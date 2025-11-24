【12月1日まで】Kindle Unlimitedが3カ月99円キャンペーン実施中！Amazonブラックフライデー限定

11月24日(月)0:00〜12月1日(月)23:59までの8日間で開催される「Amazonブラックフライデー」に際して、Kindle Unlimitedもキャンペーンが行われる。

本記事では、Kindle Unlimitedのキャンペーン内容、対象者について紹介する。

Kindle Unlimitedとは？

Kindle Unlimitedは、Amazonが展開する定額制の電子書籍読み放題サービスで、小説や実用書、ビジネス書、マンガ、雑誌、洋書まで幅広いジャンルがワンストップで楽しめるのが特徴だ。ラインナップは500万冊を超え、学び・エンタメ・趣味のすべてをカバーする読書版サブスクとして高い人気を集めている。

専用のKindle端末がなくても利用できる点も魅力で、スマートフォンやPC、タブレットにKindleアプリを入れるだけで、どこでも読書環境が整う。通勤やスキマ時間に読むスタイル、家でゆっくり読み進めるスタイルなど、ユーザーの生活リズムに合わせて自由に使えるのが強みだ。

通常料金は月額980円(税込)。1冊分の価格で複数の本を読めるため、「読みたい本が多い」「毎月数冊以上読む」「ビジネス書とマンガを幅広く楽しみたい」といったユーザーにとって、コストパフォーマンスはかなり高い。ブラックフライデーの特別割引と組み合わせれば、さらにお得に利用を始められるサービスといえる。

Kindle Unlimitedのブラックフライデーキャンペーン内容は？

今回のブラックフライデーで最も注目されている特典のひとつが、Kindle Unlimitedを3カ月間わずか99円で利用できる特別キャンペーンだ。

通常なら3カ月分で2,940円(税込)かかるところ、今回のキャンペーン価格は99円(税込)。実質2,841円の割引で、約97%OFFという大幅な値下げとなる。1カ月あたりに換算すると33円ほどで利用でき、電子書籍サービスとしては異例のコストパフォーマンスを実現している。

Kindle Unlimitedは「月に2冊読めば元が取れる」と言われるサービスだが、このキャンペーンでは3カ月で1冊読めば十分に費用を回収できる計算になる。普段から読書をするユーザーはもちろん、これまで電子書籍に触れてこなかった人にとっても気軽に始めやすいタイミングといえる。

Kindle Unlimitedのキャンペーン対象者は？

Kindle Unlimitedの「3カ月99円」キャンペーンは、誰でも利用できるわけではなく、適用には明確な条件が設定されている。今回のブラックフライデー期間中に特別価格で利用できるのは、過去6カ月以内にKindle Unlimitedの無料体験や割引キャンペーンを利用していないユーザーが対象となる。

自分が対象かどうかは、Kindle Unlimitedの登録ページを開くとすぐに判別できる仕組みだ。キャンペーン対象者の場合は「3カ月99円」の案内が表示され、対象外の場合は通常プラン月額980円の表示が出る。

Kindle Unlimited 3カ月99円キャンペーンの対象者

Kindle Unlimitedの登録ページで「3カ月99円」のキャンペーン案内が表示されるユーザー

過去に会員だったが、一定期間解約しており、再度キャンペーン対象になっているユーザー

これまでKindle Unlimitedに登録したことがない初回利用ユーザー

【12/1(月)まで】3カ月99円キャンペーンの登録手順は？

Kindle Unlimitedに登録する手順はたった3つ。5分もかからず読み放題サービスが利用できる。

Kindle Unlimitedは自動更新となっているので、更新を希望しない場合は自動更新オフすることをおすすめする。

