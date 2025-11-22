+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Joaquim Lira Viana

Como ida para o Lyon poderia ajudar Endrick a voltar ao radar do Brasil para a Copa do Mundo de 2026

Em baixa no Real Madrid, promessa brasileira pode achar sua boa forma na França para recuperar seu lugar na seleção brasileira

Quando Endrick se transferiu para o Real Madrid, no início da temporada de 2024/25, ele chegou com status de joia quase toda lapidada. No Brasil, nos dois anos em que jogou no Palmeiras, ele foi dominante; fisicamente, batia de frente com todos, mesmo com apenas 16 anos, e aparecia decisivamente nos jogos importantes. Sabia se movimentar, era rápido, explosivo, usava o corpo muito bem e tinha um canhão como chute. Camisa 9 nato. Logo, despertou interesse do Real Madrid — o clube em que desejava jogar desde a infância, e pelo qual fechou um acordo de 60 milhões de euros. Era um sonho se realizando. De Taguatinga para o mundo!

Mas, apesar da felicidade de ingressar no clube com incríveis 15 títulos de Champions League, Endrick sabia que não chegaria como titular indiscutível. Afinal, aquele era um Real Madrid que há pouco tinha batido o Borussia Dortmund na final europeia de 2023/24 e conquistado La Décima Quinta. Um time cheio de estrelas, no qual o menino Endrick, sensação no Brasil, estava pronto para integrar e seguir atrás de seu sonho — agora materializado em objetivo.

Mais de um ano depois, sua vida não vem sendo fácil em Madri. De problemas com lesões a mudanças no elenco e no comando técnico, que mudaram toda a estrutura (emocional, tática, hierárquica...) do clube, Endrick foi de "cogitado a iniciar partidas" a um mero "esquenta-banco". Mas agora um novo início está por vir. O Lyon está próximo de fechar um empréstimo com o Real Madrid pelo atacante brasileiro, que inclui uma cláusula de que os espanhóis podem decidir, quando bem quiserem, que ele volte para Madri. Uma mudança temporária da capital espanhola dará a Endrick a chance de mostrar que pode ser bem sucedido na Europa e garantir uma vaga na Copa do Mundo de 2026. Abaixo, a GOAL te mostra tudo o que pode acontecer, daqui para frente, com a vida de Endrick na Europa...

    Início difícil em Madri

    Endrick chegou a um Real Madrid sob o comando de Carlo Ancelotti, que rapidamente demonstrou confiança no jovem brasileiro. Porém, sua adaptação coincidiu com a chegada de Kylian Mbappé, que assumiu naturalmente o protagonismo no ataque. Ainda assim, Endrick soube lidar com o cenário e aproveitou as oportunidades recebidas, marcando sete gols em 37 partidas, incluindo um destaque imediato na sua estréia da Champions League, contra o Stuttgart, quando marcou um belo gol e levou o narrador André Henning a gritar: “Tem muita estrela, garoto!”.

    A temporada 2024/25, no entanto, terminou sem títulos para o Real Madrid e marcou a saída de Ancelotti. Xabi Alonso foi quem assumiu o comando e trouxe um estilo diferente, reorganizando o elenco ao seu modo. Jogadores importantes perderam espaço — principalmente Vinícius Júnior e Rodrygo, atletas de confiança de Ancelotti —, e Mbappé ganhou o máximo protagonismo. Endrick, por sua vez, sofreu uma séria lesão na coxa em maio de 2025, contra o Sevilla, ficando cinco meses fora e perdendo o Mundial de Clubes, no qual o jovem Gonzalo Garcia, cria da base do Real, brilhou e se tornou mais um concorrente direto para o brasileiro.

    Mesmo recuperado, Endrick recebeu pouquíssimo espaço com Xabi Alonso na atual temporada, com apenas 11 minutos em campo, e os rumores sobre um empréstimo cresceram rapidamente. Agora, a saída temporária do atacante parece próxima de se concretizar.

    O destino: Lyon

    Lyon e Endrick parecem um casamento ideal, sobretudo porque ambos atravessaram dificuldades recentes e podem se fortalecer juntos. O clube francês iniciou a temporada sob o impacto de um anúncio de rebaixamento à segunda divisão por causa de sua delicada situação financeira. Entre idas e vindas, porém, o recurso apresentado anulou a decisão da Direção Nacional de Controle e Gestão (DNCG), e John Textor — também dono do futebol do Botafogo — deixou a presidência, que passou para Michelle Kang, integrante da diretoria desde 2023 e proprietária do time feminino do Olympique Lyonnais.

    Mesmo com esse início turbulento, o Lyon garantiu vaga na Europa League 2025/26 ao terminar a Ligue 1 na sexta posição. O problema é que perdeu peças importantes: Rayan Cherki, cérebro e camisa 10 da equipe, foi vendido ao Manchester City por 36,5 milhões de euros; Georges Mikautadze, vice-artilheiro e vice-líder de assistências em 2024/25, foi negociado com o Villarreal por 31 milhões; Alexandre Lacazette saiu como agente livre rumo ao Neom, da Arábia Saudita.

    Como consequência, o Lyon entrou em 2025/26 com um ataque enfraquecido, algo evidente nos números: os principais goleadores até agora são Pavel Sulc, meia-atacante com 5 gols em 11 jogos, e Corentin Tolisso, meio-campista que marcou 3 vezes no mesmo período. Ocupando a sétima posição, o OL é o segundo time que menos marcou gols entre os dez primeiros da Ligue 1, comprovando que seu setor ofensivo ainda não engrenou na atual temporada.

    A fórmula do sucesso na França

    É nesse cenário que Endrick chega para somar: em uma liga mais fraca do que o Campeonato Espanhol e com o status de atacante principal, ele pode se tornar a referência do Lyon no terço-final e o goleador da equipe, e a disputa de uma competição europeia de alto calibre como a Europa League pode fortalecer sua mentalidade competitiva.

    Ainda tem o fato de que o treinador do clube francês é Paulo Fonseca, português, que tem bom histórico de relacionamento com brasileiros. Como apurado pela ESPN, o treinador tentou despistar certezas sobre a contratação de Endrick pelos franceses, mas abriu as portas para o atacante: "Não posso opinar sobre os jogadores que ainda não contratamos, mas, sem dúvida, quando se trata de bons jogadores, são mais do que bem-vindos".

    Pensando a nível tático, Endrick tem um encaixe perfeito com a equipe, que não tem um centroavante como referência e vem testando muitas alternativas. Por vezes, Pavel Sulc, um camisa 10 de origem, atua como um atacante recuado, e apesar de ter um bom chute e habilidade com a bola nos pés, não é um jogador de área. Adam Karabec e Rachid Ghezzal, ambos pontas, de vez em quando são utilizados como centroavantes, mas claramente não têm o faro do gol e o posicionamento devido para a posição. E também tem Martín Satriano, atacante uruguaio e emprestado do Lens, mas que ainda não mostrou serviço como homem de área e marcou apenas um gol em 10 jogos, sendo que em oito desses jogou como titular.

    A verdade é que, em boa forma física, Endrick tem total capacidade de desbancar todas essas opções e se estabelecer como o camisa 9 indiscutível do Lyon. Mas essa não é a única camisa 9 que ele está de olho.

    Brasil precisa de um centroavante

    Desde que se iniciou a Era Ancelotti na seleção brasileira, não houve um jogo em que os atacantes titulares foram unânimes. Nomes como Richarlison, Matheus Cunha, João Pedro, Igor Jesus, Kaio Jorge e Vitor Roque rondam as listas de convocação, mas são poucos que realmente são selecionados em mais de uma oportunidade e, se são, dificilmente entram em campo como titulares e jogam os 90 minutos (ou próximo disso). 

    Já Endrick, saudável e recebendo os minutos que merece, pode oferecer tudo que o Brasil precisa. Imagine se ele vai para o Lyon no meio da temporada, com 17 das 34 rodadas restantes do Campeonato Francês e com a Europa League prestes a entrar na fase de mata-mata. Se conseguir marcar, digamos, um mínimo de 10 vezes, e elevar o patamar da equipe da sétima para um top 4 da Ligue 1, além de ajudá-los a construir uma boa campanha na Europa League — onde o Lyon é longe de ser o favorito —, ele já mereceria uma vaga na seleção brasileira para a Copa do Mundo.

    Os números de seus concorrentes diretos pela "camisa 9" não são impressionantes: Richarlison tem 4 gols e 2 assistências em 14 jogos pelo clube; João Pedro tem 4 gols e 3 assistências em 16 jogos; Igor Jesus, 5 gols em 14 jogos; e Matheus Cunha, apenas um gol em 11 jogos.

    Destes, Matheus Cunha e João Pedro são os únicos que apareceram mais vezes nas convocações de Ancelotti, com duas para o jogador do Chelsea e quatro para o camisa 10 do Manchester United. Cunha foi, dos nomes citados, o único que realmente jogou como titular nos tempos recentes — formando a dupla de ataque de Vini Jr no 4-2-4 optado por Ancelotti para a Data Fifa de novembro. E mesmo assim estes dois são atacantes híbridos, transitam entre a posição de 9 e 10 e não tem como o principal aspecto de seu jogo marcar gols. Endrick pode coabitar o campo com eles, sem problema. 


    A chance de se provar

    Em uma entrevista recente ao jornal AS, Carlo Ancelotti falou sobre a presença de Endrick na Copa do Mundo: "É um jogador muito importante porque é um dos talentos que surgiram no futebol brasileiro. Estamos avaliando a situação [sobre sua ida à Copa]”. E ele ainda completou: "Ele deve conversar com o clube e tomar a melhor decisão, para ele e para o Real Madrid. Eu nunca aconselharia o Madrid sobre o que fazer com um jogador seu. O clube sabe muito bem o que tem que fazer".

    Ancelotti confia em Endrick e demonstrou isso na única temporada em que comandou o brasileiro. Caso o empréstimo para o Lyon seja concluído, Endrick tem o caminho aberto para despontar na França, marcar gols, recuperar seu bom futebol e provar que ele poderá estar presente nos 26 convocados do Brasil para a Copa do Mundo de 2026. Talvez jogando como titular, talvez como reserva. Só o tempo dirá. 