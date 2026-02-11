O raio-x das principais transferências da janela no futebol brasileiro

Para o West Ham: A olho nu, o West Ham não saiu no prejuízo financeiro com a venda de Paquetá por € 42 milhões, já que eles o compraram por € 42,95 milhões do Lyon em 2022. O clube no entanto, perdeu ao não conseguir desenvolver ao máximo que podia um dos jogadores brasileiros mais talentosos dos últimos tempos. Em Londres, nem Paquetá conseguiu se tornar no talento global que esperavam após sua ótima temporada na França, nem o West Ham deixou de ser um time de meio da tabela para virar um concorrente ao top 4 da Premier League. Ainda tem o fato de que o Manchester City chegou próximo de pagar cerca de € 80 milhões pelo meio-campista em 2023, mas não avançou nas negociações por causa das polêmicas do brasileiro com apostas. Paquetá quase deu certo nos Hammers, mas acabou saindo sem muitos prestígios — e por metade do valor que o clube poderia tê-lo vendido três anos antes. Nota: C

Para o Flamengo: Com a compra de Lucas Paquetá, o Flamengo ganhou não só um ótimo jogador como demonstrou que, financeiramente, pode bater de frente com gigantes europeus e está anos luz à frente da maioria dos times brasileiros. Paquetá, que tem severas passagens pela seleção brasileira, dará cadência ao meio-campo e adicionará ainda mais ofensividade e rapidez às jogadas — já que está, há muito tempo, adaptado ao futebol sem espaços do Campeonato Inglês. O fato de que voltou ao Brasil aos 28 anos, na "idade auge" de um esportista, traz ainda mais segurança para o Flamengo quanto ao que Paquetá pode entregar no presente e no futuro. Apesar do preço elevado, uma ótima contratação. Nota: A

Para Paquetá: "Estou voltando para casa", foi como Lucas Paquetá comunicou aos torcedores do West Ham que iria se transferir ao Flamengo. Para ele, é uma transferência que traz conforto e oportunidade; "conforto" porque ele volta à sua cidade natal e ao clube que o formou, não precisando de muito tempo para adaptação; "oportunidade" porque, na Europa, ele já não estava rendendo, parecia apático na maioria dos jogos, e ele mesmo admitiu ficar "psicologicamente afetado" durante e depois da investigação pelo seu envolvimento com apostas — pela qual foi absolvido. Logo, voltar ao Flamengo lhe dará a oportunidade de recuperar seu protagonismo e voltar a encantar com seus dribles plásticos e passes longos. Mentalmente, espiritualmente e futebolisticamente, Paquetá acertou em "voltar para casa". Nota: A+