Amazonブラックフライデー2025で注目商品が大幅値下げ！セール対象商品一覧はこちら
Tsutomu Maeda

Nintendo Switch 2はAmazonブラックフライデー2025でセール対象？周辺機器・ゲームソフトは？

Amazonブラックフライデー2025でNintendo Switch 2(ニンテンドースイッチ2)はセール対象に含まれる？周辺機器・ゲームソフトは何が安くなる？

2025年は11/24(月)～12/1(月)まで開催

Amazonブラックフライデー2025は本セールが11月24日(月)から実施されている。

本記事では、AmazonブラックフライデーでのNintendo Switch 2関連商品のセール情報を紹介する。

Switch2はAmazonブラックフライデーでセール販売される？

Amazonブラックフライデーでは、多数の人気商品がセール販売。本セール(11/24(月・振替)午前0時～12/1(月)23時59分)と先行セール(11/21(金)午前0時～11/23(日)23時59分)で大きな違いはなく、いずれもお得な価格で多数出品される。人気商品は在庫切れとなってしまう場合も多いため、購入したい商品は可能な限り早いタイミングでチェックしておくことをおすすめする。

一方、Switch 2のゲーム機本体はセール対象に含まれていない。とはいえ、Switch 2(現行機)およびSwitch(前世代機)の関連商品やゲームソフトなどがお買い得となっている。

なお、セール価格ではないものの、Switch 2やSwitch本体はAmazonの「Nintendo Switch 2（ニンテンドースイッチ2）ストア」で販売されている。

▶Switch 2本体を購入！Amazon「Nintendo Switch 2（ニンテンドースイッチ2）ストア」はこちら！

【周辺機器】

20251121_Amazon_Switch_1_1EVOTOP Black ゲームコントローラー Nintendo Switch/PC対応【任天堂ライセンス商品】【Nintendo Switch2動作確認済み】 多機能LCDタッチスクリーン搭載 ワイヤレス 無線接続 有線接続 Proコントローラー 充電ドック同梱20251121_Amazon_Switch_1_2Lexar PLAY PRO microSDXC Expressカード 1TB 最大読込900MB/s最大書込600MB/s Nintendo Switch 4K動画 ドローン対応 防水 耐衝撃 並行输入品20251121_Amazon_Switch_1_3プリンストン microSD Expressカード (1TB) Nintendo Switch 2 動作確認済み 読込(PCIe) : 最大 880 MB/s | 書込(PCIe) : 最大 650 MB/s ゲーム機〇 耐衝撃 PSD-EXM-1T
20251121_Amazon_Switch_2_1HIKSEMI microSDXC Expressカード 1TB 最大読込900MB/s 書込620MB/s Nintendo Switch 2 動作確認済み U3 V30 A2 4K動画 ドローン対応 防水 耐衝撃 国内正規品 ライフタイム保証20251121_Amazon_Switch_2_2SteelSeries ゲーミングヘッドセット ヘッドホン Arctis Nova Pro Wireless 軽量 無線 ワイヤレス 密閉型 ハイレゾ アクティブノイズキャンセリング搭載 Hi-Fiサウンド PC/PS 5/4/Switch2/Switch/スマートフォン対応20251121_Amazon_Switch_2_3Mad Catz マッドキャッツ E.G.O. Arcade Stick 日本限定デザイン 国内正規品 2年保証 PS4 Nintendo Switch Xbox One Windows 対応 (コンバーターセット)
20251121_Amazon_Switch_3_1【Amazon.co.jp限定】2025 VGP 金賞受賞 CORSAIR VIRTUOSO MAX WIRELESS ゲーミングヘッドセッ ト シルバー 無線 ワイヤレス 密閉型 アクティブノイズキャンセリング搭載 Blue toothとワイヤレス同時接続可能 PC PS5 PS4 Switch 対応20251121_Amazon_Switch_3_2Mayflash ワイヤレス アーケードスティック F700 PS5 PS4 PS3 Switch/Switch 2(USB・2.4G対応) PC macOS/iOS Android SEGA/SNK retro ゲーム機対応20251121_Amazon_Switch_3_3AGI 2TB マイクロsdカード Switch動作確認済 Full HD & 4K A2 (読み出し速度最大170MB/s、書き込み速度最大160MB/s)
20251121_Amazon_Switch_4_1SUPCASE Nintendo Switch 2 ケース 2025 用 [ミリタリーグレードの保護] [マグネット式ジョイコンコントローラー対応] ドッキング可能な一体型カバー Switch 2用 UBProシリーズ ブラック20251121_Amazon_Switch_4_2Switch 2 ドック 【2025年新登場】Tomistan 互換 TVドック 充電スタンド スイッチ2 ドック 直接にTV出力 切り替え ドック多機能 放熱対策 過電流保護 小型 4K 60Hz対応20251121_Amazon_Switch_4_3KIWIHOME Switch 2 ケース 保護フィルム 付き P2 switch 2 専用 カバー スイッチ2 ケース Switch2 ガラスフイルム 強化ガラス 液晶ドック対応 一体式設計

【ゲームソフト】

20251121_Amazon_Switch_5_1伊達鍵は眠らない - From AI:ソムニウムファイル -Switch2 【Amazon.co.jp限定特典】スクエアステッカー(ホログラム加工)20251121_Amazon_Switch_5_2マリオ&ソニック AT 東京2020オリンピック(TM) - Switch20251121_Amazon_Switch_5_3ぷよぷよテトリス2 スペシャルプライス - Switch
20251121_Amazon_Switch_6_1ペルソナ5 ザ・ロイヤル - Switch20251121_Amazon_Switch_6_2初音ミク Project DIVA MEGA39's(メガミックス) – Switch20251121_Amazon_Switch_6_3グノーシア|オンラインコード版
20251121_Amazon_Switch_7_1ドカポンキングダム コネクト -Switch20251121_Amazon_Switch_7_2Overcooked 2 - オーバークック2|オンラインコード版20251121_Amazon_Switch_7_3『ToHeart』 -Switch
20251121_Amazon_Switch_8_1Overcooked! - オーバークック 王国のフルコース|オンラインコード版20251121_Amazon_Switch_8_2マスターオブモンスターズSSB - Switch20251121_Amazon_Switch_8_3ペルソナ4 ジ・アルティマックス ウルトラスープレックスホールド リマスター版 - Switch

【最大16％還元】Amazonブラックフライデー2025のお得な活用法

2025年のAmazonブラックフライデーは、11月24日(月・振替)0時00分から12月1日(月)23時59分までの8日間にわたって開催される。本セールに先駆けて11月21日(金)0時00分から11月23日(日)23時59分の3日間は先行セールも行われる。

【ポイントアップキャンペーン】

Amazonブラックフライデーでは、2025年もポイントアップキャンペーンが実施される。

エントリー期間中(2025年11月14日(金)10:30～2025年12月1日(月)23:59)にエントリーの上、セール期間中(2025年11月21日(金)00:00～2025年12月1日(月)23:59 ※先行セールも含む)に合計10,000円（税込）以上注文すると、Amazonポイント（期間限定ポイント）を最大16%（最大10,000ポイント）還元するキャンペーンを実施する。

「Amazon Mastercard」は入会費・年会費が永年無料、最短5分でカード発行され、即日Amazonでお買い物をすることができるが、指定する金融機関の設定などで時間がかかる可能性も考えられるため、前もって準備しておく方が安全だ。

▶Amazon Mastercardに申し込む(入会費・年会費 永年無料)

■ポイント還元率(最大16%)

「プライム会員：+1.5%」+「Amazon Mastercard(プライム会員)：+3%」+「おもちゃ・ホビーの購入：+6.5%」+「指定ブランド(注目ブランド以外)対象商品購入：+4%」or「注目ブランド対象商品購入：+5.0%

※最大16%還元はおもちゃ・ホビーの購入のみに適用され、それ以外の商品については最大9.5%が適用された。

Amazonブラックフライデー2025｜最新情報

amazon black friday 2025 daily pickup productsAmazon

Amazonブラックフライデーに関する最新情報は以下の記事でも紹介している。

セール情報

おすすめ目玉商品

サブスクのキャンペーン情報

