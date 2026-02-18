Por que Philippe Coutinho pediu rescisão do Vasco e onde o meia vai jogar agora?

Nesta quarta-feira (18), Phillipe Coutinho e seu estafe comunicaram a decisão de rescindir o contrato do meio-campista com o Vasco. Segundo relatos, Coutinho ligou pessoalmente para Fernando Diniz afim de avisar sua intenção de sair do clube. Por mais que o técnico tenha tentado fazer o jogador mudar de ideia, ele não teve sucesso.
O GE informou que, segundo fontes, o jogador de 33 anos afirmou como "irreversível" sua intenção de rescindir com o clube. A diretoria vascaína foi pega de surpresa com o pedido e se reuniu nesta quarta-feira para discutir quais os próximos passos do processo. Nada ainda foi formalmente assinado e o clube não se pronunciou oficialmente. Coutinho, por outro lado, publicou em suas redes sociais um texto em tom de despedida.
