Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Vasco Da Gama v Chapecoense - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Joaquim Lira Viana

Por que Philippe Coutinho pediu rescisão do Vasco e onde o meia vai jogar agora?

O atleta já comunicou sua intenção para a diretoria do Cruzmaltino e se pronunciou nas redes sociais, mas nada foi formalmente assinado com o clube

Nesta quarta-feira (18), Phillipe Coutinho e seu estafe comunicaram a decisão de rescindir o contrato do meio-campista com o Vasco. Segundo relatos, Coutinho ligou pessoalmente para Fernando Diniz afim de avisar sua intenção de sair do clube. Por mais que o técnico tenha tentado fazer o jogador mudar de ideia, ele não teve sucesso.

O GE informou que, segundo fontes, o jogador de 33 anos afirmou como "irreversível" sua intenção de rescindir com o clube. A diretoria vascaína foi pega de surpresa com o pedido e se reuniu nesta quarta-feira para discutir quais os próximos passos do processo. Nada ainda foi formalmente assinado e o clube não se pronunciou oficialmente. Coutinho, por outro lado, publicou em suas redes sociais um texto em tom de despedida.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
  • FBL-BRA-VASCO-FLAMENGOAFP

    Por que Coutinho pediu a rescisão?

    A avaliação interna é de que a decisão de saída de Philippe Coutinho está vinculada ao peso das críticas acumuladas nas últimas semanas. No jogo mais recente contra o Volta Redonda, o jogador foi vaiado pela primeira vez em São Januário. Ele foi substituído no intervalo e não assistiu o resto da partida do banco de reservas, o que gerou atrito nos bastidores. 

    Este parece ter sido o acontecimento que definiu o desejo de Coutinho de sair do Vasco. Pessoas próximas ao meia e à diretoria afirmam que a relação dele com a comissão técnica e com o restante do elenco é considerada positiva. O ambiente de trabalho, também, não parece ser o problema, já que o Vasco havia iniciado conversas para renovar o contrato de Coutinho — que terminava em junho — até o fim do ano e o processo estava em andamento.

    Em seu Instagram, Coutinho esclareceu certas dúvidas sobre sua decisão e publicou o seguinte texto:

    • Publicidade
  • Vasco Da Gama v Bahia - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Os números de Coutinho no Vasco

    Coutinho iniciou sua segunda passagem pelo Vasco ainda emprestado pelo Aston Villa, em 2024. Naquela temporada, marcou três gols e deu uma assistência em 18 jogos (sendo 10 deles como titular). Em 2025, o clube carioca contratou o meio-campista de graça, e o ano do atleta e do Vasco — por mais que não tenha trazido conquistas — acabou com saldo positivo: 11 gols e cinco assistências em 56 jogos individualmente para Coutinho, enquanto o Cruzmaltino chegou na final da Copa do Brasil pela primeira vez em 14 anos. A equipe também se classificou para a Copa Sul-Americana ao terminar no 14º lugar na tabela de Brasileirão.

    Em 2026, o camisa 10 soma três gols e uma assistência em sete jogos. No Campeonato Carioca, o Vasco foi o segundo colocado na fase de grupos, mas teve dificuldades para avançar às semifinais ao empatar, nas quartas, com o Volta Redonda durante o tempo regulamentar. O confronto só foi decidido nos pênaltis, 5 a 3 para o Gigante da Colina. Já no Brasileirão, o Vasco vem de um empate e duas derrotas, ocupando o 17º lugar na tabela.

  • Vasco Da Gama v Bahia - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Onde Coutinho poderá jogar?

    Com a saída de Phillipe Coutinho do Vasco, boatos começam a circular sobre onde ele poderá jogar a seguir. O atleta de 33 teve uma boa passagem no futebol brasileiro que pôde valorizar novamente seu valor no mercado, após anos sem sucesso na Europa. Times do Oriente Médio e da MLS podem surgir como candidatos a receber o meio-campista, oferecendo salários altos e ligas que ano a ano aumentam sua competitividade — o que está virando uma tendência de busca entre atletas de idade mais avançada. 

    Coutinho, no entanto, ainda não se pronunciou sobre onde deseja jogar no futuro, e nem veículos da mídia souberam oficialmente de times interessados no jogador, por enquanto.

Carioca
Vasco crest
Vasco
VAS
Fluminense crest
Fluminense
FLU
0