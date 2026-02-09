Tottenham x Newcastle United: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

O Tottenham recebe o Newcastle United nesta terça-feira (10), às 16h30 (de Brasília), pela 26ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. A bola rola no gramado do Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, com transmissão ao vivo de ESPN 4 e Disney+ (clique aqui e confira a programação completa).
O time da casa ocupa a 15ª posição na tabela e tem 29 pontos até o momento, com sete vitórias, oito empates e 10 derrotas. Na última partida da Premier League, os Spurs perderam do Manchester United, fora de casa, por 2 a 0, com gols de Bryan Mbeumo (38') e Bruno Fernandes (81') para os Red Devils.
Já o Newcastle é o 12º colocado na tabela com 33 pontos e retrospecto de nove vitórias, seis empates e 10 derrotas. Na última partida, os Magpies perderam do Brentford, em casa, por 3 a 2. Sven Botman começou marcando para os mandantes (24') e Vitality Janelt, não muito depois, empatou para os Bees (37'). Nos acréscimos da primeira etapa (45+2'), Igor Thiago cobrou um pênalti marcado a favor do Brentford e levou o placar para 2 a 1. Depois do intervalo, foi a vez de Bruno Guimarães jogar a bola no fundo da rede adversária ao cobrar um pênalti para o Newcastle, aos 79 minutos. Aos 85, porém, Dango Ouattara selou a vitória para os visitantes.
A última vez que Tottenham e Newcastle se enfrentaram foi no dia 2 de dezembro de 2025. A partida terminou em um empate por 2 a 2.
Prováveis escalações
Tottenham: Gugliemo Vicario; Souza, Micky Van de Ven, Radu Dragusin e Archie Gray; Pape Matar Sarr, João Palhinha e Connor Gallagher; Xavi Simons, Dominic Solanke e Wilson Odober;. Técnico: Thomas Frank
Newcastle United: Nick Pope; Lewis Hall, Sven Botman, Malick Thiaw e Kieran Trippier; Joe Willock, Bruno Guimarães e Sandro Tonali; Harvey Barnes, Nick Woltemade e Anthony Elanga. Técnico: Eddie Howe
Desfalques
Tottenham
Lesionados: James Maddison, Mohammed Kudus, Rodrigo Bentacur, Richarlison, Dejan Kulusevski, Ben Davies, Lucas Bergvall, Pedro Porro, Djed Spence e Kevin Danso.
Newcastle United
Lesionados: Valentino Livramento, Fabian Schär, Emil Krafth e Joelinton. Dúvidas: Anthony Gordon.
Quando é?
- Data: terça-feira, 10 de fevereiro de 2026
- Horário: 16h30 (de Brasília)
- Local: Tottenham Hotspur Stadium, Londres - Inglaterra