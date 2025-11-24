11月24日(月)0:00〜12月1日(月)23:59までの8日間で開催される「Amazonブラックフライデー」に際して、Audibleでもキャンペーンが行われる。

本記事では、Audibleのキャンペーン内容、対象者について紹介する。

Audibleとは？

Audibleは、Amazonが提供するオーディオブック配信サービスで、プロのナレーターや声優、俳優による本格的な朗読を耳で楽しむ新しい読書スタイルを提案するプラットフォームだ。小説、ビジネス書、自己啓発書、ライトノベル、洋書、ポッドキャストなど、20万冊以上の音声コンテンツが揃っており、目で読む読書とはまったく異なる没入体験を提供してくれる。

Audibleの魅力は、忙しい日常の中でも読書を習慣にできる点にある。通勤・通学中、家事をしている時間、ランニングやジムでの運動中、運転中など、両手がふさがっていても“ながら読書”が可能。オフライン再生や再生速度の調整(0.5倍〜3.5倍)にも対応しており、自分のペースで聞き進められる使い勝手の良さも強みだ。

朗読を担当するのは、プロの声優やナレーターだけではない。俳優の高橋一生が村上春樹作品を朗読したり、湊かなえ『落日』を北川景子が読み上げたりと、作品ごとに声の世界観を楽しめる独自の魅力が詰まっている。また、Audibleでしか聴けないオリジナル作品や、書籍発売前に音声版が登場するオーディオファースト作品など、プラットフォーム独自のラインナップも豊富だ。

料金プランは主に2種類。人気のプレミアムプラン(月額1,500円(税込))では20万冊以上が聴き放題となり、スタンダードプラン(月額880円(税込))では全作品の中から毎月1冊を選択できる。Amazonのサービスではあるものの、プライム会員特典には含まれていないため、別途の登録と支払いが必要となる点は押さえておきたい。支払い方法はクレジットカードとデビットカードのみで、Amazonギフト券やポイントの利用には対応していない。

プラン名 月額料金(税込) 概要 プレミアムプラン 1,500円 20万冊以上の対象作品が聴き放題 スタンダードプラン 880円 全作品から月1冊を選べる(聴き放題対象外も含む)

キャンペーン内容と対象者は？

Amazon

Audibleでは、ブラックフライデー期間限定で「プレミアムプランが3か月99円」で利用できる特別キャンペーンを展開している。通常は月額1,500円のサービスが3か月まとめて99円になるため、合計4,500円分が大幅に割引される破格のオファーだ。さらに今回は、Kindle本の購入時に使える300円分のクーポンも付与され、音声読書と電子書籍の両方をお得に体験できる内容となっている。

プレミアムプランではミステリー、ビジネス、エッセイ、ライトノベルなどの幅広いジャンルに加え、Audibleオリジナル作品や人気俳優・声優が朗読を担当した限定タイトルも聴き放題の対象となる。移動中や家事の合間、リラックスタイムなど、生活のあらゆる場面で「ながら読書」を実現できるのが大きな魅力だ。

キャンペーン期間: 2025年11月14日(金)10:30〜12月1日(月)23:59

特典内容: プレミアムプラン3か月99円 + Kindle本に使える300円クーポン

対象となるのは、Amazon.co.jpまたはAudible公式ページからキャンペーン表示を確認できる新規登録者。画面上で「3か月99円」の案内が表示されていれば対象となり、そのまま申し込みが可能だ。

なお、過去にAudibleを利用していたユーザーでも、一定期間が空いていれば再びキャンペーン対象として表示されるケースがある。初めての登録かどうかだけで判断できないため、必ず公式ページで自身の対象可否を確認しておきたい。

3か月の割引期間が終了した後は通常料金(1,500円/月)へ自動移行するが、いつでも自由に解約できるため、Audibleを試したいユーザーにとって絶好のチャンスとなる。

Audibleプレミアムプラン3カ月99円体験の利用方法は？

3カ月99円体験登録方法のステップは以下の通り。

Audible(オーディブル)3カ月99円体験登録ページにアクセス お支払い方法を追加 アプリをダウンロード（iOSはApp Store、AndroidはGoogle Play Store） ログインして体験スタート！

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。