Como ida para o Lyon poderia ajudar Endrick a voltar ao radar do Brasil para a Copa do Mundo de 2026

Quando Endrick se transferiu para o Real Madrid, no início da temporada de 2024/25, ele chegou com status de joia quase toda lapidada. No Brasil, nos dois anos em que jogou no Palmeiras, ele foi dominante; fisicamente, batia de frente com todos, mesmo com apenas 16 anos, e aparecia decisivamente nos jogos importantes. Sabia se movimentar, era rápido, explosivo, usava o corpo muito bem e tinha um canhão como chute. Camisa 9 nato. Logo, despertou interesse do Real Madrid — o clube em que desejava jogar desde a infância, e pelo qual fechou um acordo de 60 milhões de euros. Era um sonho se realizando. De Taguatinga para o mundo!

Mas, apesar da felicidade de ingressar no clube com incríveis 15 títulos de Champions League, Endrick sabia que não chegaria como titular indiscutível. Afinal, aquele era um Real Madrid que há pouco tinha batido o Borussia Dortmund na final europeia de 2023/24 e conquistado La Décima Quinta. Um time cheio de estrelas, no qual o menino Endrick, sensação no Brasil, estava pronto para integrar e seguir atrás de seu sonho — agora materializado em objetivo.

Mais de um ano depois, sua vida não vem sendo fácil em Madri. De problemas com lesões a mudanças no elenco e no comando técnico, que mudaram toda a estrutura (emocional, tática, hierárquica...) do clube, Endrick foi de "cogitado a iniciar partidas" a um mero "esquenta-banco". Mas agora um novo início está por vir. O Lyon está próximo de fechar um empréstimo com o Real Madrid pelo atacante brasileiro, que inclui uma cláusula de que os espanhóis podem decidir, quando bem quiserem, que ele volte para Madri. Uma mudança temporária da capital espanhola dará a Endrick a chance de mostrar que pode ser bem sucedido na Europa e garantir uma vaga na Copa do Mundo de 2026. Abaixo, a GOAL te mostra tudo o que pode acontecer, daqui para frente, com a vida de Endrick na Europa...