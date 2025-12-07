+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
FBL-LIBERTADORES-PALMEIRAS-FLAMENGOAFP
Joaquim Lira Viana

Fase pré-Libertadores 2026: quando começa, sorteio, datas dos jogos e mais

Entenda como funciona a fase preliminar da Copa Conmebol Libertadores 2026 e veja as equipes já classificadas

A temporada de 2025 terminou, e com ela a emoção da Copa Libertadores da América. O Flamengo ergueu a taça mais cobiçada do continente ao vencer o Palmeiras por 1 a 0, se tornando tetracampeão da Libertadores — o primeiro clube brasileiro a alcançar quatro títulos. Com isso, o Brasil volta a igualar a Argentina em número total de troféus da Libertadores, com 25 cada. Com o fim de 2025, já se vive o início da corrida rumo à edição de 2026. 

Neste mês de dezembro a maioria dos campeonatos nacionais da América do Sul chegam ao fim, definindo quem participará da Libertadores do ano que vem. Mas nem todos entrarão direto na fase de grupos, e algumas equipes terão de passar pela etapa de qualificação: a chamada pré-Libertadores.

Abaixo, a GOAL informa tudo que você precisa saber sobre esta etapa da competição.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
  • FBL-CONMEBOL-LIBERTADORES-SUDAMERICANA-ROUND OF 16-DRAWAFP

    Quando e onde será o sorteio da pré-Libertadores 2026?

    A Conmebol agendou para 18 de dezembro o sorteio das etapas qualificatórias da Libertadores e da Copa Sul-Americana de 2026. A cerimônia será realizada na sede da confederação, em Luque, no Paraguai.

    • Publicidade
  • FBL-CONMEBOL-LIBERTADORES-SUDAMERICANA-ROUND OF 16-DRAWAFP

    Como funciona o sorteio?

    Na primeira fase, seis times formam três confrontos eliminatórios, cujos vencedores avançam para a segunda fase. Os clubes participantes serão distribuídos entre os dois potes, e os vencedores desses três duelos serão classificados como "C1", "C2" e "C3", integrando o Pote 2 na etapa seguinte. 

    Na segunda fase, entram em disputa 16 equipes, sendo que os oito clubes melhor ranqueados pela Conmebol ficam no Pote 1. Eles enfrentam adversários do Pote 2 em confrontos eliminatórios, com os jogos de volta sendo realizados nos mandos das equipes do Pote 1.

    É assim que as quatro equipes restantes serão integradas nos grupos na Libertadores 2026. O sorteio dos grupos acontece no dia 18 de março de 2026, enquanto a fase de grupos começa no dia 8 de abril



  • FBL-CONMEBOL-LIBERTADORES-SUDAMERICANA-ROUND OF 16-DRAWAFP

    As datas da pré-Libertadores 2026

    A pré-Libertadores começa no dia 3 de fevereiro, com três duelos de mata-mata entre times da Bolívia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. Dois times brasileiros entram apenas na segunda fase preliminar, que acontece nos dias 18 e 25 de fevereiro. A última fase prévia, que classificará quatro times para a fase de grupos, está prevista para 4 e 11 de março.



  • Botafogo v Bahia - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Quais equipes estão classificadas para a pré-Libertadores 2026?

    Na primeira fase preliminar, já estão confirmados 2 de Mayo (PAR), Alianza Lima (PER), Deportivo Táchira (VEN) e Juventud de Las Piedras (URU). Já na segunda fase, os confirmados até agora são Argentinos Juniors (ARG), Carabobo (VEN), Guaraní (PAR), Liverpool (URU) e O’Higgins (CHI).

    As equipes brasileiras só aparecem na segunda fase preliminar, e são elas Botafogo e Bahia. A depender do resultado da Copa do Brasil, mais uma vaga pode ser aberta para uma equipe brasileira na pré-Libertadores, que poderia ser preenchida por São Paulo ou Red Bull Bragantino.

  • Palmeiras v Flamengo - Final Copa CONMEBOL Libertadores 2025Getty Images Sport

    As datas da Copa Conmebol Libertadores 2026

    • Primeira fase: 4 e 11 de fevereiro
    • Segunda fase: 18 e 25 de fevereiro
    • Terceira fase: 4 e 11 de março
    • Sorteio da fase de grupos: 18 de março
    • Fase de grupos: 8 de abril a 27 de maio
    • Sorteio do mata-mata: 3 de junho
    • Oitavas de final: 12 e 19 de agosto
    • Quartas de final: 9 e 16 de setembro
    • Semifinais: 14 e 21 de outubro
    • Final: 28 de novembro