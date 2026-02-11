O raio-x das principais transferências da janela no futebol brasileiro

A competição no futebol brasileiro é acirrada o ano inteiro, e garantir um elenco talentoso e profundo é necessário para se manter vivo na disputa das mais importantes competições brasileiras e sul-americanas durante o ano. Entre aqueles que acabaram de subir para a elite do Brasileirão, aqueles que desejam sair do meio da tabela visando alçar vôos maiores e aqueles já na disputa por grandes troféus, há algo em comum: todos têm pontos a melhorar, cada um com suas especificidades. E não se engane: time que está ganhando também se mexe, sim.
A primeira janela de transferências deste ano de 2026 foi muito importante para o Brasil se colocar como um mercado emergente mundialmente. Nela, aconteceram as duas transferências mais caras da história do futebol brasileiro, recorde atrás de recorde, além de outros grandes jogadores — e até "ídolos" de seus clubes —mudando de endereço. O nível do Brasileirão se elevou em 2025 e, com as novas contratações, tende a crescer ainda mais em 2026.
É por isso que a GOAL separou e analisou as transferências mais bombásticas — ou influentes, por assim dizer — desta janela de início de ano no Brasil, com nomes mundialmente conhecidos e talentos consolidados em solo nacional prontos para fazerem valer as apostas em seus serviços. Mas será que todos vão conseguir?
|📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢