Tosin Adarabioyo, Caleb Wiley, Jamie Gittens e Dário Essugo. Dúvidas: Roméo Lavia, Flip Jørgensen e Reece James.

Leeds

Lesionados: Anton Stach.

Quando é?

  • Data: terça-feira, 10 de fevereiro de 2026
  • Horário: 16h30 (de Brasília)
  • Local: Stamford Bridge, Londres - Inglaterra
