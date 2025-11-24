Amazonブラックフライデーはいつからいつまで？日程・最新情報・ポイントキャンペーンまとめ

年に最後のビッグセール「Amazonブラックフライデー」が2025年も開催される。

本記事では、「Amazonブラックフライデー2025」の開催日程や準備しておくべきことを整理する。

Amazonブラックフライデー2025はいつからいつまで？

2025年のAmazonブラックフライデーは11月24日(月・振替)0時00分から12月1日(月)23時59分までの8日間にわたって開催される。また、先行セールは11月21日(金)0時00分から11月23日(日)23時59分の3日間にかけて行われる。

期間中はセール商品の販売や最大16％還元のポイントアップキャンペーンなど多くのお得なキャンペーンが実施予定だ。

Amazonブラックフライデー2025の攻略法

「Amazonブラックフライデー」は例年プライム会員限定のセールではないが、登録をしておくことでよりお得になるサービスもある。ブラックフライデーの攻略ポイントを以下のようにまとめた。

【1】Amazonプライム会員特典

Amazonブラックフライデーを活用するうえで絶対に外せないのが、Amazonプライム会員への登録だ。

プライム会員は送料無料サービスを受けられるほか、お急ぎ便やお届け指定便の利用が無制限で利用できるのが最大のポイント。また、後述するポイントアップキャンペーンでも+1.5％のポイント還元が加算される。

さらに、最新映画が観られるプライムビデオやミュージックなど様々な特典も併せて利用できるので、まずは初回30日間の無料トライアルに登録してみよう。

▶Amazonプライムに登録（初回30日間無料体験）

【2】ポイントアップキャンペーン

2025年のブラックフライデーでも、ポイントアップキャンペーンが実施される。

エントリー期間中(2025年11月14日(金)10:30～2025年12月1日(月)23:59)に開かれた特設ページから登録し、お買い物期間中(2025年11月21日(金)00:00～2025年12月1日(月)23:59)に合計で税込10,000円以上のお買い物をすると、最大16％のポイント還元(上限10,000ポイント)を受けられる。ポイント加算の内訳は、プライム会員なら+1.5％、Amazon Mastercardでのお支払いで最大+3.0％(※プライム会員の場合。通常還元率を含む)、指定ブランド(注目ブランド以外)対象商品購入で+4.0％(注目ブランド+5.0％との併用不可)、注目ブランド対象商品購入(ブランドセレクション+4.0％との併用不可)で+5.0％、対象カテゴリー商品の購入で6.5％。ブランドセレクションの対象商品と注目ブランドの対象商品は異なるため、+4.0％と+5.0％の累積適用はできないが、最大16％のポイント還元を受けられる。

なお、最大16％のポイント還元は対象カテゴリーの商品にのみ適用され、それ以外は最大9.5％還元。6.5％ポイントアップの2025年の対象カテゴリーは、おもちゃ・ホビーカテゴリー(※TVゲームを除く)となっている。

「Amazon Mastercard」は入会費・年会費が永年無料、最短5分でカード発行され、即日Amazonでお買い物をすることができるが、指定する金融機関の設定などで時間がかかる可能性も考えられるため、前もって準備しておく方が安全だ。

▶Amazon Mastercardに申し込む(入会費・年会費 永年無料)

実施キャンペーンは？

昨年のAmazonブラックフライデーでのポイントキャンペーンの付与率、スタンプラリーの条件を振り返る。

ポイントアップキャンペーン

Amazonブラックフライデーでは2025年も、ポイントアップキャンペーンが実施される。

エントリー期間中(2025年11月14日(金)10:30～2025年12月1日(月)23:59)にエントリーの上、セール期間中(2025年11月21日(金)00:00～2025年12月1日(月)23:59 ※先行セールも含む)に合計10,000円（税込）以上注文すると、Amazonポイント（期間限定ポイント）を最大16%（最大10,000ポイント）還元するキャンペーンを実施する。

■ポイント還元率(最大16%)

「プライム会員：+1.5%」+「Amazon Mastercard(プライム会員)：+3%」+「おもちゃ・ホビーの購入：+6.5%」+「指定ブランド(注目ブランド以外)対象商品購入：+4%」or「注目ブランド対象商品購入：+5.0%」

※最大16%還元はおもちゃ・ホビーの購入のみに適用され、それ以外の商品については最大9.5%が適用された。

dポイント スタンプラリー

エントリー期間中(11月14日(金)10時30分～12月1日(月)23時59分)にエントリーのうえ、dアカウントとAmazonアカウントを連携し、対象期間中(11月14日(金)10時30分～12月1日(月)23時59分)の買い物時にdポイントを利用すれば、利用ポイントに応じて抽選で最大10,000dポイントが当たるスタンプラリーに参加することができる。

Amazonスタンプラリー＆大抽選会

エントリー期間中(11月14日(金)10時30分～12月4日(木)23時59分)にエントリーのうえ、商品の購入、マンガのシリーズ購読(※デジタル版のマンガのみ対象)、プライム会員への登録(対象者のみ)などのアクションを完了し、4つすべてのスタンプを集めて2,000円以上(税込)を注文すると、最大50,000Amazonポイントが当たるチャンスもある大抽選会に自動的にエントリーされる。

詳しくは、スタンプは「1つ集めると100人に1人、100ポイント」「2つ集めると100人に2人、200ポイント」、「3つ集めると100人に3人、300ポイント」「4つ集めると10人に1人、500円または50,000ポイント」と集めた数に応じてチャンスが広がる仕組みだ。

スタンプラリーへの参加はエントリーページから「参加する」をタップする1ステップで完了。手軽かつ結果的にスタンプを集められなかった場合でもデメリットはないため、忘れずにエントリーしておくことをおすすめする。

AudibleやKindle Unlimitedがお得に登録できる！

Amazonブラックフライデー期間中、Amazon Music UnlimitedやKindle Unlimited、Audibleといったサブスクリプションサービスが初回登録限定でお得に利用できる。

キャンペーン期間中の登録で月額980円の電子書籍サブスクリプション「Kindle Unlimited」であれば、3カ月99円に。月額1,080円の音楽サブスクリプションサービス「Amazon Music Unlimited」が3カ月無料、月額1,500円の書籍朗読サブスクリプションサービス「Audible」が3カ月99円となる。

Amazonブラックフライデーの目玉商品まとめ

Amazonブラックフライデーとは？

「Amazonブラックフライデー」は、年に1度開催されるビッグセール。Amazonではプライム感謝祭やプライムデーも規模の大きなセールとして知られているが、そちらはAmazonプライム会員限定であるのに対し、ブラックフライデーでは参加条件が設けられていない。

ブラックフライデーでは人気商品や日用品などのセール価格での販売や、お得なポイントアップキャンペーンなどが実施される。年間でも最も大規模なセールであり、数々の目玉商品が登場する。

Amazonブラックフライデー2025｜最新情報

Amazonブラックフライデーに関する最新情報は以下の記事でも紹介している。

