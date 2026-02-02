Manchester City x Newcastle United: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das semifinais da Copa da Liga Inglesa 2025/26

O Manchester City recebe o Brentford nesta quarta-feira (4), às 17h (de Brasília), pela partida de volta das semifinais da Copa da Liga Inglesa 2025/26. A bola rola no gramado do Etihad Stadium, em Manchester, com transmissão ao vivo de ESPN e Disney+ (clique aqui e confira a programação completa).
No jogo de ida, o City levou a melhor por 2 a 0, em pleno St' James Park, com gols de Antoine Semenyo, aos 53 minutos, e Rayan Cherki, no acréscimos do segundo tempo, aos 99 minutos.
O time de Pep Guardiola começou a jogar a competição a partir da terceira fase, quando enfrentou o Huddersfield fora de casa e ganhou por 2 a 0, com gols de Phil Foden (18') e Savinho (74'). Já nas oitavas de final, o City pegou o Swansea, fora de casa, e levou a melhor por 3 a 1, de virada: Gonçalo Franco começou marcando para os anfitriões aos 12 minutos, mas ainda no primeiro tempo Jéremy Doku empatou (39'), Omar Marmoush virou (77') e Rayan Cherki (90+4') sacramentou a vitória dos Citizens. Já nas quartas, foi a vez do Brentford de passar pelo caminho dos azuis de Manchester, que ganhou por 2 a 0 com gols de Cherki (32') e Savinho (67').
Do outro lado, o Newcastle também começou a jogar a Copa da Liga Inglesa na terceira fase, quando venceu o Bradford City, em casa, por 4 a 1, com dois gols de Joelinton (17' e 75') e dois de William Osula (19' e 87'). Já nas oitavas de final, o Newcastle ganhou do Tottenham por 2 a 0, dessa vez com tentos de Fabian Schär (24') e Nick Woltemade (50'). Nas quartas, o time de Eddie How bateu o Fulham de Marco Silva por 2 a 1; o gol inicial foi marcado por Yoane Wissa aos 10 minutos, até que aos 16, Lukic empatou para os Cottagers. O jogo ficou aberto até os últimos instantes, quando Lewis Milley, nos acréscimos do segundo tempo, marcou o gol da vitória que levou os Magpies à semifinal — e o St' James Park ao delírio.
|📱Veja a GOAL direto no Whatsapp, de graça! 🟢
Prováveis escalações
Manchester City: James Trafford; Nico O'Reilly, Nathan Aké, Abdukodir Khusanov e Matheus Nunes; Nico González; Rayan Aït-Nouri, Bernardo Silva, Phil Foden e Antoine Semenyo; Erling Haaland. Técnico: Pep Guardiola
Newcastle United: Nick Pope; Lewis Hall, Sven Botman, Malick Thiaw e Lewis Miley; Sandro Tonali, Bruno Guimarães e Jacob Ramsey; Anthony Gordon, Yoane Wissa e Jacob Murphy. Técnico: Eddie Howe
Desfalques
Manchester City
Lesionados: Jérémy Doku, Rúben Dias, Mateo Kovacic, John Stones, Josko Gvardiol e Savinho. Dúvidas: Rayan Cherki.
Newcastle United
Lesionados: Joelinton, Fabian Schär, Valentino Livramento e Emil Krafth. Dúvidas: Jamaal Lascelles.
Quando é?
- Data: quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026
- Horário: 17h (de Brasília)
- Local: Etihad Stadium, Manchester - Inglaterra