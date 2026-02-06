Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Campeonato Francês
team-logoNantes
Stade de la Beaujoire
team-logoLyon
ASSISTA COM A
Joaquim Lira Viana

Nantes x Lyon: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do time de Endrick no Campeonato Francês 2025/26

Equipes se enfrentam neste sábado (7), no Stade de la Beaujoire; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Nantes recebe o Lyon neste sábado (7), às 17h05 (de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Francês 2025/26. A bola rola no gramado do Stade de la Beaujoire, em Nantes, com transmissão ao vivo da CazéTV(clique aqui e confira a programação completa).

O time da casa ocupa a 16ª posição e tem 14 pontos até o momento, com três vitórias, cinco empates e 12 derrotas. Na última partida da League 1, os Canários perderam do Lorient, fora de casa, por 2 a 1, com gols de Bamba Dieng (32') e Arsène Kouassi (89') para os mandantes, enquanto Matthis Abline (74') marcou para o Nantes. 

Já o Lyon é o quarto colocado na tabela e tem 39 pontos (empatado com o terceiro, Marseille), com retrospecto de 12 vitórias, três empates e cinco derrotas. São 11 vitórias consecutivas contando com todas as competições, e Endrick, o novo astro do time francês, marcou cinco vezes nas últimas cinco partidas que disputou. No último jogo do Lyon na Ligue 1, eles ganharam do Lille, em casa, por 1 a 0, com gol de Noah Nartey aos 37 minutos.

📱Veja a GOAL direto no Whatsapp, de graça! 🟢

Prováveis escalações

Nantes: Anthony Lopes; Nicolas Cozza, Chidozie Awaziem e Tylel Tati; Ali Youssef, Johann Lepenant, Ibrahima Sissoko e Kelvin Amian; Matthis Abline e Rémy Cabella; Mostafa Mohamed. Técnico: Ahmed Kantari

Lyon: Dominik Greif; Ainsley Maitland-Niles, Moussa Niakhaté, Ruben Kluivert e Clinton Mata; Tanner Tessmann e Tyler Morton; Afonso Moreira, Pavel Sulc e Noah Nortey; Endrick. Técnico: Paulo Fonseca

Campeonato Francês
Nantes crest
Nantes
FCN
Lyon crest
Lyon
OL

Desfalques

Nantes

Lesionados: Fréderic Gilbert e Bahmed Deuff. Dúvidas: Deiver Machado

Lyon

Lesionados: Ernest Nuamah, Malick Fofana, Nicolàs Tagliafico e Orel Mangala. Dúvidas: Corentin Tolisso e Rachid Ghezzal.

Quando é?

  • Data: sábado, 7 de fevereiro de 2026
  • Horário: 17h05 (de Brasília)
  • Local: Stade de la Beaujoire, Nantes - França
Publicidade
0