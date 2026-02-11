Goal.com
Contratações do Futebol Brasileiro GOAL
Joaquim Lira Viana

O raio-x das principais transferências da janela no futebol brasileiro

Enquanto a janela de início do ano marca o meio da invernosa temporada europeia, quando as equipes não querem perder seus melhores jogadores visando a reta final, no Brasil o clima é de verão e renovação. Ninguém quer ficar pra trás na corrida pelos melhores jogadores, e muitos desembolsam grandes quantias para reforçar seus elencos em busca de oferecer competição por troféus na temporada que se aproxima

A competição no futebol brasileiro é acirrada o ano inteiro, e garantir um elenco talentoso e profundo é necessário para se manter vivo na disputa das mais importantes competições brasileiras e sul-americanas durante o ano. Entre aqueles que acabaram de subir para a elite do Brasileirão, aqueles que desejam sair do meio da tabela visando alçar vôos maiores e aqueles já na disputa por grandes troféus, há algo em comum: todos têm pontos a melhorar, cada um com suas especificidades. E não se engane: time que está ganhando também se mexe, sim.

A primeira janela de transferências deste ano de 2026 foi muito importante para o Brasil se colocar como um mercado emergente mundialmente. Nela, aconteceram as duas transferências mais caras da história do futebol brasileiro, recorde atrás de recorde, além de outros grandes jogadores — e até "ídolos" de seus clubes —mudando de endereço. O nível do Brasileirão se elevou em 2025 e, com as novas contratações, tende a crescer ainda mais em 2026.

É por isso que a GOAL separou e analisou as transferências mais bombásticas — ou influentes, por assim dizer — desta janela de início de ano no Brasil, com nomes mundialmente conhecidos e talentos consolidados em solo nacional prontos para fazerem valer as apostas em seus serviços. Mas será que todos vão conseguir?

  • FBL-BRA-SUPERCOPA-FLAMENGO-CORINTHIANSAFP

    Lucas Paquetá - West Ham para Flamengo - R$ 260,5 milhões

    Para o West Ham: A olho nu, o West Ham não saiu no prejuízo financeiro com a venda de Paquetá por € 42 milhões, já que eles o compraram por € 42,95 milhões do Lyon em 2022. O clube no entanto, perdeu ao não conseguir desenvolver ao máximo que podia um dos jogadores brasileiros mais talentosos dos últimos tempos. Em Londres, nem Paquetá conseguiu se tornar no talento global que esperavam após sua ótima temporada na França, nem o West Ham deixou de ser um time de meio da tabela para virar um concorrente ao top 4 da Premier League. Ainda tem o fato de que o Manchester City chegou próximo de pagar cerca de € 80 milhões pelo meio-campista em 2023, mas não avançou nas negociações por causa das polêmicas do brasileiro com apostas. Paquetá quase deu certo nos Hammers, mas acabou saindo sem muitos prestígios — e por metade do valor que o clube poderia tê-lo vendido três anos antes. Nota: C

    Para o Flamengo: Com a compra de Lucas Paquetá, o Flamengo ganhou não só um ótimo jogador como demonstrou que, financeiramente, pode bater de frente com gigantes europeus e está anos luz à frente da maioria dos times brasileiros. Paquetá, que tem severas passagens pela seleção brasileira, dará cadência ao meio-campo e adicionará ainda mais ofensividade e rapidez às jogadas — já que está, há muito tempo, adaptado ao futebol sem espaços do Campeonato Inglês. O fato de que voltou ao Brasil aos 28 anos, na "idade auge" de um esportista, traz ainda mais segurança para o Flamengo quanto ao que Paquetá pode entregar no presente e no futuro. Apesar do preço elevado, uma ótima contratação. Nota: A

    Para Paquetá: "Estou voltando para casa", foi como Lucas Paquetá comunicou aos torcedores do West Ham que iria se transferir ao Flamengo. Para ele, é uma transferência que traz conforto e oportunidade; "conforto" porque ele volta à sua cidade natal e ao clube que o formou, não precisando de muito tempo para adaptação; "oportunidade" porque, na Europa, ele já não estava rendendo, parecia apático na maioria dos jogos, e ele mesmo admitiu ficar "psicologicamente afetado" durante e depois da investigação pelo seu envolvimento com apostas — pela qual foi absolvido. Logo, voltar ao Flamengo lhe dará a oportunidade de recuperar seu protagonismo e voltar a encantar com seus dribles plásticos e passes longos. Mentalmente, espiritualmente e futebolisticamente, Paquetá acertou em "voltar para casa". Nota: A+

  • Gerson Cruzeiro 2026Gustavo Aleixo/Cruzeiro

    Gerson - Zenit para Cruzeiro - R$ 186,9 milhões

    Para o Zenit: O Al-Nassr, de Jorge Jesus, foi um dos times que entraram na disputa por Gerson no meio de 2025, mas ele acabou escolhendo o Zenit — talvez pelo salário que o faria ganhar o triplo do que recebia no Flamengo. A transferência, no entanto, saiu como um tiro pela culatra, e a terceira passagem de Gerson pela Europa terminou novamente com uma volta precoce ao Brasil. Foram 18 jogos pelo Zenit, 13 como titular, e apenas um gol marcado. O único ponto positivo para o clube de São Petesburgo é que, enquanto eles o contrataram por € 25 milhões, o venderam por € 30 milhões (contando com bônus). Nesse sentido, até que foi um bom negócio. Nota: B

    Para o Cruzeiro: Na época em que foi comprado pelos russos, Gerson era considerado um dos melhores e mais versáteis meio-campistas do futebol brasileiro. Podia jogar aberto, centralizado ou recuado. Ele foi essencial na conquista do Flamengo das Libertadores de 2019 e 2025, e por anos foi titular indiscutível dentro de um elenco rubro-negro recheado de talentos. A cartada do Cruzeiro em conseguir "chapelar" o Flamengo na negociação e adquirir Gerson foi ótima. Aos 28 anos e com muita lenha para queimar, Gerson pode viver seu auge individual com o Cabuloso e tornar a equipe em uma competidora real por grandes troféus em 2026. Nota: A

    Para Gerson: Do mesmo modo que Lucas Paquetá, Gerson volta ao Brasil visando recuperar seu protagonismo. Não se pode dizer que ele jogou mau no Zenit, mas certamente não foi considerado lá o craque que era aqui — e isso deve ter doído internamente. Após perceber seu erro na mudança, procurou se transferir novamente para seu país natal e acabou no Cruzeiro, uma equipe que teve ótimo desempenho em 2025 mas que caiu na semifinal da Copa do Brasil e terminou na terceira colocação do Brasileirão. Gerson chega como a "peça que faltava" para a Raposa, e ele deve estar feliz por ter sido escolhido para esse papel. Nota: A

  • Jhon Arias Wolves 2025-26Getty Images

    Jhon Arias - Wolverhampton para Palmeiras - R$ 155 milhões

    Para o Wolverhampton: Arias chegou à Inglaterra com a moral alta, embalado por um grande Mundial de Clubes pelo Fluminense, onde foi o principal nome da campanha até a semifinal. Seu impacto imediato, no entanto, não aconteceu. A passagem pelo Wolverhampton não foi ruim, mas ficou abaixo do que se projetava. Arias alternou titularidades e entradas no segundo tempo, por vezes cumpriu sua função de ser o elo de ligação entre o meio-campo e o ataque, mas raramente foi decisivo ou agressivo como era no Fluminense. Para o Wolves, a venda é defensável: lucraram mais que seu investimento e liberaram espaço para outro perfil de jogador. Não é um prejuízo esportivo grave, mas também não é a saída ideal. Nota: C

    Para o Palmeiras: O Palmeiras aproveita uma oportunidade clara de mercado. Arias é um jogador de 28 anos pronto, competitivo e acostumado a jogos grandes. É o tipo de reforço que chega com casca, sem precisar de longo período de adaptação ao ambiente sul-americano. Ele já provou que pode render no futebol brasileiro e, além disso, ocupará a lacuna deixada pela saída de Raphael Veiga como meia-atacante da equipe. Se repetir o nível que mostrou antes da ida para a Inglaterra, certamente elevará o patamar do elenco. Apesar do valor elevado, foi um ótimo movimento do Palmeiras. Nota: A

    Para Arias: Do mesmo jeito que Gerson, Arias era um dos grandes destaques do futebol no Brasil e decidiu mudar os ares e tentar replicar suas boas atuações na Europa. O resultado não foi bom nem para ele individualmente nem para o Wolverhampton, que é lanterninha de Premier League com apenas uma vitória em 25 jogos. Sua volta ao futebol brasileiro foi um acerto, e no Palmeiras ele tem a chance de conquistar ainda mais coisas do que no seu tempo com o Fluminense. Nota: A

  • Flamengo v Corinthians - Supercopa Do Brasil 2026Getty Images Sport

    Gabriel Paulista - Besiktas para Corinthians - Sem taxa

    Para o Besiktas: O contrato de Gabriel Paulista com o time turco ia até o fim de 2027, mas o desejo do jogador de voltar ao Brasil foi maior. Para isso, ele teve que abrir mão de quase R$ 30 milhões ao rescindir seu contrato para fechar com o Corinthians — a equipe que é "torcedor desde criança", como alegou. Nessa história toda, o Besiktas pouco podia ter feito, e foram compreensíveis em entender o desejo do seu zagueiro que estava no time desde 2024, sem oferecer muita resistência ou criando impasses. Nota: B

    Para o Corinthians: Um excelente negócio. O time de Dorival Júnior conseguiu um jogador talentoso e experiente, com passagem por Arsenal e Atlético de Madrid, e na posição que mais careciam de consistência: a zaga. Mesmo aos 35 anos, Gabriel demonstra que pode render por algum bom tempo, e já chegou causando impacto na sua primeira partida no ano: a Supercopa Rei contra o Flamengo, onde marcou gol, teve nove contribuições defensivas e venceu todos os duelos aéreos. Um atleta que chega com influência imediata e se tornará titular indiscutível no Timão. E tudo isso de graça. Nota: A+

    Para Gabriel Paulista: "É um sonho de criança", disse Gabriel Paulista, emocionado, em sua apresentação com o Corinthians. Gabriel fez tudo o que podia para vestir o manto alvinegro — inclusive abdicando de uma quantia alta de dinheiro — e conseguiu o que queria. Em sua chegada, ainda ganhou um troféu com o time que considera "o maior que já jogou". Não poderia ser melhor para ele. Nota: A+ 

  • Botafogo v Sport Recife - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Jefferson Savarino - Botafogo para Fluminense - R$ 46,27 milhões

    Para o Botafogo: Uma grande perda para o Glorioso. Na histórica temporada de 2024 que culminou no título do Brasileirão e da Copa Libertadores, Savarino foi o segundo jogador com mais gols (14) e o líder em assistências (12). O venezuelano era o cérebro da equipe, comandando o meio-campo com maestria e habilidade. O fato de que o Botafogo teve que vendê-lo para um de seus maiores rivais demonstra a pura desorganização na gestão atual do clube e a necessidade da entrada de caixa. E Savarino não queria sair, mas foi culminado a isso. Apesar do valor que ultrapassa os R$ 45 milhões para o Botafogo, é uma saída dolorosa. Nota: C-

    Para o Fluminense: Do mesmo modo que a saída de Savarino é uma grande perda para o Botafogo, é um grande ganho para o Fluminense. Não só porque tiraram um dos melhores jogadores do seus rivais, como ele adicionará uma camada ainda maior de talento no meio-campo ofensivo do tricolor, que pouco a pouco junta um elenco de estrangeiros talentosos com Cano, Canobbio, Lucho Acosta, Kevin Serna, Santiago Moreno e agora Savarino. Nota: A

    Para Savarino: "Se você chega ao clube e está na lista de vendas, seu pensamento fica diferente. Sou muito grato pelo Botafogo, por tudo que fiz lá, os títulos que ganhei. Mas agora estou focado no Fluminense", foi o que ele disse em sua apresentação. Savarino não queria sair do Glorioso, mas foi vendido. Agora, está indo para um time que pode competir na temporada e onde ele é valorizado. E ainda tem o fato de que apenas mudará de endereço na mesma cidade, o que foi um grande ponto positivo para ele e sua família. Nota: A

  • Santos v Sao Paulo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Gabigol - Cruzeiro para Santos - Empréstimo

    Para o Cruzeiro: Apesar de Gabigol não ser a primeira opção no ataque da equipe, ele foi importante em 2025 ao balançar as redes 13 vezes e dar quatro assistências, mesmo começando nos banco 23 das 49 vezes que jogou. Talvez por isso, ele sentiu que podia ter um papel mais central na equipe. Todavia, desbancar Kaio Jorge — o artilheiro do Brasileirão em 2025 com 21 gols — na vaga de centroavante titular da Raposa não seria uma tarefa fácil. A decisão do Cruzeiro de emprestar Gabigol, nesse quesito, foi correta, já que deram ao atleta o que ele queria mas mantiveram seus direitos, podendo garantir uma boa taxa caso o vendam no futuro; ao mesmo tempo, não ter um atacante que oferece consistência e números saindo do banco pode fazer falta durante a temporada. Nota: B

    Para o Santos: Das várias carências que o Santos possui, o ataque era um deles. Tiquinho Soares não conseguiu replicar na Baixada o sucesso que teve no Botafogo, e o artilheiro do Peixe em 2025 foi Guilherme, ponta-esquerda, que marcou a maioria dos seus gols no Paulistão. A contratação de Gabigol, portanto, traz um centroavante de origem conhecido por ser goleador e que pode agregar muito ao ataque santista. A decisão de buscar o empréstimo e não uma contratação definitiva foi certa, já que, durante este ano de 2026, o Santos pode ver como o atleta rende, se ainda tem capacidade de marcar gols e ser decisivo como foi na maior parte de sua carreira, para depois decidir se ele deve ou não permanecer. Uma contratação certeira na posição e no nome. Nota: A+

    Para Gabigol: Gabigol volta ao clube onde iniciou sua carreira. Neste ambiente conhecido, ele pode provar seu valor e se colocar novamente na conversa como um dos melhores atacantes do Brasil. Dentre todos os clubes, esta talvez tenha sido a melhor opção para Gabigol, já que ambos estão precisando um do outro; o Santos de um goleador e Gabigol de oportunidades. Uma boa hora para voltar ao seu "time do coração", como disse em sua apresentação. Nota: A+

  • Sao Paulo v Flamengo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Danielzinho - Mirassol para São Paulo - Sem taxa

    Para o Mirassol: O Mirassol de 2025 encantou e surpreendeu o futebol brasileiro. Entre os destaques do time que ficou em quarto lugar na tabela do Brasileirão, Danielzinho, o capitão e motor do time, se sobressaiu. Foi ele quem comandou o meio-campo, sendo líder em ações com a bola e um bom marcador na defesa; sob o comando de Raphael Guanaes, atuava como volante com liberdade para atacar, e participou em 37 das 38 rodadas do Brasileirão pelo Leão. Se o sucesso do Mirassol teve vários motivos, Danielzinho certamente foi um deles, e o Mirassol perderá muito com a sua saída — ainda mais contando que não terá nem ao menos uma taxa de bonificação. Nota: C

    Para o São Paulo: Como um time que lutou tanto por consistência em 2025, conseguir um jogador com as características de Danielzinho foi uma grande vitória. Apenas o fato de ele ter participado de praticamente todas as rodadas do Campeonato Brasileiro já é um ponto positivo para o Tricolor, que sofreu na temporada passada com a quantidade de jogadores lesionados. Importante na defesa e no ataque, Danielzinho já mostrou que será precioso para o ano de 2026 do São Paulo: em oito partidas na temporada, marcou um gol e deu duas assistências — o mesmo número de participações em gols pelo Mirassol no ano todo de 2025. A transferência gratuita foi a cereja no bolo. Nota: A+

    Para Danielzinho: Pela primeira vez na carreira, jogará em um time do primeiro escalão do futebol brasileiro. Fez por merecer seu prestígio e promete entregar excelentes atuações para o São Paulo. Será usado com regularidade no time titular do Tricolor, visto que das oito partidas disputadas em 2026 entre Paulistão e Brasileirão, começou em campo em seis ocasiões. Nota: A

  • Marlon Freitas Palmeiras 2026Fabio Menotti/Palmeiras

    Marlon Freitas - Botafogo para Palmeiras - R$ 33 milhões

    Para o Botafogo: Marlon era forte candidato a virar um ídolo do mais alto patamar no Botafogo. Ele foi o coração e o líder daquele time campeão em 2024, oferecendo solidez no meio-campo e, ao mesmo tempo, palavras motivadoras no vestiário. A conquista da Libertadores de 2024, 31 anos após o último troféu continental do clube, garantiu ele e Luiz Henrique no bandeirão de ídolos do Botafogo ao lado de Garrincha, Nilton Santos, e outros. Era pra ele ser um jogador que ficaria para a história, mas o time decidiu vendê-lo. O lamento seria o mesmo (ou até maior) da saída de Savarino se não fosse pela coletiva de apresentação de Marlon no Palmeiras, que deixou muitos botafoguenses furiosos. Isto, somado ao fato de que conseguiram um valor alto por um jogador na casa dos 30 anos, dá um pouco mais de crédito à venda do Glorioso. Nota: C

    Para o Palmeiras: Para o Palmeiras, é uma contratação de encaixe imediato. Marlon Freitas é exatamente o tipo de meio-campista que times candidatos ao título valorizam: disciplinado, consistente, com boa leitura defensiva e capacidade de dar ritmo à circulação de bola. Não chega para ser uma estrela, mas para fazer o time funcionar melhor. Seu espírito de liderança foi importante para o Botafogo e será para o Palmeiras. O jovem elenco alviverde é recheado de talento, mas poucos passam confiança e demonstram compostura como Marlon Freitas. Ele joga com sangue na veia e chega para botar ordem no vestiário — talvez o principal motivo pela sua contratação. Nota: A

    Para Marlon Freitas: Deixa um clube em declínio para um forte concorrente a títulos na temporada. Por mais que tenha feito história no Botafogo, soube a hora de se despedir e, certamente, a torcida não irá culpá-lo pela saída. Deve se tornar uma figura influente e um titular regular no Palmeiras. Nota: A

  • Fluminense v Gremio - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Weverton - Palmeiras para Grêmio - Sem taxa

    Para o Palmeiras: A saída de Weverton representa o fim de um ciclo gigantesco. Ele foi um dos goleiros mais vitoriosos da história recente do clube, com mais de 400 jogos e doze títulos conquistados ao longo de quase oito temporadas — e ainda jogou 58 partidas em 2025 antes de perder a titularidade após uma lesão. Apesar disso, o Verdão já vinha preparado para a sucessão na posição, levando em conta que Weverton tem 38 anos e que Carlos Miguel, de 27 anos, foi contratado no meio de 2025. À pedido do próprio jogador, o clube liberou o ídolo ao Grêmio sem receber compensação financeira, entendendo que manter um atleta descontente no banco não era o melhor para ambas as partes. Do ponto de vista dos negócios, foi uma decisão decente. Nota: C+

    Para o Grêmio: A contratação é boa, mas não perfeita. Weverton chega com enorme bagagem, mentalidade vencedora e capacidade de dar mais segurança imediata ao gol gremista, o que por si só já eleva o nível do setor. Por outro lado, é um goleiro em fase final de carreira e com contrato longo — o que traz algum risco de queda de rendimento ao longo do vínculo. Não é uma aposta, mas também não é um movimento de construção para o futuro. Resolve o presente com qualidade, porém com margem de incerteza no médio prazo. Nota: B

    Para Weverton: A mudança é positiva. Depois de perder a titularidade no Palmeiras, ele encontra no Grêmio a chance de voltar a ser dono da posição e protagonista, algo fundamental para um goleiro do seu perfil competitivo. O contrato de três anos mostra confiança e dá estabilidade para encerrar a carreira em alto nível, ainda disputando competições grandes. É uma troca que preserva status e minutagem — dois pontos-chave nesta fase. Nota: A

  • Renan Lodi Atlético-MGReprodução/Atlético-MG

    Renan Lodi - Al-Hilal para Atlético-MG - Sem taxa

    Para o Al Hilal: A saída de Renan Lodi do Al Hilal ficou longe de ser tranquila — foi marcada por polêmica e desgaste. O lateral-esquerdo pediu rescisão unilateral de contrato depois de não ser inscrito para disputar o Campeonato Saudita, o que o deixou praticamente sem competição local e sem perspectiva de jogar regularmente no clube. Os sauditas confirmaram a rescisão comunicada por seus representantes e prometeram medidas legais diante da iniciativa, evidenciando um desligamento conturbado. No fim, o clube perdeu um lateral com rodagem europeia, contratado há pouco tempo, e não recebeu nada em troca — um desfecho caro e desgastante. Nota: C

    Para o Atlético-MG: Uma oportunidade rara de mercado. O clube recebe um lateral de 26 anos, com passagem pela seleção brasileira e grandes clubes na Europa, sem pagar taxa de transferência e que chega com um contrato de cinco anos. É um reforço que agrega profundidade e capacidade de atacar e defender em alto nível, elevando o patamar da equipe e cobrindo o buraco deixado pela saída de Arana. É difícil ver um cenário melhor para o Galo. Nota: A+

    Para Renan Lodi: A transferência recoloca sua carreira nos trilhos. Ele sai de uma situação em que estava parado por decisão administrativa e volta a um ambiente onde deve jogar com regularidade e responsabilidade. Em idade de auge físico, precisa de minutos e protagonismo — e o Atlético oferece exatamente isso. Movimento direto, lógico e favorável para retomar o rendimento. Nota: A 

  • Vasco Da Gama v Chapecoense - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Brenner - Udinese para Vasco - R$ 31,2 milhões

    Para a Udinese: A passagem de Brenner pela Udinese acabou sendo uma aposta que não deu retorno. O clube pagou cerca de € 10 milhões ao Cincinnati depois de uma temporada forte do atacante na MLS em 2022, quando ele marcou 18 gols e deu seis assistências — números que indicavam potencial de crescimento. Só que o desenvolvimento na Itália não aconteceu: ele não conseguiu se firmar, perdeu espaço e chegou a ser emprestado de volta ao próprio Cincinnati para tentar recuperar forma. Vender depois por € 5 milhões (R$ 31,2 milhões) escancara o erro de avaliação — metade do valor investido e nenhum ganho técnico relevante. Nota: C

    Para o Vasco: A contratação é bem encaixada no contexto atual do cruzmaltino. Brenner chega para ocupar o espaço deixado por Rayan, negociado com o Bournemouth, e traz histórico de produção alta no futebol brasileiro — especialmente em 2020 pelo São Paulo, quando marcou 22 gols e deu quatro assistências. Aos 26 anos, está em idade de auge físico e técnico, o que permite um retorno esportivo imediato e por mais de uma temporada. Depois de seis anos fora do Brasil, volta com bagagem internacional e motivação de retomada. É uma reposição de perfil certo, por um ótimo preço e em um momento oportuno. Nota: A

    Para Brenner: A mudança é positiva para a carreira. Na Itália, o teto já estava praticamente definido — no máximo, rodar em clubes de meio de tabela sem protagonismo. No Brasil, ele volta com chance real de ser peça central do ataque, algo que sempre potencializou seu rendimento. Vai carregar a responsabilidade de substituir nomes grandes da posição, o que não é simples, e ainda chega com salário alto — ou seja, a cobrança virá forte. Mesmo assim, é o tipo de pressão que pode reativar seu melhor futebol. É uma troca de cenário que aumenta risco, mas também o potencial de recompensa. Nota: A

