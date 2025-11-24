11月24日(月)0:00から12月1日(月)23:59まで実施される8日間の「Amazonブラックフライデー」に合わせて、Amazon Music Unlimitedでもキャンペーンが展開される。

本記事では、Amazon Music Unlimitedのキャンペーン内容、対象者、登録方法について紹介する。

Amazon Music Unlimitedとは？

Amazon Music Unlimitedは、Amazonが展開する定額制の音楽ストリーミングサービスで、最新のヒット曲から往年の名曲まで、1億曲以上の楽曲を広告なしで楽しめるのが大きな特徴だ。プレイリストやラジオ機能も充実しており、スマートフォンやPCはもちろん、FireタブレットやFire TV、Echoシリーズなど幅広いデバイスで同じアカウントを使ってスムーズに再生できる。楽曲を事前にダウンロードしておけば、移動中やオフライン環境でも途切れることなく聴ける。

音質面でも幅が広く、標準の最大320kbpsだけでなく、CDクオリティのHD音質や、それを超えるUltra HD音質にも対応。対応デバイスならドルビーアトモスや360 Reality Audioといった立体音響で、より没入感の高いリスニング体験が可能だ。広告表示やスキップ制限が一切ないため、作業用BGMとして流しっぱなしにする使い方から、本格的な音質でのリスニングまでストレスなく楽しめる。

Amazon Music Unlimitedの主な特徴

1億曲以上の楽曲を広告なしで無制限に再生可能

HD・Ultra HD音質や立体音響(ドルビーアトモス/360 Reality Audio)に対応

スマホ/PC/Fireタブレット/Fire TV/Echoなど幅広いデバイスで利用可能

オフライン再生に対応し、シーンを選ばず音楽を楽しめる

利用スタイルに合わせて複数の料金プランを選択可能

料金プラン

個人プラン : 月額1,080円。プライム会員は月額980円または年額9,800円で利用可能。

: 月額1,080円。プライム会員は月額980円または年額9,800円で利用可能。 ファミリープラン : 月額1,680円。最大6人までアカウント共有でき、同時再生も6台まで対応。

: 月額1,680円。最大6人までアカウント共有でき、同時再生も6台まで対応。 学生プラン : 月額580円。大学生・大学院生・短大生・専門学生が対象。

: 月額580円。大学生・大学院生・短大生・専門学生が対象。 ワンデバイスプラン: 月額580円。特定のEcho端末またはFire TVの1台のみで利用可能。

どのプランでも楽曲数や音質・空間オーディオ対応などの機能は共通で、違いは同時利用の柔軟性や価格面にある。利用シーンや家族構成に合わせて最適なプランを選べるのが魅力だ。

Amazon Music Unlimitedのキャンペーン内容と対象者は？

Amazon Music Unlimitedでは、期間限定で「最初の3か月無料」で利用できる特別キャンペーンを実施している。通常は月額1,080円の定額制サービスが3か月分まとめて無料になる破格の内容で、音楽配信サービスの中でもトップクラスのお得度を誇る。キャンペーン期間は1月9日までで、期間内に登録すれば3か月間は広告なし・スキップ無制限の1億曲がそのまま無料で楽しめる。

新規ユーザーが対象となるこの無料体験では、洋楽・邦楽の最新ヒットから定番アルバム、空間オーディオ対応のプレイリスト、ラジオ番組まで幅広いコンテンツのすべてに制限なくアクセス可能。スマートフォン、PC、Fireタブレット、Fire TV、Echoシリーズなど、対応デバイスを問わず同じアカウントでシームレスに利用できるほか、事前ダウンロードによるオフライン再生にも対応している。

キャンペーン内容

Amazon Music Unlimitedが最初の3カ月無料で利用可能

通常料金(1,080円/月)が3カ月分無料になるため実質3,240円お得

広告なし・スキップ無制限で1億曲以上を再生可能

オフライン再生や空間オーディオ対応曲も無料期間中はすべて対象

キャンペーン受付は1月9日まで

対象者

Amazon Music Unlimitedに「新規登録」するユーザー

過去に有料プランへ加入していないユーザーが対象

過去の無料体験が一定期間空いている場合は再度対象になるケースもあり

登録ページに「3か月無料」の案内が表示されるユーザーはそのまま申し込み可能

無料期間が終了すると、4カ月目からは自動で通常料金(月額1,080円)が請求される仕組みだが、無料期間中にいつでも解約できるため、まずはサービスを試したいユーザーにとって絶好のタイミングといえる。

【1月9日(金)まで】Amazon Music Unlimited 最初の3カ月無料キャンペーンの登録手順は？

Amazon Music Unlimitedに登録する手順はたった3つ。5分もかからず読み放題サービスが利用できる。

Amazon Music Unlimitedは自動更新となっているので、更新を希望しない場合は自動更新オフすることをおすすめする。

Amazonブラックフライデー2025｜最新情報

Amazon

Amazonブラックフライデーに関する最新情報は以下の記事でも紹介している。

セール情報

おすすめ目玉商品

サブスクのキャンペーン情報

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。