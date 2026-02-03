Real Betis x Atlético de Madrid: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das quartas de final da Copa do Rei 2025/26

O Real Betis recebe o Atlético de Madrid nesta quinta-feira (05), às 17h (de Brasília), no Estádio de La Cartuja, em Sevilha, pelas quartas de final da Copa do Rei 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4 e do Disney+ (veja a programação completa aqui).
Notícias e prováveis escalações
Nos 16 avos de final, o time da casa ganhou do Murcia, por 2 a 0 e, nas oitavas, bateu o Elche, em casa, por 2 a 1. O Betis foi campeão da Copa do Rei em 1977, 2005 e mais recentemente em 2022, quando bateu o Valencia, por 5 a 4 nos pênaltis, já sob o comando de Manuel Pellegrini. A equipe de Sevilha busca, em 2026, repetir seu feito de quatro anos atrás, agora contando com o reforço de Antony em seu elenco, que foi essencial na campanha da equipe na temporada passada até a final da Conference League.
Do outro lado, o Atlético de Madrid começou a Copa do Rei de 2026 vencendo o Atlético Baleares, fora de casa, por 3 a 2, e na fase seguinte bateu o Deportivo La Coruña por 1 a 0. A equipe madrilenha busca seu 11º título na competição, com o último conquistado na temporada 2012/2013. A equipe de Diego Simeone, na atual campanha, é a terceira colocada na La Liga e recentemente se classificou para os playoffs da Champions League, onde disputará com o Club Brugge uma vaga nos 16 avos de final.
Real Betis: Pau López; Valentín Gomez, Natan, Diego Llorente e Angel Ortiz; Marc Roca e Nelsson Deossa; Abdessamad Ezzalzouli, Pablo Fornals e Antony; Chimy Ávila. Técnico: Manuel Pellegrini
Atlético de Madrid: Jan Oblak; Matteo Ruggeri, Clement Lenglet, Robin Le Normand e Nahuel Molina; Nicolás González, Johnny Cardoso, Koke e Alex Baena; Julián Álvarez e Thiago Almada. Técnico: Diego Simeone
Real Betis
Lesionados: Cucho Hernández, Rodrigo Riquelme, Isco, Junior Firpo e Sofyan Amrabat. Dúvidas: Giovani Lo Celso e Héctor Bellerín.
Atlético de Madrid
Lesionados: Alexander Sørloth e Antoine Griezmann. Dúvidas: Giuliano Simeone e Pablo Barrios.
Quando é?
- Data: quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026
- Horário: 17h (de Brasília)
- Local: Estádio de La Cartuja - Sevilha, Espanha
Como assistir de qualquer lugar com VPN
Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.
|📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢