Filming Italy Venice Award - The 82nd Venice International Film FestivalGetty Images Entertainment
Gabriel Marin e Joaquim Lira Viana

As 50 namoradas e ex-namoradas de jogadores de futebol mais famosas do mundo

O glamour, a influência e as histórias por trás das esposas e namoradas mais cativantes do futebol — dos tapetes vermelhos ao campo

Por trás das maiores estrelas do futebol, existe uma constelação de mulheres que construíram sua própria fama, influência e identidade. Conhecidas no exterior como WAGs — esposas e namoradas de jogadores de futebol — muitas delas estão muito além do rótulo de “parceiras de atletas de elite”.

A maioria vem de áreas como moda, influência digital, negócios, entretenimento ou alta sociedade. Com milhões de seguidores, parcerias com grandes marcas, presença constante na mídia e até documentários próprios, essas mulheres desempenham um papel significativo na cultura do futebol moderno e na mídia pop.

A seguir, apresentamos um ranking cuidadosamente selecionado das 50 WAGs mais icônicas do futebol mundial — mulheres que transcenderam o próprio rótulo.

  • CNMI Sustainable Fashion Awards 2024 - Milan Fashion Week - Womenswear Spring/Summer 2025Getty Images Entertainment

    50Melissa Satta

    Apresentadora de TV e ex-parceira de Kevin-Prince Boateng.

  • 'Vogue Joyas' Awards 2018Getty Images Entertainment

    49Coral Simanovich

    Modelo e esposa de Sergi Roberto.

  • "Married To The Game" Season Two - PhotocallGetty Images Entertainment

    48Stephanie Hope

    Modelo, influenciadora e parceira de Leon Bailey.

  • Canada v Germany: Women's Football Quarterfinal - Olympic Games Paris 2024: Day 8Getty Images Sport

    47Jordyn Huitema

    Jogadora de futebol e ex-namorada de Alphonso Davies.

  • Ciro Immobile Of SS Lazio Receives The Golden Boot AwardGetty Images Sport

    46Jessica Melena

    Influenciadora e esposa de Ciro Immobile

  • FBL-ITA-AIC-GALAAFP

    45Agustina Gandolfo

    Empresária e esposa de Lautaro Martínez.

  • GQ Awards 2004Getty Images Entertainment

    44Daniella Cicarelli

    Modelo brasileira e apresentadora de TV, ex-esposa de Ronaldo.

  • England v Croatia: Semi Final - 2018 FIFA World Cup RussiaGetty Images Sport

    43Ruby Mae

    Modelo e ex-parceira de Dele Alli.

  • Clarins Reveal DS9 In DuesseldorfGetty Images Entertainment

    42Ann-Kathrin Götze

    Modelo e esposa de Mario Götze.

  • Philipp Plein - Front Row - Milan Fashion Week Fall/Winter 2020-2021Getty Images Entertainment

    41Viktoria Varga

    Modelo húngara e ex-esposa de Graziano Pellè.

  • FBL-EURO-2016-MATCH48-FRA-ISLAFP

    40Ludivine Lacorne

    Ex-esposa de Dimitri Payet.

  • Germany v Denmark: Round of 16 - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    39Sara Arfaoui

    Apresentadora de TV e esposa de Ilkay Gündogan.

  • The BRIT Awards 2024 - ArrivalsGetty Images Entertainment

    38Abbey Clancy

    Modelo, personalidade da TV e esposa de Peter Crouch.

  • New York City FC v Los Angeles GalaxyGetty Images Sport

    37Alex Curran

    Modelo e esposa de Steven Gerrard.

  • "La Passion De Dodin Bouffant" Red Carpet - The 76th Annual Cannes Film FestivalGetty Images Entertainment

    36Cindy Kimberly

    Modelo e influenciadora, ex-namorada de Dele Alli.

  • BBC Radio 1's Teen Awards - Red Carpet ArrivalsGetty Images Entertainment

    35Dani Dyer

    Personalidade da TV, atriz e esposa de Jarrod Bowen.

  • BELGIUM-MISS BELGIUMAFP

    34Noémie Happart

    Ex-Miss Bélgica e esposa de Yannick Carrasco.

  • Disney Presents "Al Otro Barrio" Premiere In MadridGetty Images Entertainment

    33Sara Sálamo

    Atriz e cineasta, parceira de Isco.

  • "The Shrouds" (Les Linceuls) Red Carpet - The 77th Annual Cannes Film FestivalGetty Images Entertainment

    32Oriana Sabatini

    Cantora e atriz argentina, parceira de Paulo Dybala.

  • Christine Lampard x Wallis SS22 Collection LaunchGetty Images Entertainment

    31Christine Lampard

    Apresentadora de TV e esposa de Frank Lampard.

  • "Landman" Season 2 Berlin ScreeningGetty Images Entertainment

    30Cathy Hummels

    Apresentadora de TV e influenciadora, ex-esposa de Mats Hummels.

  • FBL-EURO-2008-POR-GER-MATCH 25AFP

    29Sarah Brandner

    Modelo e ex-namorada de Bastian Schweinsteiger.

  • SOCCER EURO 2024 GROUP STAGE BELGIUM VS SLOVAKIAAFP

    28Melanie Kamayou

    Esposa de André Onana, modelo e filantropa.

  • Disney+ Screening of "Coleen Rooney: The Real Wagatha Story" in LiverpoolGetty Images Entertainment

    27Coleen Rooney

    Influenciadora e esposa de Wayne Rooney.

  • FBL-WC-2022-MATCH52-FRA-POLAFP

    26Zoe Cristofoli

    Modelo, influenciadora e parceira de Theo Hernandez.

  • England v Slovakia: Round of 16 - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    25Annie Kilner

    Ex-esposa de Kyle Walker.

  • Chanel - Photocall - Paris Fashion Week - Haute Couture Week Spring/Summer 2026Getty Images Entertainment

    24Bruna Marquezine

    Atriz, modelo e ex-namorada de Neymar.

  • Tini Stoessel 2022 Tour in MontevideoGetty Images Entertainment

    23Tini Stoessel

    Cantora, atriz, dançarina e modelo argentina; parceira de Rodrigo de Paul.

  • Celebrity Sightings - Day 7 - The 82nd Venice International Film FestivalGetty Images Entertainment

    22Michela Persico

    Apresentadora de TV e influenciadora, ex-esposa de Daniele Rugani.

  • Victoria's Secret Fashion Show 2025 - RunwayGetty Images Entertainment

    21Anna Lewandowska

    Nutricionista, empreendedora e esposa de Robert Lewandowski.

  • Ghana v Uruguay: Group H - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    20Sofia Balbi

    Esposa de Luis Suárez, conhecida por sua relação duradoura e imagem voltada para a família.

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-CHELSEAAFP

    19Taylor Ward

    Influenciadora e esposa de Riyad Mahrez, com destaque nos círculos de moda do Reino Unido.

  • "ACQUA DI GIO" By Giorgio Armani - Photocall In MadridGetty Images Entertainment

    18Mishel Gerzig

    Modelo israelita e esposa de Thibaut Courtois.

  • GQ Men Of The Year Awards 2025 – ArrivalsGetty Images Entertainment

    17Leigh-Anne Pinnock

    Cantora do Little Mix e esposa do futebolista Andre Gray.

  • "Cadena Dial" Awards 2022 - Red CarpetGetty Images Entertainment

    16Edurne García

    Cantora espanhola e personalidade televisiva, esposa de David de Gea.

  • Men's Health Next Generation Awards In MadridGetty Images Entertainment

    15Sara Carbonero

    Jornalista e ex-companheira de Iker Casillas, altamente respeitada nos meios de comunicação espanhóis.

  • Clive Davis and the Recording Academy Pre-GRAMMY Gala & GRAMMY Salute to Industry Icons Honoring Avery Lipman & Monte Lipman - ArrivalsGetty Images Entertainment

    14Becky G

    Cantora e ícone global do pop, parceira de Sebastian Lletget.

  • "The Last Duel" Red Carpet - The 78th Venice International Film FestivalGetty Images Entertainment

    13Alice Campello

    Influenciadora e empresária italiana, ex-esposa de Álvaro Morata.

  • The National Lottery New Year's Eve Big Bash 2024 - ArrivalsGetty Images Entertainment

    12Perrie Edwards

    Cantora pop do Little Mix e parceira de Alex Oxlade-Chamberlain.

  • TENNIS-GBR-WIMBLEDONAFP

    11Ana Ivanović

    Ex-estrela do tênis e ex-esposa de Bastian Schweinsteiger, combinando realeza esportiva e elegância.

  • MONACO-SPORT-AWARD-LAUREUSAFP

    10Daniella Semaan

    Esposa de Cesc Fàbregas, Daniella é uma influenciadora e filantropa libanesa-britânica.

  • FRANCE-FILM-FESTIVAL-CANNES-AMFARAFP

    9Izabel Goulart

    Supermodelo brasileira e parceira de Kevin Trapp, ex-Anjo da Victoria’s Secret.

  • Galatasaray Championship CelebrationGetty Images Sport

    8Wanda Nara

    Ex-parceira de Mauro Icardi e Maxi Lopez, Wanda é uma personalidade de TV e influenciadora.

  • ARGENTINA-MUSIC-CONCERTAFP

    7Shakira

    Cantora e superestrela global, famosa por ter sido associada a Gerard Piqué, transcendendo o futebol e entrando para a história da cultura pop.

  • 6Virginia Fonseca

    Parceira de Vinícius Júnior, Virginia é uma das maiores influenciadoras do Brasil, com milhões de seguidores em várias plataformas.

  • 26th Annual Latin Grammy Awards - ArrivalsGetty Images Entertainment

    5Pilar Rubio

    Esposa de Sergio Ramos, Pilar é uma apresentadora de televisão espanhola, modelo e personalidade da mídia.

  • FRANCE-CULTURE-AWARDAFP

    4Victoria Beckham

    Esposa de David Beckham, ex-integrante das Spice Girls e agora uma bem-sucedida estilista e empresária.

  • HIA HUB 2024 Day 5Getty Images Entertainment

    3Bruna Biancardi

    Parceira de Neymar, Bruna é uma influenciadora brasileira e figura da moda com enorme engajamento nas redes sociais.

  • Como v Lille - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2Antonela Roccuzzo

    Esposa de Lionel Messi, Antonela é uma empresária e influenciadora, admirada pela sua elegância discreta e enorme número de seguidores em todo o mundo.

  • 2025 Kering Caring For WomenGetty Images Entertainment

    1Georgina Rodríguez

    Parceira de Cristiano Ronaldo, Georgina é uma influenciadora global, ícone da moda e estrela de um documentário da Netflix sobre sua vida.

