Oito jogadores que estão se destacando na temporada europeia e você pode não ter percebido

Desta lista, essa talvez seja a "menor" surpresa. Mas ele não deixa de estar fora do radar do fã convencional de futebol por dois motivos. O primeiro é que, na última janela de transferências, ele decidiu sair do Liverpool e se transferir para o Bayern, da Bundesliga, que naturalmente já tem menos visibilidade que a Premier League — até porque é dominada por um time só. O segundo motivo é que, por ser companheiro de um jogador como Harry Kane, que está tendo possivelmente a melhor temporada de sua carreira, é difícil que os holofotes destaquem outro atleta dos bávaros além do inglês. Mas á verdade é que Luis Díaz merece essa visibilidade. Na atual temporada, ele marcou 13 gols e deu seis assistências em 19 jogos. Isso resulta em uma média de uma contribuição por jogo. Para um ponta que, teoricamente, não é nem a maior ameaça do ataque — que tem Kane centralizado e o incrível Michael Olise na direita —, são estatísticas incríveis.

E parece que, na Alemanha, ele conseguiu evoluir seu jogo, fato que é traduzido em seus números: na melhor temporada da carreira ele teve 22 participações em gols em 50 jogos; agora, ele já está próximo dessa marca com menos da metade de partidas. Diaz caiu como uma luva no esquema do treinador Vincent Kompany, se tornando uma máquina de pressão na defesa adversária, ao mesmo tempo que é letal no um contra um e nos chutes de média e longa distância. A cada partida do Bayern de Munique, uma lágrima cai em Anfield por terem vendido o colombiano com tanta facilidade.