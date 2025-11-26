Amazon(アマゾン)年末のビッグセール「Amazonブラックフライデー」が、2025年も開催されている。

本記事では、ブラックフライデーやプライムデー、プライム感謝祭の違いを解説している。

Amazonブラックフライデー・プライムデー・プライム感謝祭の違いは？

Amazonブラックフライデーとプライムデー、プライム感謝祭などの最も大きな違いはその規模にある。ポイントアップキャンペーンやセール販売などはどのセールでも行われるが、ポイントアップキャンペーンでは還元率、セール販売では品揃えの豊富さや割引率などがブラックセールの方が大きい場合が多い。2025年のブラックフライデーでも、人気のApple製品などがラインナップに加わっている。

その他にも、プライムデーとプライム感謝祭がAmazonプライム会員向けのセールであるのに対し、ブラックフライデーは非会員でも参加可能。ただし、プライム会員になるとポイント還元率アップなど、各種サービスが受けられる点は変わらない。

Amazonの主なセールの特徴、違いは以下の通り。

セール名 時期(2025年) 特徴 スマイルセール初売り 1月3日～7日 ・家電や日用品、食品まで数多くの商品がセール対象

・福袋が充実 スマイルセール新生活 2月28日～3月4日 ・上旬は家電やインテリアなど、新生活を支える商品が豊富

・下旬は幅広い商品がセール対象 スマイルセールゴールデンウィーク 4月18日～4月21日 なし プライムデー 7月11日～14日 ・Amazon最大のセールの一つで、高い割引率が特徴

・先行セールも実施

タブレットなどのAmazonデバイスが豊富 プライム感謝祭 10月7日～10月10日 ・冬に向けた防寒アイテムなどの商品が豊富

その他も極めて幅広い商品がセール対象 ブラックフライデー 11月24日～12月1日 ・Amazon最大のセールの一つで、高い割引率が特徴

・先行セールも実施

・プライム会員以外も参加可能

Amazonブラックフライデー2025の開催日程は？

2025年のAmazonブラックフライデーは、11月24日(月・振替)午前0時00分から12月1日(月)23時59分まで開催される。先行セールは11月21日(木)から3日間開催された。

ブラックフライデーは、Amazonプライムデーセールと異なり、Amazonプライム会員でなくとも利用可能。ただし、プライム会員ならお得な特典が満載なので、この機会に30日無料トライアルでプライム会員を体験してみよう。

【最大16％還元】Amazonブラックフライデーのお得な利用方法

Amazon

Amazonブラックフライデー2025をお得に利用するには、「ポイントアップキャンペーン」へのエントリーを行おう。エントリーはブラックフライデー特設ページにある「キャンペーンにエントリーする」ボタンを押すだけ。最大16%のポイント還元が受けられるので、事前にエントリーしておこう。

ポイントアップ方法は？

Amazon

エントリー期間中(2025年11月14日(金)10:30～2025年12月1日(月)23:59)にエントリーの上、セール期間中(2025年11月21日(金)00:00～2025年12月1日(月)23:59 ※先行セールも含む)に合計10,000円（税込）以上注文すると、Amazonポイント（期間限定ポイント）を最大16%（最大10,000ポイント）還元するキャンペーンを実施する。

Amazonポイントの還元率は、プライム会員なら+1.5％、Amazon Mastercardでのお支払いで最大+3.0％(※プライム会員の場合。通常還元率を含む)、指定ブランド(注目ブランド以外)対象商品購入で+4.0％(注目ブランド+5.0％との併用不可)、注目ブランド対象商品購入(ブランドセレクション+4.0％との併用不可)で+5.0％、対象カテゴリー商品の購入で6.5％。ブランドセレクションの対象商品と注目ブランドの対象商品は異なるため、+4.0％と+5.0％の累積適用はできないが、最大16％のポイント還元を受けられる。

※最大16%のポイント還元はおもちゃ・ホビーの対象商品(※TVゲームは除く)を購入した場合に限り適用。それ以外の商品は最大9.5%のポイント還元が適用。

■実施キャンペーン一覧

ギフトカードキャンペーンも開催中

Amazon

2025年11月14日(金)18時00分～2025年12月23日(火)23時59分にかけては、Amazonギフトカード（Eメールタイプ、PDF印刷タイプ、配送タイプ)を購入することで、金額に応じて期間限定ポイントを付与するキャンペーンを実施。特設ページからエントリーのうえ、期間中の合計購入金額が5,000～9,999円で300ポイント、10,000～19,999円で500ポイント、20,000円以上で700ポイントが付与される。

なお、エントリー前の購入は対象外で、対象期間中に注文・支払い・発送まですべて完了している必要がある。また、ギフトカードキャンペーンの特設ページは対象者にのみ表示されるため、まずは自身が対象者に選ばれているかどうかを確認する必要がある。

ポイント還元内容

Amazonギフトカード購入金額(税込) 付与ポイント 5,000～9,999円 300ポイント 10,000～19,999円 500ポイント 20,000円以上 700ポイント

Amazonブラックフライデー2025｜最新情報

Amazonブラックフライデーに関する最新情報は以下の記事でも紹介している。

セール情報

おすすめ目玉商品

サブスクのキャンペーン情報

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。