年に一度のビッグセール「Amazonブラックフライデー2025」が、12月1日(月)まで行われている。
本記事では、Amazonブラックフライデーの目玉商品一覧を紹介する。
Amazonブラックフライデーの開催期間・ポイントアップキャンペーン
Amazonブラックフライデーでは、多数の人気商品がセール販売。本セール(11/24(月・振替)午前0時～12/1(月)23時59分)と先行セール(11/21(金)午前0時～11/23(日)23時59分)で大きな違いはなく、いずれもお得な価格で多数出品。また、最大16％還元のポイントアップキャンペーンなども実施されている。
【ポイントアップキャンペーン】
Amazonブラックフライデーでは、2025年もポイントアップキャンペーンが実施される。
エントリー期間中(2025年11月14日(金)10:30～2025年12月1日(月)23:59)にエントリーの上、セール期間中(2025年11月21日(金)00:00～2025年12月1日(月)23:59 ※先行セールも含む)に合計10,000円（税込）以上注文すると、Amazonポイント（期間限定ポイント）を最大16%（最大10,000ポイント）還元するキャンペーンを実施する。
「Amazon Mastercard」は入会費・年会費が永年無料、最短5分でカード発行され、即日Amazonでお買い物をすることができるが、指定する金融機関の設定などで時間がかかる可能性も考えられるため、前もって準備しておく方が安全だ。
■ポイント還元率(最大16%)
「プライム会員：+1.5%」+「Amazon Mastercard(プライム会員)：+3%」+「おもちゃ・ホビーの購入：+6.5%」+「指定ブランド(注目ブランド以外)対象商品購入：+4%」or「注目ブランド対象商品購入：+5.0%」
※最大16%還元はおもちゃ・ホビーの購入のみに適用され、それ以外の商品については最大9.5%が適用される。
Amazonブラックフライデー11月26日のピックアップ商品
Amazon
Amazonブラックフライデーでは、「iPhone16」と「iPhone14」が目玉商品としてセール販売されている。両モデルともにセール開始から注目を集めているものの、11月26日午前の時点ではまだ在庫が残っていることが確認されている。売り切れ必至の人気商品のため、購入を検討している方はすぐにでもチェックすることをおすすめする。
購入の参考になるよう、ここでは両モデルを比較していく。
セール価格
|商品名
|価格(税込)
|割引率
|Apple iPhone 16 (256 GB) - ティール SIMフリー 5G対応
|139,800円
→118,900円
|15%OFF
|iPhone 14 128GB ミッドナイト
|95,800円
→79,800円
|17%OFF
性能比較
|iPhone 16 256GB
|iPhone 14 128GB
|発売日
|2024年9月20日
|2022年9月16日
|ディスプレイ
|6.1インチ
|6.1インチ
|アクションボタン
|写真とビデオのツールに一段とすばやくアクセスできるカメラコントロール
|-
|カメラ
|先進的なデュアルカメラシステム
48MP Fusionメイン｜12MP超広角
超高解像度の写真（24MPと48MP）
マクロ写真撮影
|デュアルカメラシステム
12MPメイン｜超広角
|端子
|USB-C
USB 2に対応
|Lightning
USB 2に対応
|バッテリー
|最大22時間のビデオ再生
|最大20時間のビデオ再生
|チップ
|A18チップ
2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した6コアCPU
5コアGPU
16コアNeural Engine
ハードウェアアクセラレーテッドレイトレーシング
|A15 Bionicチップ
2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した6コアCPU
5コアGPU
16コアNeural Engin
まず特徴的な違いがデザインだ。iPhone16では、iPhone14と比較して画面上部のディスプレイ非表示部分が現象。また、右側の側面にはカメラ機能に特化した「カメラコントロール」が搭載されており、ワンタッチでiPhone14よりも素早くカメラ機能を使うことができる。
さらに、スマホ全体の性能を決めるチップに関しては、iPhone16がiPhone14の3世代先のものに。iPhone15シリーズまではProモデルとスタンダードモデルでチップの世代が異なっていた(スタンダードモデルはProモデルの前世代を使用)。しかし、iPhone16ではProモデルでもスタンダードモデルでも同じ世代のチップを使用しているため、スタンダードモデル同士で比較した場合、iPhone16ではiPhone14の3世代先の処理性能となっている。
また、バッテリーに関しても順当に拡充。一方でiPhone16は価格が10万円の大台を超えている点が判断を難しくするが、iPhone14と比較しても値段相応のグレードアップが図られている。
今回のブラックフライデーでは、“割引率”でiPhone14に軍配が上がるが、“値引き額”ではiPhone16が上回っており、甲乙つけがたいのも事実。買い替えの判断としては、同じモデルを長期間使いたいと考えている方はiPhone16がおすすめ。未確定要素ではあるもののさらに来年のセールなどを見込んで細かく更新を行いたいと考えている方や、現在使用しているスマホの動作が不安定などで買い替え時であり、一定水準以上のモデルであればそれほどこだわらない方であれば、iPhone14も良い選択肢となる。
Amazonブラックフライデーの目玉商品一覧
Amazon
【Amazonデバイス】
Amazonデバイスは、2025年も多くの商品がセール販売。Fire TV Stick HDが50％OFFの3,480円、Amazon Echo Show 5が46％OFFの6,980円、Kindleが30％OFFの13,980円など大幅な値引きが行われている。
【Apple製品】
Amazonブラックフライデー2025では、今年もApple製品が値下げ対象として登場。例年は一部モデルのみに限られる傾向があるが、今年は先行セールの段階からiPhone、iPad、Mac、AirPods、Apple Watchまで幅広いラインナップが含まれている。
本セールでは、iPhone 16とiPhone 14は本セール開始の11月24日から値引き対象となる。その他、iPad miniが18％OFFの64,800円、MacBook Air(M4)が16％OFFの160,800円、AirPods 4が17％OFFの24,800円、Beats各種、Apple Pencil Proが14％OFFの18,800円と極めてお買い得だ。
【ゲーム機・ソフト・周辺機器】
ゲーム関連では、PS5とソフトがセットでお得になった商品や、各種ゲームタイトルがセール販売。一方で、最新ハードのSwitch 2のセール販売は確認されていないが、周辺機器は複数出品されている。/p>
【家電・テレビ・PC】
【日用品】
