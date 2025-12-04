Oito jogadores que estão se destacando na temporada europeia e você pode não ter percebido

Após uma má sequência de jogos da Napoli — que teve como ápice a derrota por 6 a 2 para o PSV, na Liga dos Campeões —, Antonio Conte, com o perigo de ter seu cargo ameaçado, decidiu mudar o esquema tático da equipe. Ele mudou de um 4-3-3 para um 3-4-3, dando chance para os pontas Noa Lang e David Neres. Desde então, são quatro vitórias seguidas dos Partenopei, com Neres balançando a redes três vezes nos últimos três jogos que disputou como titular, incluindo um belo gol contra a Roma que lhe rendeu o prêmio de Melhor da Partida e a liderança da Serie A à Napoli — que, agora, está empatada com o Milan com 28 pontos.
"É um momento mágico para você, dois gols contra a Atalanta, uma ótima performance na Champions League [contra o Qarabag] e este gol da vitória hoje. Você está de volta!", afirmou uma repórter da DAZN, para David Neres, na entrevista pós-jogo da Roma. "Eu nunca fui embora, eu sempre estive aqui!", ele respondeu. E é verdade, ele esteve lá na conquista do Scudetto da Napoli no ano passado, mas como uma figura periférica. Agora, com a confiança de Conte e a prova de que ainda é importante para a equipe, é hora de Neres cravar seu nome como protagonista do time. E de nós, meros torcedores, darmos à ele o crédito pelas suas ótimas atuações recentes.