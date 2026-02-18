Por que Philippe Coutinho pediu rescisão do Vasco e onde o meia vai jogar agora?

A avaliação interna é de que a decisão de saída de Philippe Coutinho está vinculada ao peso das críticas acumuladas nas últimas semanas. No jogo mais recente contra o Volta Redonda, o jogador foi vaiado pela primeira vez em São Januário. Ele foi substituído no intervalo e não assistiu o resto da partida do banco de reservas, o que gerou atrito nos bastidores.

Este parece ter sido o acontecimento que definiu o desejo de Coutinho de sair do Vasco. Pessoas próximas ao meia e à diretoria afirmam que a relação dele com a comissão técnica e com o restante do elenco é considerada positiva. O ambiente de trabalho, também, não parece ser o problema, já que o Vasco havia iniciado conversas para renovar o contrato de Coutinho — que terminava em junho — até o fim do ano e o processo estava em andamento.

Em seu Instagram, Coutinho esclareceu certas dúvidas sobre sua decisão e publicou o seguinte texto: