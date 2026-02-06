Manchester United x Tottenham: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

O Manchester United recebe o Tottenham neste sábado (7), às 09h30 (de Brasília), pela 25ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. A bola rola no gramado de Old Trafford, em Manchester, com transmissão ao vivo do Disney+ (clique aqui e confira a programação completa).
O time da casa ocupa a quarta posição na tabela e tem 41 pontos até o momento, com 11 vitórias, oito empates e cinco derrotas. Na última partida da Premier League, os Red Devils ganharam do Fulham por 3 a 2, em casa, em um jogo eletrizante. Casemiro começou marcando aos 19 minutos e Matheus Cunha ampliou a vantagem para 2 a 0 aos 56. No final da partida, aos 85 minutos, Harry Maguire cometeu um pênalti e Raúl Jimenez cobrou para os Cottagers, botando a bola no fundo da rede e diminuindo a vantagem. Aos 91 minutos, já nos acréscimos, o brasileiro Kevin entrou em campo e marcou um lindo gol de fora da área, empatando a partida para o Fulham. Mas três minutos depois, Benjamin Sesko recebeu a bola na área, girou e mandou um chute no ângulo, cravando a vitória para o United no último minuto.
Já o Tottenham é o 14º colocado na tabela e tem 29 pontos, com retrospecto de sete vitórias, oito empates e nove derrotas. Na última partida, os Spurs empataram com o Manchester City em 2 a 2, com gols de Rayan Cherki (11') e Antoine Semenyo (44') para os visitantes, enquanto Dominic Solanke marcou os dois gols de empate (aos 53' e 70') para o time da casa.
Prováveis escalações
Manchester United: Senne Lammens; Luke Shaw, Lisandro Martínez, Harry Maguire, e Diogo Dalot; Koobie Mainoo e Casemiro; Matheus Cunha, Bruno Fernandes e Amad Diallo; Bryan Mbeumo. Técnico: Michael Carrick
Tottenham: Gugliemo Vicario; Micky Van de Ven, Christian Romero e João Palhinha; Destiny Udogie, Pape Matar Sarr, Connor Gallagher e Archie Gray; Xavi Simons e Wilson Odobert; Dominic Solanke. Técnico: Thomas Frank
Desfalques
Manchester United
Lesionados: Patrick Dorgu, Mason Mount e Matthjis de Ligt.
Tottenham
Lesionados: James Maddison, Mohammed Kudus, Rodrigo Bentacur, Richarlison, Dejan Kulusevski, Ben Davies, Lucas Bergvall, Pedro Porro, Djed Spence e Kevin Danso.
Quando é?
- Data: sábado, 7 de fevereiro de 2026
- Horário: 09h30 (de Brasília)
- Local: Old Trafford, Manchester - Inglaterra