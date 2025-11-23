Amazon(アマゾン)年末のビッグセール「Amazonブラックフライデー」本セールに先駆けて、ブラックフライデー先行セールが開催されている。

本記事では、ブラックフライデー本セールと先行セールの対象品など、両セールの違いを徹底比較している。

Amazonブラックフライデーはいつからいつまで？

2025年のAmazonブラックフライデーは、11月24日(月・振替)午前0時00分から12月1日(月)23時59分まで開催される。

ブラックフライデーは、Amazonプライムデーセールと異なり、Amazonプライム会員でなくとも利用可能となる。

Amazonブラックフライデー本セールと先行セールの違いは？

Amazonブラックフライデー2025では通常セールに先駆けて「先行セール」が開催されている。

先行セールは11月21日(金)午前0時00分から11月23日(日)23時59分までの期間行われ、ブラックフライデーの対象商品を一部先行して販売するセールのため、24日から実施されるブラックフライデーセールとの大きな違いはない。

【結論】先行セールと本セールの割引率や価格は同じ！

先行セール（11/21 (金) 0時～11/23(日) 23時59分）と、ブラックフライデー本セール（11/24 (月・振替) 0時～12/1 (月) 23時59分）のどちらのセール期間中も基本的に同じセール価格で購入することができる。

ただし市場の状況に応じて、ブラックフライデー先行セール中又はブラックフライデー先行セール後に価格が減額又は維持されることがある。その場合、ブラックフライデー先行セール価格と同額又は減額された価格で商品が販売されることになることもある。

Amazonブラックフライデーのポイントアップキャンペーンとは？

Amazonブラックフライデー2025をお得に利用するには、「ポイントアップキャンペーン」へのエントリーを行おう。エントリーはブラックフライデー特設ページにある「キャンペーンにエントリーする」ボタンを押すだけ。最大16%のポイント還元が受けられるので、事前にエントリーしておこう。

ポイントアップ方法は？

Amazon

エントリー期間中(2025年11月14日(金)10:30～2025年12月1日(月)23:59)にエントリーの上、セール期間中(2025年11月21日(金)00:00～2025年12月1日(月)23:59 ※先行セールも含む)に合計10,000円（税込）以上注文すると、Amazonポイント（期間限定ポイント）を最大16%（最大10,000ポイント）還元するキャンペーンを実施する。

Amazonポイントの還元率は、プライム会員なら+1.5％、Amazon Mastercardでのお支払いで最大+3.0％(※プライム会員の場合。通常還元率を含む)、指定ブランド(注目ブランド以外)対象商品購入で+4.0％(注目ブランド+5.0％との併用不可)、注目ブランド対象商品購入(ブランドセレクション+4.0％との併用不可)で+5.0％、対象カテゴリー商品の購入で6.5％。ブランドセレクションの対象商品と注目ブランドの対象商品は異なるため、+4.0％と+5.0％の累積適用はできないが、最大16％のポイント還元を受けられる。

※最大16%のポイント還元はおもちゃ・ホビーの対象商品(※TVゲームは除く)を購入した場合に限り適用。それ以外の商品は最大9.5%のポイント還元が適用。

■実施キャンペーン一覧

Amazonブラックフライデーのおすすめ目玉商品

人気のApple製品や、家電、生活用品が対象品に名を連ねている。

【Apple製品】

Apple製品では「iPad」シリーズが先行セールから対象商品に。人気商品のため、本セールまでに在庫が尽きる可能性もあり、確保したい方は先行セール開始と同時に購入へ進むことをおすすめする。

【Amazonデバイス】

Amazonデバイスは、2025年も先行セールから豊富な商品がセール対象となっている。「Fire TV」シリーズや「Fire HD」シリーズ、「Kindle端末」などが例年の人気商品だ。

【生活家電、テレビ、イヤホン、PC】

【食品・飲料・お酒・日用品・ペット用品】

【ホーム、キッチン用品、スポーツ、アウトドア用品】

【洋服・シューズ・バッグ】

Amazonブラックフライデー2025｜最新情報

Amazon

Amazonブラックフライデーに関する最新情報は以下の記事でも紹介している。

セール情報

おすすめ目玉商品

サブスクのキャンペーン情報

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。