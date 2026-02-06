Barcelona x Mallorca: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Espanhol 2025/26

O Barcelona recebe o Mallorca neste sábado (7), às 12h15 (de Brasília), pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26. A bola rola no gramado do Camp Nou, em Barcelona, com transmissão ao vivo do Disney+ (clique aqui e confira a programação completa).
O time da casa ocupa a primeira posição e tem 55 pontos até o momento, com 18 vitórias, um empate e três derrotas. Na última partida de La Liga, os Blaugranas ganharam do Elche, fora de casa, por 3 a 1, com gols de Lamine Yamal (6'), Ferran Torres (40') e Marcus Rashford (72'), enquanto Álvaro Rodríguez (29') marcou para os mandantes. Contando com todas as competições, o time de Hansi Flick tem cinco vitórias consecutivas.
Já o Mallorca é o 14º colocado na tabela e tem 24 pontos, com retrospecto de seis vitórias, seis empates e 10 derrotas. O destaque da equipe é Vedat Muriqi, vice-artilheiro de La Liga, com 15 gols. No último jogo do Mallorca, eles ganharam do Sevilla, em casa, por 4 a 1, com gols de Vedat Muriqi (26', de pênalti), Samú Costa (53'), Sergi Darder (74') e Pablo Torre (90+6'). Do outro lado, Neal Maupay (45+1') diminuiu para os Rojiblancos.
|📱Veja a GOAL direto no Whatsapp, de graça! 🟢
Prováveis escalações
Barcelona: Joan Garcia; Alejandro Balde, Pau Cubarsi, Ronald Araujo e Jules Koundé; Eric Garcia e Frenkie de Jong; Marcus Rashford, Fermín Lopez e Lamine Yamal; Ferrán Torres. Técnico: Hansi Flick
Mallorca: Leo Román; David López, Martin Valjent e Pablo Maffeo; Johan Mojica, Samú Costa, Omar Mascarell, Sergi Darder e Antonio Sánchez; Jan Virgili e Vedat Muriqi. Técnico: Jagoba Arrasate
Desfalques
Barcelona
Lesionados: Pedri, Gavi e Andreas Christensen. Dúvidas: Raphinha.
Mallorca
Lesionados: Takuma Asano. Dúvidas: Marash Kumbulla.
Quando é?
- Data: sábado, 7 de fevereiro de 2026
- Horário: 12h15 (de Brasília)
- Local: Camp Nou, Barcelona - Espanha