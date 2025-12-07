Fase pré-Libertadores 2026: quando começa, sorteio, datas dos jogos e mais

A temporada de 2025 terminou, e com ela a emoção da Copa Libertadores da América. O Flamengo ergueu a taça mais cobiçada do continente ao vencer o Palmeiras por 1 a 0, se tornando tetracampeão da Libertadores — o primeiro clube brasileiro a alcançar quatro títulos. Com isso, o Brasil volta a igualar a Argentina em número total de troféus da Libertadores, com 25 cada. Com o fim de 2025, já se vive o início da corrida rumo à edição de 2026.

Neste mês de dezembro a maioria dos campeonatos nacionais da América do Sul chegam ao fim, definindo quem participará da Libertadores do ano que vem. Mas nem todos entrarão direto na fase de grupos, e algumas equipes terão de passar pela etapa de qualificação: a chamada pré-Libertadores.

Abaixo, a GOAL informa tudo que você precisa saber sobre esta etapa da competição.