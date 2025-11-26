Amazonブラックフライデーは何が安い？セールのマストバイアイテムまとめ

年末商戦の幕開けを告げる「Amazonブラックフライデー2025」が2025年11月24日(月・休日)0時00分から12月1日(月) 23時59分まで開催される
本記事では、Amazonブラックフライデーで安くなる商品、マストバイアイテムについて紹介する。
Amazonブラックフライデーの開催概要
年末商戦の中心イベントとなるAmazonブラックフライデー2025は、先行セールと本セールを合わせて11日間にわたって展開される長期戦となる。期間は11月21日(金)から12月1日(月)まで。序盤の3日間は先行セールとしてスタートし、24日からの本セールで一気に割引対象が拡大。家電、生活用品、食品、ファッションなど幅広いジャンルが本格的に値下げされる。
- 先行セール: 11月21日(金)0:00〜11月23日(日)23:59
- 本セール: 11月24日(月)0:00〜12月1日(月)23:59
- 総開催期間: 11月21日(金)〜12月1日(月)
ブラックフライデーを最大限に活かす上で重要なのが、期間中に実施されるポイントアップキャンペーンだ。11月14日(金)10:30からエントリーが開始され、買い物期間は21日(金)0:00からスタート。合計1万円以上の購入でポイント還元が適用され、条件次第では最大16%の高還元が狙える。プライム会員(+1.5%)、Amazon Mastercard(+3.0%)、おもちゃ・ホビー(+6.5%)、注目ブランド(+5.0%)の組み合わせが16%還元の条件で、特にカテゴリーとブランド条件の積み上げが鍵となる。
- エントリー期間: 11月14日(金)10:30〜12月1日(月)23:59
- 買い物対象期間: 11月21日(金)0:00〜12月1日(月)23:59
- 必須条件: エントリー+合計1万円以上の注文
- ポイント上限: 最大10,000ポイント
- 最大16%還元対象: おもちゃ・ホビー(TVゲーム除く)
- その他カテゴリーの最大還元: 9.5%
同時期にはスタンプラリーやポイント抽選といったサブキャンペーンも展開され、Amazonポイントが当たる「Black Friday Amazonスタンプラリー」、dポイントが当たる「dポイントスタンプラリー」など、買い物以外でもリターンが期待できる施策が多数用意されている。
- Amazonスタンプラリー: 最大50,000ポイントが当たる抽選
- dポイントスタンプラリー: 最大10,000 dポイントが当たる
支払い方法の最適化もお得度を左右するポイントだ。JCB CARD Wは事前登録でポイント4倍、Oki Dokiランド経由の購入で最大12倍のポイント獲得が可能。初回限定のAmazonギフトカードチャージ特典では5,000円以上の現金チャージで1,000ポイントが付与され、実質20%の高還元が得られる。これらの組み合わせ次第で、割引+還元の総合的な実質価格は大きく変化する。
- JCB CARD W: 事前登録でポイント最大4倍
- Oki Dokiランド経由: Amazonデバイス・Fashionで最大12倍
- ギフトカード初回チャージ: 5,000円チャージで1,000ポイント(実質20%)
単に安く買うだけでなく、事前準備と還元条件の把握が勝敗を決めるのがAmazonブラックフライデー。開催全体を俯瞰し、エントリーや決済方法の最適化まで含めて準備しておくことで、この11日間の恩恵を最大限に引き出せる。
Amazonブラックフライデーのマストバイアイテムは？
Amazonブラックフライデーで真っ先にチェックすべきなのは、毎年確実に値下げされる「定番の割引枠」と、需要が集中する「生活コストを下げるアイテム」の2つだ。とくに2025年はAmazonデバイス、ロボット掃除機、ワイヤレスイヤホンのほか、食品・日用品のまとめ買いが大幅値下げの中心となっている。
- Amazonデバイスシリーズ: Fire TV Stick HDが50％OFFの3,480円、Amazon Echo Show 5が46％OFFの6,980円、Kindleが30％OFFの13,980円など毎年最大級の割引が入り、通常時ではあり得ない価格水準まで下がる。
- ロボット掃除機・Dysonのコードレス掃除機が34％OFFの26,984円、ルンバが46％OFFの53,813円、Anker、Sharkなどが高確率で大幅値下げ。型落ちモデルほど割引が大きく、最もコスパが高いジャンル。
- 完全ワイヤレスイヤホン: ソニーやAnkerなどの人気モデルが定番値下げ枠。年1回の“底値更新”が狙いやすい。
- 生活消耗品・日用品: アタックZEROが19％OFFの1,566円に、さらさ 洗濯洗剤 液体 詰め替え 1.9kg×2袋が22％OFFの3,119円に、その他のトイレットペーパー、サプリなど、まとめ買いの割引とポイントアップが重なり、実質価格が最も下がりやすいカテゴリー。
- 食品・飲料: コーヒー豆、プロテイン、ペットボトル飲料、レトルト食品など、買いだめ系アイテムが大幅値下げされるため、家計の節約に直結する。
- PC・ガジェット小物: マウス、キーボード、USBハブ、モバイルバッテリーなど、小物系は価格の底が最も分かりやすく、狙い目が多い。
今年のブラックフライデーは特に生活改善系アイテムの割引が目立ち、価格と還元が重なることで実質負担が大きく下がる構造になっている。Amazonデバイスや日用品などの定番品は早い段階で売り切れやすいため、初日にチェックしておくことが重要だ。
Amazonブラックフライデーのマストバイアイテム一覧
【生活家電、テレビ、イヤホン、パソコン】
【食品・飲料・お酒・日用品・ペット用品】
【ホーム、キッチン用品、スポーツ、アウトドア用品】
【洋服・シューズ・バッグ】
【ゲーム・DVD・ソフトウェア】
|マクロスゼロ Blu-ray Box プレミアムリマスターEdition（特装限定版）
|ゼンジン未到とヴェルトラウム〜銘銘編〜 (初回限定BOX)(2枚組) [DVD]
|体感予報 Blu-ray-BOX [Blu-ray]
|ホーム・アローン DVDコレクション(5枚組)
|さらば、わが愛／覇王別姫 4K修復版Blu-ray [Blu-ray]
|東京ディズニーリゾート 40周年 アニバーサリー・セレクション [DVD]
Amazonブラックフライデーの飲料・食品セールまとめ
Amazonブラックフライデーでは、飲料や食品など日常的に利用するアイテムが序盤から大きく動く傾向がある。特にトマトジュースやラベルレスのミネラルウォーターといった“ケース買いしやすい商品”は、開始直後から需要が集中しやすく、カート追加率の上昇にも直結しやすいジャンルだ。
今年も同様に、多くの商品で購入の伸びが確認されており、割引率だけでなく「どれだけカートに入れられているか」「レビューの蓄積状況」など、ユーザーの行動データを参考にすることで、優先度の高いアイテムを見つけやすくなる。
以下では、現時点でAmazon内で動きの大きい飲料・食品カテゴリーの商品を、データとともに一覧で整理している。
|商品名
|価格
|割引率
|カート追加率
|レビュー数
|いろはす ラベルレス 560ml 24本
|1,539円
|25%OFF
|21%(11/16 10:16) ※Amazonより
|28,187件
|by Amazon 炭酸水 ラベルレス 500ml 24本
|1,121円
|13%OFF
|62% ※Amazonより
|30,693件
|カゴメ トマトジュース 食塩無添加 720ml 15本
|2,863円
|32%OFF
|81% ※Amazonより
|2,528件
|いろはす ラベルレス 2L 8本(Amazon限定)
|864円
|13%OFF
|34% ※Amazonより
|25,315件
|伊藤園 ラベルレス 磨かれて澄みきった日本の水 2L 8本
|821円
|15%OFF
|55% ※Amazonより
|13,832件
