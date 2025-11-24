Kindle本が最大70%オフ！Amazonブラックフライデーで本と電子書籍がお買い得に

Amazon(アマゾン)の電子書籍サービス「Kindle」が、ブラックフライデーセール開催期間中に最大70％オフとなるキャンペーンを実施している。

本記事では、Kindle本70％オフキャンペーンについて紹介している。

Kindleとは？

Kindleは、Amazonが提供する電子書籍サービス。小説やライトノベル、マンガ、雑誌などの電子書籍を手軽に購入し、すぐに読むことができる。

【12月1日まで】最大70%オフ！Kindle本ブラックフライデーセール開催中

Amazon

電子書籍プラットフォームとして世界最大級のラインナップを誇るKindleでは、2025年12月1日(月)23時59分まで「Kindle本 ブラックフライデーセール」を実施。期間中、対象の電子書籍が最大70％オフのセール価格で販売される。

「Kindle本 ブラックフライデーセール」の対象作品は、こちらのページから確認することができる。

Kindleの利用方法は簡単？

「Kindle」の利用方法は簡単で、ストアから読みたい本を選んで購入し、専用端末(Kindle端末)、またはスマートフォン・タブレット・PCなどで無料アプリをダウンロードし、ライブラリから購入作品を選択するだけ。文字の大きさや行間、背景色なども自分好みにカスタマイズできるため、より快適な読書が可能だ。

Kindle端末は最大14,000円オフ！

Amazonブラックフライデー2025の開催スケジュールは？

Amazon

2025年のAmazonブラックフライデーは、11月21日(金)0時00分～11月23日(日)23時59分に先行セール、11月24日(月・振替)0時00分～12月1日(月)23時59分に本セールが開催。期間中、様々な商品がセール価格で販売されるほか、最大16％還元のポイントアップキャンペーンをはじめとする多様なキャンペーンが開催される。

また、Kindle本を読むことに特化したAmazonデバイス「Kindleシリーズ」もセール対象に。値引額は6,000円～14,00円と極めてお得な“買い時”となっているため、より良い環境で電子書籍を楽しみたい方はチェックしてみることをおすすめする。

【ポイントアップキャンペーン】

Amazonブラックフライデー2025をお得に利用するには、「ポイントアップキャンペーン」へのエントリーを行おう。エントリーはブラックフライデー特設ページにある「キャンペーンにエントリーする」ボタンを押すだけ。最大16%のポイント還元が受けられるので、事前にエントリーしておこう。

エントリー期間中(2025年11月14日(金)10:30～2025年12月1日(月)23:59)にエントリーの上、セール期間中(2025年11月21日(金)00:00～2025年12月1日(月)23:59 ※先行セールも含む)に合計10,000円（税込）以上注文すると、Amazonポイント（期間限定ポイント）を最大16%（最大10,000ポイント）還元するキャンペーンを実施する。

Amazonポイントの還元率は、プライム会員なら+1.5％、Amazon Mastercardでのお支払いで最大+3.0％(※プライム会員の場合。通常還元率を含む)、指定ブランド(注目ブランド以外)対象商品購入で+4.0％(注目ブランド+5.0％との併用不可)、注目ブランド対象商品購入(ブランドセレクション+4.0％との併用不可)で+5.0％、対象カテゴリー商品の購入で6.5％。ブランドセレクションの対象商品と注目ブランドの対象商品は異なるため、+4.0％と+5.0％の累積適用はできないが、最大16％のポイント還元を受けられる。

※最大16%のポイント還元はおもちゃ・ホビーの対象商品(※TVゲームは除く)を購入した場合に限り適用。それ以外の商品は最大9.5%のポイント還元が適用。

Amazonブラックフライデー2025｜最新情報

Amazon

Amazonブラックフライデーに関する最新情報は以下の記事でも紹介している。

セール情報

おすすめ目玉商品

サブスクのキャンペーン情報

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。