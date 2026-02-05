As 50 namoradas e ex-namoradas de jogadores de futebol mais famosas do mundo

Por trás das maiores estrelas do futebol, existe uma constelação de mulheres que construíram sua própria fama, influência e identidade. Conhecidas no exterior como WAGs — esposas e namoradas de jogadores de futebol — muitas delas estão muito além do rótulo de “parceiras de atletas de elite”.

A maioria vem de áreas como moda, influência digital, negócios, entretenimento ou alta sociedade. Com milhões de seguidores, parcerias com grandes marcas, presença constante na mídia e até documentários próprios, essas mulheres desempenham um papel significativo na cultura do futebol moderno e na mídia pop.

A seguir, apresentamos um ranking cuidadosamente selecionado das 50 WAGs mais icônicas do futebol mundial — mulheres que transcenderam o próprio rótulo.