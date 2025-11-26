このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Amazonブラックフライデーは何が安い？セールのマストバイアイテムまとめ

Amazonブラックフライデーは何が安い？2025年のセール対象アイテム・定番値下げ商品・マストバイアイテムを紹介。

2025年は11/24(月)～12/1(月)まで開催

年末商戦の幕開けを告げる「Amazonブラックフライデー2025」が2025年11月24日(月・休日)0時00分から12月1日(月) 23時59分まで開催される

本記事では、Amazonブラックフライデーで安くなる商品、マストバイアイテムについて紹介する。

Amazonブラックフライデーの開催概要

年末商戦の中心イベントとなるAmazonブラックフライデー2025は、先行セールと本セールを合わせて11日間にわたって展開される長期戦となる。期間は11月21日(金)から12月1日(月)まで。序盤の3日間は先行セールとしてスタートし、24日からの本セールで一気に割引対象が拡大。家電、生活用品、食品、ファッションなど幅広いジャンルが本格的に値下げされる。

  • 先行セール: 11月21日(金)0:00〜11月23日(日)23:59
  • 本セール: 11月24日(月)0:00〜12月1日(月)23:59
  • 総開催期間: 11月21日(金)〜12月1日(月)

ブラックフライデーを最大限に活かす上で重要なのが、期間中に実施されるポイントアップキャンペーンだ。11月14日(金)10:30からエントリーが開始され、買い物期間は21日(金)0:00からスタート。合計1万円以上の購入でポイント還元が適用され、条件次第では最大16%の高還元が狙える。プライム会員(+1.5%)、Amazon Mastercard(+3.0%)、おもちゃ・ホビー(+6.5%)、注目ブランド(+5.0%)の組み合わせが16%還元の条件で、特にカテゴリーとブランド条件の積み上げが鍵となる。

  • エントリー期間: 11月14日(金)10:30〜12月1日(月)23:59
  • 買い物対象期間: 11月21日(金)0:00〜12月1日(月)23:59
  • 必須条件: エントリー+合計1万円以上の注文
  • ポイント上限: 最大10,000ポイント
  • 最大16%還元対象: おもちゃ・ホビー(TVゲーム除く)
  • その他カテゴリーの最大還元: 9.5%

同時期にはスタンプラリーやポイント抽選といったサブキャンペーンも展開され、Amazonポイントが当たる「Black Friday Amazonスタンプラリー」、dポイントが当たる「dポイントスタンプラリー」など、買い物以外でもリターンが期待できる施策が多数用意されている。

支払い方法の最適化もお得度を左右するポイントだ。JCB CARD Wは事前登録でポイント4倍、Oki Dokiランド経由の購入で最大12倍のポイント獲得が可能。初回限定のAmazonギフトカードチャージ特典では5,000円以上の現金チャージで1,000ポイントが付与され、実質20%の高還元が得られる。これらの組み合わせ次第で、割引+還元の総合的な実質価格は大きく変化する。

  • JCB CARD W: 事前登録でポイント最大4倍
  • Oki Dokiランド経由: Amazonデバイス・Fashionで最大12倍
  • ギフトカード初回チャージ: 5,000円チャージで1,000ポイント(実質20%)

単に安く買うだけでなく、事前準備と還元条件の把握が勝敗を決めるのがAmazonブラックフライデー。開催全体を俯瞰し、エントリーや決済方法の最適化まで含めて準備しておくことで、この11日間の恩恵を最大限に引き出せる。

Amazonブラックフライデーのマストバイアイテムは？

Amazonブラックフライデーで真っ先にチェックすべきなのは、毎年確実に値下げされる「定番の割引枠」と、需要が集中する「生活コストを下げるアイテム」の2つだ。とくに2025年はAmazonデバイス、ロボット掃除機、ワイヤレスイヤホンのほか、食品・日用品のまとめ買いが大幅値下げの中心となっている。

  • Amazonデバイスシリーズ: Fire TV Stick HDが50％OFFの3,480円、Amazon Echo Show 5が46％OFFの6,980円、Kindleが30％OFFの13,980円など毎年最大級の割引が入り、通常時ではあり得ない価格水準まで下がる。
  • ロボット掃除機・Dysonのコードレス掃除機が34％OFFの26,984円、ルンバが46％OFFの53,813円、Anker、Sharkなどが高確率で大幅値下げ。型落ちモデルほど割引が大きく、最もコスパが高いジャンル。
  • 完全ワイヤレスイヤホン: ソニーやAnkerなどの人気モデルが定番値下げ枠。年1回の“底値更新”が狙いやすい。
  • 生活消耗品・日用品: アタックZEROが19％OFFの1,566円に、さらさ 洗濯洗剤 液体 詰め替え 1.9kg×2袋が22％OFFの3,119円に、その他のトイレットペーパー、サプリなど、まとめ買いの割引とポイントアップが重なり、実質価格が最も下がりやすいカテゴリー。
  • 食品・飲料: コーヒー豆、プロテイン、ペットボトル飲料、レトルト食品など、買いだめ系アイテムが大幅値下げされるため、家計の節約に直結する。
  • PC・ガジェット小物: マウス、キーボード、USBハブ、モバイルバッテリーなど、小物系は価格の底が最も分かりやすく、狙い目が多い。

今年のブラックフライデーは特に生活改善系アイテムの割引が目立ち、価格と還元が重なることで実質負担が大きく下がる構造になっている。Amazonデバイスや日用品などの定番品は早い段階で売り切れやすいため、初日にチェックしておくことが重要だ。

Amazonブラックフライデーのマストバイアイテム一覧

4 blackfriday sale 20251118Amazon Fire TV Stick HD | 大画面でフルHDの楽しさを簡単に | ストリーミングメディアプレイヤー 2 blackfriday sale 20251118【2023年度グッドデザイン賞受賞】Ring Indoor Cam (リング インドアカム) 第2世代 ホワイト | 軽量小型の屋内用セキュリティカメラ、ペットカメラやご自宅の見守りカメラ、防犯カメラの用途にも プライバシーカバー付き | Ring Homeプラン30日間無料体験 5 blackfriday sale 20251118【New】Amazon Fire TV Stick 4K Select | 4Kの高画質ストリーミング | ストリーミングメディアプレイヤー
3 blackfriday sale 20251118New Amazon Kindle Colorsoft | 16GBストレージ、防水、7インチカラーディスプレイ、色調調節ライト、最大8週間持続バッテリー、広告無し、ブラック (2025年発売) 6 amazon blackfriday 2025 1118Amazon Fire HD 10 キッズモデル (10インチ) ピンク 対象年齢3歳から 数千点のキッズコンテンツが1年間使い放題 1 blackfriday sale 20251118Amazon Echo Dot (エコードット) 第5世代 - Alexa、センサー搭載、鮮やかなサウンド｜チャコール
9 blackfriday sale 20251118Amazon Kindle - 目に優しい、かさばらない、大きな画面で読みやすい、6週間持続バッテリー、6インチディスプレイ電子書籍リーダー、マッチャ、16GB、広告なし 7 blackfriday sale 20251118Amazon Fire HD 8 タブレット - 持ち運びに便利な８インチ、外出先で動画もマンガも - 32GB ブラック 11 blackfriday sale 20251118Amazon Fire TV Stick 4K Max(マックス) | Fire TV Stick史上最もパワフル | ストリーミングメディアプレイヤー
8 blackfriday sale 20251118Amazon eero 6+ - メッシュwifi ルーター | AX3000 | 1.0Gbpsイーサネット | 最大wifi範囲140m² | 同時接続デバイス約75台 | 1ユニット 12 blackfriday sale 20251118Amazon Echo Show 5 (エコーショー5) 第3世代 - スマートディスプレイ with Alexa、2メガピクセルカメラ付き、グレーシャーホワイト 6 blackfriday sale 20251118Kindle Paperwhite (16GB) 7インチディスプレイ、色調調節ライト、12週間持続バッテリー、広告なし、ブラック
13 blackfriday sale 20251118New Amazon Kindle Colorsoft シグニチャーエディション | 32GBストレージ、防水、7インチカラーディスプレイ、色調調節ライト、最大8週間持続バッテリー、広告無し、メタリックブラック (2025年発売) 14 blackfriday sale 20251118Ring Outdoor Cam Plus Battery (リング アウトドアカム プラス バッテリーモデル) | 高精細・広角、ワンランク上の屋外防犯カメラ | 進化したナイトビジョン | 取り外し可能なバッテリー | 平置き/壁取り付け/天井取り付け対応 | Ring Home プラン30日間無料体験付き - ホワイト 15 blackfriday sale 20251118Amazon Fire HD 10 キッズプロ (10インチ) ギャラクシー 対象年齢6歳から 数千点のキッズコンテンツが1年間使い放題

【生活家電、テレビ、イヤホン、パソコン】

4 amazon blackfriday aap;e 2025 1120Apple 2025 MacBook Air M4 チップ搭載 13 インチノートブック: 16GBユニファイドメモリ、 256GB SSD ストレージ - ミッドナイト + 3年延長保証 AppleCare+ for 13インチMacBook Air(M4) 2 amazon blackfriday aap;e 2025 1120Apple 11 インチ iPad Air (M3):128GB、12MP フロント/バックカメラ、Wi-Fi 6E- スペースグレイ + 2年延長保証 AppleCare+ for 11インチiPad Air(M3) 5 amazon blackfriday aap;e 2025 1120Apple AirPods 4 アクティブノイズ キャンセリング搭載、ワイヤレスイヤホン、Bluetooth 5.3、適応型オーディオ、外部音取り込みモード、パーソナライズされた空間オーディオ、USB-C充電ケース、ワイヤレス充電、H2チップ、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電
1 amazon blackfriday aap;e 2025 1120Apple 11 インチ iPad (A16): 11 インチモデル、Liquid Retina ディスプレイ、128GB、Wi-Fi 6- シルバー + 2年延長保証 AppleCare+ for iPad(A16) 3 amazon blackfriday aap;e 2025 1120Apple iPad mini(A17 Pro):Apple Intelligence、8.3 インチ Liquid Retina ディスプレ イ、128GB、Wi-Fi 6E、12MP フロントカメラ/12MP バックカメ ラ、Touch ID、一日中使えるバッテリー ‒ スペースグレイ 6 amazon blackfriday aap;e 2025 1120Apple Pencil Pro
4 blackfriday sale must20251119Apple 2024 Mac mini 10 コア CPU、10 コア GPU の M4 チップ搭載デスクトップコン ピュータ:Apple Intelligence のために設計、16GBユニファイドメモリ、 256GBの SSD ストレージ、ギガビット Ethernet。iPhone や iPad との連係機能 2 blackfriday sale must20251119SHURE シュア MV7+ ポッドキャストキット MV7+-K-BNDL : Gator デスクトップスタンド付 OBS 認証 ダイナミックマイク カーディオイド 単一指向性 USB-C XLR 有線 ノイズ除去 配信 ストリーミング YouTube 録音 レコーディング 音楽 実況 ゲーム DTM iOS Android Mac Windows対応 ブラック【国内正規品/メーカー保証2年】 5 blackfriday sale must20251119Apple 11 インチ iPad Air (M3): Apple Intelligence のために設計、Liquid Retina ディスプレイ、128GB、12MP フロント/バックカメラ、Wi-Fi 6E、 Touch ID、一日中使えるバッテリー - スターライト
3 blackfriday sale must20251119【Amazon.co.jp限定】TCL 85V型 テレビ 4K 量子ドット MiniLED 倍速 85Q6C Google TV 2.1ch サウンドシステム HDR10+ Dolby Atmos Dolby Vision Alexa AirPlay2 クロームキャスト Wチューナー 液晶 ゲームマスター ネット動画 音声検索 ALLM 自動低遅延 壁掛け 2025年モデル Q6Cシリーズ 6 blackfriday sale must20251119Apple iPad mini(A17 Pro):Apple Intelligence、8.3 インチ Liquid Retina ディスプレ イ、256GB、Wi-Fi 6E、12MP フロントカメラ/12MP バックカメ ラ、Touch ID、一日中使えるバッテリー ‒ スペースグレイ 1 blackfriday sale must20251119REGZA テレビ 48インチ 4K 有機ELテレビ 48X8900L 4Kチューナー内蔵 外付けHDD ２番組同時録画
1 amazon blackfriday must 2025 Anker Eufy (ユーフィ) Robot Vacuum Omni E25 (ロボット掃除機)【ローラーモップ/全自動クリーニングステーション/自動ゴミ収集/モップ洗浄・乾燥 / 20000Pa 吸引力/モップリフト/洗剤投入/水拭き/マッピング/AIカメラ 障害物回避/毛がらみ除去/伸縮サイドブラシ/アプリ操作 16 blackfriday sale 20251118Apple 2025 MacBook Air (13インチ, 10コアCPUと10コアGPU搭載Apple M4チップ, 24GB ユニファイドメモリ, 512GB) - ミッドナイト 9 blackfriday sale must20251119オーディオテクニカ AT2020 CWH コンデンサーマイク XLR 動画配信 宅録 ポッドキャスト 実況 DTM レコーディング マイク 【公式限定カラー】 コンプリートホワイト ポップフィルター ショックマウント付き
3 amazon blackfriday must 2025 【Amazon.co.jp限定】 シャープ 加湿 空気清浄機 KC-S50W-W プラズマクラスター 7000 浮遊ウィルス 花粉 空気浄化 おすすめ畳数 13畳 加湿量 500mL/h 8 blackfriday sale must20251119日立 冷蔵庫 幅65cm 485L R-HW49V W ピュアホワイト 日本製 大容量冷凍室141L まるごとチルド デリシャス冷凍 新鮮スリープ野菜室 フレンチドア 2 amazon blackfridaySamsung Galaxy S25 256GB｜ネイビー｜Galaxy AI対応｜SIMフリースマホ 本体 端末｜FeliCa対応｜Samsung純正 国内正規品｜6.2インチ｜軽量162g｜IP68防水防塵｜フルHD+｜バッテリー 4,000mAh｜SM-S931QDBESJP
7 blackfriday sale must20251119JBL CHARGE 6 / ポータブルスピーカー/Bluetooth対応 / IP68 防塵防水/USB-C/アプリ対応/モバイルバッテリー機能/ハンドストラップ付属/AURA CAST マルチスピーカー接続/ウィンブルドングリーン / JBLCHARGE6SAND 19 blackfriday sale 20251118シャオミ(Xiaomi) タブレット Redmi Pad SE 4GB+128GB wi-fiモデル 大型11インチディスプレ Dolby Atmos対応 8000mAh 大容量 バッテリー 1TBまでmicroSDカード拡張 軽量 エンターテインメント 子供用にも 日本語版 ラベンダーパープル 21 blackfriday sale 20251118【Amazon.co.jp 限定】JBL SB510 オールインワンサウンドバー/サブウファー内蔵3.1ch/HDMIケーブル付属/センターチャンネルスピーカー搭載/200W/ARC対応/Dolby Audio/ブラック JBLSB510BLKJN
18 blackfriday sale 20251118Samsung Galaxy A36 5G｜オーサム ホワイト｜Galaxy AI対応｜SIMフリースマホ 本体 端末｜Samsung純正 国内正規品｜2025年発売｜FeliCa対応｜IP67防水防塵｜6.7インチ｜大容量バッテリー 5,000mAh｜SM-A366QZAASJP 20 blackfriday sale 20251118Xiaomi POCO F7 Pro 12GB+256GB 日本語版 Simフリー スマートフォン Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3搭載 6000mAhバッテリー 90W急速充電 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 ブラック 17 blackfriday sale 20251118JVCケンウッド Victor SP-WS02BT Bluetooth スピーカー 小型 最大12時間再生 ステレオペアリング ポータブルスピーカー AUX対応 出力20W USB-C充電 ウッドデザイン
22 blackfriday sale 20251118Insta360 Ace Pro 2 - デュアルバッテリー ライカとの共同開発による防水仕様の8Kアクションカメラ。1/1.3インチセンサー、デュアルAIチップ 暗所性能 オーディオ、フリップ式スクリーン＆AI編集でVlogやオートバイなどに最適 街撮りや都市旅行のための卓越した オーディオ ストリート撮影キット 26 blackfriday sale 20251118Xiaomi POCO F7 Ultra 12GB+256GB 日本語版 Simフリー スマートフォン Snapdragon 8 Elite 120Wハイパーチャージ IP68防塵防水 イエロー 28 blackfriday sale 20251118【Amazon.co.jp限定】ハイセンス【3年保証】75V型 75E7N PRO 4K Mini LED 量子ドット 倍速パネル ネット動画 スマート ダブル録画 チューナー内蔵 Alexa ゲームモード AirPlay2 液晶 テレビ
25 blackfriday sale 20251118マキタ 純正品 BL1050B (10.8V-Typ.5Ah) リチウムイオンバッテリー 残容量表示付 A-77213 純正箱入 SHIBASHO(柴商アクセサリーバッグ付) 27 blackfriday sale 20251118ヤマハ(YAMAHA) コンパクトサウンドバー SR-C20A(W) 横幅60cm PC ゲーム スピーカー Bluetooth対応 テレビ/パソコン/スマホ ホワイト 23 blackfriday sale 20251118コクヨ(KOKUYO) テープのり のり ドットライナー 詰め替え 30個パック タ-D400-08X30

【食品・飲料・お酒・日用品・ペット用品】

1 amazon blackfriday 2025 1121REYS レイズ ホエイ プロテイン 山澤 礼明 監修 1kg 国内製造 ビタミン7種配合 WPCプロテイン ぷろていん ホエイプロテイン (カフェオレ風味) 4 amazon blackfriday 2025 1121い・ろ・は・す ラベルレス 560ml × 24本 水 天然水 6 amazon blackfriday 2025 1121VITAS（バイタス） VITA POWER ビタパワー マカ 亜鉛 マルチビタミン 120粒 30日分
3 amazon blackfriday 2025 1121チョコレート効果 明治 カカオ72%大容量ボックス 1kg 5 amazon blackfriday 2025 1121[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・すラベルレス 2LPET ×8本 ミネラルウォーター 無味 2 amazon blackfriday 2025 1121ザバス(SAVAS) ホエイプロテイン100 リッチショコラ味 1㎏ 明治【Amazon.co.jp限定】
7 amazon blackfriday 2025 1121エクスプロージョン プロテイン 3kg ホエイプロテイン ミルクチョコレート味 WPC X-PLOSION 日本製造 6 amazon blackfriday foods 20251121AGF(エージーエフ) ちょっと贅沢な珈琲店 スペシャルブレンド 袋 200g 【 インスタントコーヒー 】【 詰め替え エコパック 】 1 amazon blackfriday foods 20251121マルちゃん 緑のたぬき天そば 東 ( 101g×12個 / ケース販売 ) カップ麺 そば ( 天揚げ/ 小えび天 ) 関東風だし カップそば 箱買い 東洋水産 赤いきつねシリーズ
9 amazon blackfriday 2025 1121by Amazon シーチキン Lフレーク 70g×12缶 2 amazon blackfriday foods 20251121[冷凍] by Amazon 味の素 PROTEIN プロテイン唐揚げ 1kg 高タンパク 17.6g/100g プロテイン 冷凍食品 から揚げ 胸肉 ムネ肉 大容量 8 amazon blackfriday 2025 1121カゴメ トマトジュース 食塩無添加 200ml紙パック×30本(毎日1本30日分 機能性表示食品 リコピン GABA 血圧 善玉コレステロール)【Amazon.co.jp限定】
4 amazon blackfriday foods 20251121by Amazon カルビー フルグラ 950g×6袋 11 amazon blackfriday foods 20251121by Amazon アーモンドミルク 砂糖不使用 1L×6本 3 amazon blackfriday foods 20251121by Amazon パックご飯 新潟県産こしひかり 200g×20個(白米) 特別栽培米
7 amazon blackfriday foods 20251121森下仁丹 鼻・のど甜茶飴 (38g×5袋) [ のど飴 甜茶飴 鼻 のど ノンシュガー メントール 爽快感 和漢エキス 甜茶エキス 甘茶エキス ] 8 amazon blackfriday foods 20251121コカ・コーラ アクエリアス エアーボトル 500mlPET×24本 5 amazon blackfriday foods 20251121淡麗プラチナダブル キリン ビール500ml×24本 発泡酒新ジャンル プリン体ゼロ 糖質ゼロ
10 amazon blackfriday foods 20251121CRYSTAL SPARK(クリスタルスパーク) 炭酸水 500ml ×24本 レモン 強炭酸水 アイリスオーヤマ ペットボトル ケース 500ミリリットル ボトル 割り材 37 blackfriday sale 20251118ドリップコーヒーファクトリー おまけ付 3種 飲み比べ ドリップバッグ コーヒー アソートセット 150袋+2袋入り 35 blackfriday sale 20251118ファンケル (FANCL) (新) ブライトニング 化粧液 II しっとり 1本 (約30日分) ＜医薬部外品＞ 化粧水 無添加 (美白/肌荒れ) シミ予防 ビタミンC
12 amazon blackfriday foods 20251121野菜生活 カゴメ 野菜生活100 ベリーサラダ 200ml紙パック×24本(砂糖不使用 鉄分 ポリフェノール) 36 blackfriday sale 20251118UHA味覚糖［公式］ 体内効率を考えた吸収型亜鉛14mgを手軽に 通販限定 グミサプリ 亜鉛 30日分 1日2粒 (1袋) 9 amazon blackfriday foods 20251121ロッテ アーモンドチョコレート 86g×10個

【ホーム、キッチン用品、スポーツ、アウトドア用品】

19 blackfriday sale must20251119GSユアサ(ジーエスユアサ) ER N-75(N-65互換) / 75B24L ECO.R Revolution 国産車バッテリー アイドリングストップ車対応 GS YUASA ジーエスユアサ 2025年モデル 22 blackfriday sale must20251119山崎実業(Yamazaki) 蓋付き 収納ボックス ワゴン L ブラック 本体：W15.5×D35×H31.7cm(キャスター含む) タワー tower キャスター付き 収納ワゴン 隙間収納 4557 24 blackfriday sale must20251119BOSCH (ボッシュ) 国産車・輸入車バッテリー HT-LN3-EFB Hightec EN EFB (BLE-70-L3 後継モデル)
21 blackfriday sale must20251119HiKOKI(ハイコーキ) 高圧エアホース(ロックキャップソケット) 20m 普及タイプ 内径6mm パージプラグ付 0088-7050 23 blackfriday sale must20251119HiKOKI(ハイコーキ) ポールヘッジトリマヘッドアタッチメント 0038-2116 CHP1825DA/CSP1820DA対応アクセサリ 20 blackfriday sale must20251119ケンウッド 17cm ハイレゾ対応カスタムフィット・コアキシャル型スピーカー KFC-RS175 KENWOOD
44 blackfriday sale 20251118山崎実業(Yamazaki) ポールハンガー ホワイト 約W36.5XD36.5XH140cm スマート smart コートハンガー スリム 4080 47 blackfriday sale 20251118HiKOKI(ハイコーキ) 14.4V リチウムイオンバッテリー BSL1460 6.0Ah 0033-8886 49 blackfriday sale 20251118山崎実業(Yamazaki) 洗いやすい マグネット 風呂イス SH26 ホワイト W33×D27×H26cm タワー tower 浮かせる収納 お手入れ簡単 バスチェア 1651
46 blackfriday sale 20251118コールマン(Coleman) クイックアップシェード/ポップアップシェード DARKROOM テント シェード キャンプ ピクニック 48 blackfriday sale 20251118コールマン(Coleman) キャリーカート アウトドアワゴン/ワンマイルチェア ストッパー付 コンパクト収納 45 blackfriday sale 20251118Hansleep カーテン 1級遮光 幅100cm×丈185cm 2枚組 ベージュ 断熱 防寒 防音 省エネ 厚手 無地 おしゃれ 洗える 寝室 リビング用 (ベージュ, 幅100cm×丈185cm)
53 blackfriday sale 20251118【Amazon.co.jp限定】 タカラトミー(TAKARA TOMY) リカちゃん ドール おでかけワンピースいっぱいセット 着せ替え おままごと おもちゃ 3歳以上 54 blackfriday sale 20251118山崎実業(Yamazaki) 【完成品】 隠せる トイレ 引き出し 収納 ホワイト W14×D56×H55(キャスター含む) タワー tower トイレ収納 トイレラック スリム 1426 55 blackfriday sale 20251118デイトナ(Daytona) 防風インナー バイク 冬 防寒 ネックウォーマー(一体型) ウェア DI-004FA ブラック Mサイズ 31975

【洋服・シューズ・バッグ】

28 blackfriday sale must20251119(ケラッタ) イブル スリーパー 赤ちゃん ガーゼ 4重／6重 綿100％ ベビー 新生児 春 夏 秋 冬 寝たまま着せられる 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 56 blackfriday sale 20251118[テクシーリュクス] メンズ アシックス商事 軽量 本革ビジネスシューズ 58 blackfriday sale 20251118[ルコックスポルティフ] 撥水 抗菌 アンディリー バイカラー 2WAY トートバッグ
30 blackfriday sale must20251119[グンゼ] 長ズボン下快適工房 オールシーズン 年間 前あき スラックス下 綿100 コットン 日本製 下着 肌着 抗菌 防臭 KQ3002メンズ 57 blackfriday sale 20251118[アシックス] ランニングシューズ JOLT 5 メンズ 29 blackfriday sale must20251119[アディダス] スニーカー アドバンコート LIT48 EOT69
59 blackfriday sale 20251118[アシックス] 陸上ウエア レーシンググローブ XTG226 60 blackfriday sale 20251118[グンゼ] タンクトツプ保湿加工 綿100％ガールズ 61 blackfriday sale 20251118[アシックス] ランニングウェア マルチポケット7インチショーツ

【ゲーム・DVD・ソフトウェア】

31 blackfriday sale must20251119マクロスゼロ　Blu-ray Box プレミアムリマスターEdition（特装限定版） 65 blackfriday sale 20251118ゼンジン未到とヴェルトラウム〜銘銘編〜 (初回限定BOX)(2枚組) [DVD] 67 blackfriday sale 20251118体感予報 Blu-ray-BOX [Blu-ray]
33 blackfriday sale must20251119ホーム・アローン DVDコレクション(5枚組) 66 blackfriday sale 20251118さらば、わが愛／覇王別姫 4K修復版Blu-ray [Blu-ray] 32 blackfriday sale must20251119東京ディズニーリゾート 40周年 アニバーサリー・セレクション [DVD]

Amazonブラックフライデーの飲料・食品セールまとめ

Amazonブラックフライデーでは、飲料や食品など日常的に利用するアイテムが序盤から大きく動く傾向がある。特にトマトジュースやラベルレスのミネラルウォーターといった“ケース買いしやすい商品”は、開始直後から需要が集中しやすく、カート追加率の上昇にも直結しやすいジャンルだ。

今年も同様に、多くの商品で購入の伸びが確認されており、割引率だけでなく「どれだけカートに入れられているか」「レビューの蓄積状況」など、ユーザーの行動データを参考にすることで、優先度の高いアイテムを見つけやすくなる。

以下では、現時点でAmazon内で動きの大きい飲料・食品カテゴリーの商品を、データとともに一覧で整理している。

商品名価格割引率カート追加率レビュー数
いろはす ラベルレス 560ml 24本 1,539円25%OFF21%(11/16 10:16) ※Amazonより28,187件
by Amazon 炭酸水 ラベルレス 500ml 24本 1,121円13%OFF62% ※Amazonより30,693件
カゴメ トマトジュース 食塩無添加 720ml 15本 2,863円32%OFF81% ※Amazonより2,528件
いろはす ラベルレス 2L 8本(Amazon限定) 864円13%OFF34% ※Amazonより25,315件
伊藤園 ラベルレス 磨かれて澄みきった日本の水 2L 8本 821円15%OFF55% ※Amazonより13,832件

