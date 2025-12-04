+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Luis Diaz Etta Eyong Igor ThiagoGetty/GOAL
Joaquim Lira Viana

Oito jogadores que estão se destacando na temporada europeia e você pode não ter percebido

A cada nova temporada, os melhores jogadores dos melhores times provam seu status e são colocados debaixo dos holofotes. Mas o futebol não vive só de protagonistas

Kylian Mbappé, Erling Haaland, Lamine Yamal, Vinícius Júnior, Harry Kane e muitos outros. As superestrelas continuam desempenhando o melhor do futebol nos gramados, mas não são só eles que devem receber suas flores pelas performances em campo. 

Pensando nisso, a GOAL separou oito jogadores que vêm se destacando e que o fã de futebol pode não ter percebido. Talvez por estarem sendo ofuscados por brilhos mais evidentes, talvez por jogarem em mercados menores, talvez por fazerem um trabalho silencioso...

Abaixo, é hora dos "coadjuvantes" ganharem seu devido destaque.

  • luis diaz(C)Getty images

    Luis Díaz (Bayern de Munique)

    Desta lista, essa talvez seja a "menor" surpresa. Mas ele não deixa de estar fora do radar do fã convencional de futebol por dois motivos. O primeiro é que, na última janela de transferências, ele decidiu sair do Liverpool e se transferir para o Bayern, da Bundesliga, que naturalmente já tem menos visibilidade que a Premier League — até porque é dominada por um time só. O segundo motivo é que, por ser companheiro de um jogador como Harry Kane, que está tendo possivelmente a melhor temporada de sua carreira, é difícil que os holofotes destaquem outro atleta dos bávaros além do inglês. Mas á verdade é que Luis Díaz merece essa visibilidade. Na atual temporada, ele marcou 13 gols e deu seis assistências em 19 jogos. Isso resulta em uma média de uma contribuição por jogo. Para um ponta que, teoricamente, não é nem a maior ameaça do ataque — que tem Kane centralizado e o incrível Michael Olise na direita —, são estatísticas incríveis.

    E parece que, na Alemanha, ele conseguiu evoluir seu jogo, fato que é traduzido em seus números: na melhor temporada da carreira ele teve 22 participações em gols em 50 jogos; agora, ele já está próximo dessa marca com menos da metade de partidas. Diaz caiu como uma luva no esquema do treinador Vincent Kompany, se tornando uma máquina de pressão na defesa adversária, ao mesmo tempo que é letal no um contra um e nos chutes de média e longa distância. A cada partida do Bayern de Munique, uma lágrima cai em Anfield por terem vendido o colombiano com tanta facilidade.

  • Chelsea v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Martín Zubimendi (Arsenal)

    Como Luis Díaz, Zubimendi é uma contratação recente, mas que teve um impacto imediato. O espanhol, que anteriormente jogava pelo Real Sociedad (clube que o Arsenal aparentemente têm uma boa relação, vide Mikel Merino, Martin Ødegaard, Mikel Arteta e outros), virou um pilar do meio campo dos Gunners, com funções decisivas tanto no ataque quanto na defesa. Como o primeiro volante da equipe, é ele quem segura as rédeas da defesa em momentos de transição, mas ao avançar para o ataque, a maioria da progressão de jogadas começa pelos seus pés. Sua presença deu a Declan Rice a liberdade de se movimentar livremente como um box-to-box, e a segurança ao terceiro componente do trio do meio-campo (posição que mais varia, já que Zubimendi e Rice são peças imutáveis) de se aproximar mais dos atacantes.

    Martín Zubimendi é o responsável pelo trabalho silencioso da equipe e, por isso, não é o tipo de jogador com estatísticas inchadas. Mas seu valor para o time de Arteta é provado não só pela presença no time titular, onde apareceu em 17 de 18 oportunidades, como pelo fato do Arsenal ter sete jogos sem sofrer gols na Premier League. Zubimendi é parte essencial do esquema que vem sendo o líder do Campeonato Inglês desde o início e, por isso, merece seus créditos.

  • FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-PARIS FCAFP

    Pierre Emerick-Aubameyang (Olympique de Marseille)

    Um veterano que não perdeu seu brilho. Depois de uma carreira longínqua, passando por tantos lugares diferentes, ele conseguiu se manter relevante. E ainda continua letal em frente ao gol. Na atual temporada, são oito gols e oito assistências na Ligue 1 em 17 jogos, praticamente uma participação em gol por jogo. E, se contar com a seleção do Gabão, pela qual jogou nas últimas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, ainda somam-se mais quatro gols em três jogos. Ele é peça fundamental e indiscutivelmente titular da equipe, que está em terceiro lugar no Campeonato Francês e na zona de classificação para os playoffs da Liga dos Campeões.

    Aubameyang é, possivelmente, o centroavante mais subestimado da geração. Ele tem mais de 400 gols na carreira, teve sucesso em praticamente todos os times e ligas que jogou e ganhou o título de artilharia e melhor jogador da competição na Bundesliga e na Premier League (superando jogadores como Lewandowski e Harry Kane, em ambas as honrarias). Hoje, após uma ótima primeira passagem no Marseille em 2023/24, Aubameyang voltou para a equipe e continua sendo o destaque aos 36 anos. Definitivamente merece um lugar nessa lista!

  • Brentford v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    Igor Thiago (Brentford)

    Talvez pelo porte físico alto e forte ou pela barba cheia, Igor Thiago parece mais experiente do que realmente é. Mas ele só tem 24 anos e está jogando apenas sua segunda temporada na Premier League. E seus números não são normais: são 11 gols em 14 jogos, fazendo dele o vice-artilheiro da competição, apenas atrás de Haaland, com 15. Mas a verdade é que, se for comprar o humilde time do Brentford com a máquina de criação de jogadas e poderio ofensivo do Manchester City, a impressão que fica é que Igor Thiago está tirando constantemente coelhos da cartola para marcar tanto assim. E ele realmente vem sendo mágico na atual temporada.

    O brasileiro nascido em Gama, no Distrito Federal, marcou dois gols na mesma partida em três ocasiões na temporada, o que por si só é um feito sensacional. Mas não para por aí: se ele balançar a rede mais cinco vezes, ele se tornará o brasileiro com mais gols na Premier League em uma única temporada, ultrapassando os 15 tentos de Matheus Cunha (Manchester United), Gabriel Martinelli (Arsenal) e Roberto Firmino (Liverpool). Mantendo sua média atual de 0,78 gols por partida, nas 24 rodadas restantes da Premier League, ele marcaria aproximadamente 30 gols ao todo. É um início sensacional para Igor Thiago — e que ainda pode melhorar.

  • pavlidisGetty Images

    Vangelis Pavlidis (Benfica)

    Outro centroavante que marca muitos gols mas raramente é falado. Em janeiro deste ano, no 5 a 4 maluco do Barcelona contra o Benfica pela fase de liga da Liga dos Campeões 2024/25, quem viu o jogo certamente vai se lembrar de Pavlidis. Ele marcou um hat-trick, com dois gols se posicionando inteligentemente no ataque e um de pênalti, batido com força no meio do gol. O grego pode não ser o mais habilidoso com a bola nos pés, mas certamente sabe trombar, receber contato físico, usar o corpo, girar e chutar bem. Isso se traduz nos 10 gols que marcou em 12 jogos na Liga Portugal, e se for contar com as outras competições portuguesas (como partidas em copas e supercopas), são mais cinco gols em quatro jogos. 

    Pavlidis é um atacante consistente há tempos, e marcou pelo menos 25 gols nas últimas três temporadas disputadas — com direito a 42 participações em gols em 57 jogos em 2024/25. O grego de 27 anos é um bom camisa 9 de força, demonstrando preocupação pro adversário no jogo aéreo e na pequena área, e não seria surpresa nenhuma caso ele, após mais uma temporada goleadora, se transferir para um mercado de maior destaque.

  • David Neres NapoliGetty Images

    David Neres (Napoli)

    Após uma má sequência de jogos da Napoli — que teve como ápice a derrota por 6 a 2 para o PSV, na Liga dos Campeões —, Antonio Conte, com o perigo de ter seu cargo ameaçado, decidiu mudar o esquema tático da equipe. Ele mudou de um 4-3-3 para um 3-4-3, dando chance para os pontas Noa Lang e David Neres. Desde então, são quatro vitórias seguidas dos Partenopei, com Neres balançando a redes três vezes nos últimos três jogos que disputou como titular, incluindo um belo gol contra a Roma que lhe rendeu o prêmio de Melhor da Partida e a liderança da Serie A à Napoli — que, agora, está empatada com o Milan com 28 pontos.

    "É um momento mágico para você, dois gols contra a Atalanta, uma ótima performance na Champions League [contra o Qarabag] e este gol da vitória hoje. Você está de volta!", afirmou uma repórter da DAZN, para David Neres, na entrevista pós-jogo da Roma. "Eu nunca fui embora, eu sempre estive aqui!", ele respondeu. E é verdade, ele esteve lá na conquista do Scudetto da Napoli no ano passado, mas como uma figura periférica. Agora, com a confiança de Conte e a prova de que ainda é importante para a equipe, é hora de Neres cravar seu nome como protagonista do time. E de nós, meros torcedores, darmos à ele o crédito pelas suas ótimas atuações recentes.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LENS-LYONAFP

    Florian Thauvin (Lens)

    O líder da maior "zebra" da Europa não poderia ficar de fora. O Lens, hoje, é o líder da Ligue 1, acima de Paris Saint-Germain e Olympique de Marseille. O time que terminou na oitava colocação na temporada passada agora tem 10 vitórias em 14 jogos no Campeonato Francês e vem de uma sequência de quatro vitórias seguidas, incluindo um 4 a 1, fora de casa, contra o Monaco. Thauvin é o principal motivo desse excelente desempenho da equipe. São quatro gols e duas assistências para o ponta francês até aqui, que vem sendo muito importante tanto na criação quanto na finalização das jogadas do Lens. Sua boa forma lhe rendeu duas convocação para a seleção francesa, em outubro e novembro, após seis anos sem aparecer com a camisa dos Les Bleus.

    Aos 32 anos de idade, o campeão do mundo com a França em 2018 reinventou seu jogo para ser jogado com menos explosão e mais inteligência, partindo mais para o meio do que para a linha de fundo, fazendo dele um ponta que também pode atuar como camisa 10 (número que estampa nas costas). Se continuar assim, ele pode fazer história para a pequena equipe francesa, potencialmente liderando-a a um título inédito da competição. Ainda é cedo para dizer, mas Thauvin definitivamente merece o crédito pelo belo trabalho que vem fazendo.

  • Girona FC v Levante UD - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Karl Etta Eyong (Levante)

    Etta Eyong, com 22 anos, é o destaque da La Liga neste início de temporada, marcando seis gols e dando três assistências em 14 jogos. No entanto, seu sucesso no futebol profissional é recente, já que três anos atrás ele estava jogando no nível amador em Camarões, seu país natal. Ele entrou no futebol europeu pelo time B do Cádiz, depois se transferiu para o time B do Villarreal, até que estreou no profissional com El Submarino Amarillo, mas logo depois foi comprado pelo Levante. Hoje, pela sua incrível força física e velocidade, o camaronês vem sendo sondado por grandes equipes da Europa, incluindo Real Madrid e Barcelona, e já marcou contra as duas equipes na atual temporada.

    Apesar do Levante estar na zona de rebaixamento de La Liga, na 19ª posição, Etta Eyong vem sendo o cara do time e ocupa o sexto lugar na artilharia do campeonato. Ele é um perigo tanto no jogo aéreo quanto em terra, onde usa seu corpo muito bem para ocupar espaços e incomodar a marcação adversária. Ainda muito jovem e em um clube de pouca expressão, ele já mostra que o investimento feito pelo Levante deu resultados, e se sua curva de crescimento continuar assim, não será só em listas de "jogadores que vem se destacando e você não percebeu" que seu nome aparecerá.