【Amazonブラックフライデー2025完全攻略法】お得にショッピングするためにやるべきことは？

2025年のAmazonブラックフライデーは、先行セールを含めた計11日間にわたって実施される。
本記事では、Amazonブラックフライデーでお得に安く買うためにやるべきことについて紹介する。
Amazonブラックフライデー2025の完全攻略法
2025年のAmazonブラックフライデーでは、セール価格に加えてポイント還元を最大化できる複数のプログラムが同時展開される。今年は先行セールが11月21日(金)、本番セールが11月24日(月)〜12月1日(月)の計11日間で開催され、期間を通してお得度を引き上げる企画が数多く並ぶ。中でもポイントアップキャンペーンはコアとなる存在で、条件を組み合わせることで実質価格を大きく下げられるのが特徴だ。
以下では、ブラックフライデー期間中に実施される主要キャンペーンをカテゴリー別に整理する。
①ポイントアップキャンペーン
ブラックフライデーの中心となるキャンペーンで、事前エントリーと買い物額が条件となる。合計1万円(税込)以上の購入で、対象条件を満たすたびにポイント還元率が積み上がる仕組みとなっている。
ポイントアップの基本情報
- キャンペーン名: ポイントアップキャンペーン
- エントリー期間: 2025年11月14日(金)10:30〜12月1日(月)23:59
- 買い物対象期間: 2025年11月21日(金)0:00〜12月1日(月)23:59
- 必須条件: エントリーと合計税込1万円以上の買い物
- 対象者は最大100000ポイント抽選会に自動エントリー
還元率の内訳 最大16%
- プライム会員:+1.5% もしくは +2%
- Amazon Mastercard決済:最大+3%
- おもちゃ製品の購入:+6.5%
- おむつ おしりふきの購入:+6.5%
- ブランドセレクション対象商品:+4%
- 注目ブランド購入時:+5%
- 合計還元率 最大16%に到達するのはおもちゃ おむつカテゴリー購入時
②ポイント獲得を支援する複合キャンペーン
ポイントアップキャンペーンと併用することで、実質割引をさらに積み増せるプログラム群。期間中に準備するほどお得になる。
■Amazonギフトカード購入キャンペーン
- エントリー必須の対象者限定キャンペーン
- Amazonギフトカードを5000円以上購入でポイント付与
- 付与ポイント:
- 5000〜9999円購入で300ポイント
- 10000〜19999円購入で500ポイント
- 20000円以上の購入で700ポイント
- ギフトカード購入はポイントアップ対象外だが、使用分の買い物は対象
- 期間: 開催中〜2025年12月23日(火)23:59
■ブランドギフトカード購入キャンペーン
- Apple Google Play LINE Spotifyなどのギフトカードが対象
- 5000円以上の購入で500ポイント付与
- 期間: 2025年12月1日(月)23:59まで
■Amazonスタンプラリー
- スタンプ4つ達成で抽選に参加 50000ポイントが当たる可能性
- 参加条件:
- ポイントアップキャンペーンにエントリー
- 2000円以上のプライム対象商品を購入
- Amazonプライム登録 対象者のみ
- Kindle電子マンガのシリーズ購読
- 応募期間: 2025年11月14日(金)10:30〜12月4日(木)23:59
■dポイントスタンプラリー
- dアカウント連携とdポイント利用で抽選に参加
- 最大10000dポイントが当たる
- 期間: 2025年11月14日(金)10:30〜12月1日(月)23:59
■コスメポイント還元キャンペーン
- コスメ3000円以上の購入で還元率が上昇 +2%〜+5%
- 上限2000ポイント
- 対象商品数 約47万点
- 期間: 2025年11月21日(金)0:00〜12月1日(月)23:59
③サブスクリプションサービスの特別キャンペーン
ブラックフライデー時期は、Amazon関連のサブスクサービスが過去最大級の割引率で提供されることが多い。
- Kindle Unlimited: 3カ月99円 通常2980円の97%オフ
- Audible: 最初の3カ月が月額99円 Kindle本クーポン300円付き
- Amazon Music Unlimited: 3カ月無料体験
- 書籍ポイント還元: 最大30%還元
④その他の企画
■体験コレクション
- 2025年初登場の新企画
- 体験チケットと人気商品のセット
- 11月21日(金)先行セール開始時より販売
■Black Friday Collection BOX
- コスメ 日用品 食品 ベビー用品などの詰め合わせセット
- 全7種類 数量限定で予約受付中
- 購入は1人1点まで
Amazonブラックフライデー2025完全攻略法 お得に安く買うためにやるべきこと
2025年のAmazonブラックフライデーは、先行セールが11月21日(金)0:00から、本番セールが11月24日(月)0:00〜12月1日(月)23:59まで続く合計11日間の大型イベントだ。家電やガジェット、日用品から季節商材まで幅広いジャンルが値下げされ、年間でも屈指のお得度を誇るセール期間となる。ただし、最大限お得に買い物をするためには、事前準備とポイント施策の活用、そして価格判断の精度が欠かせない。ここでは、2025年のブラックフライデーを攻略するための実践的な戦略をまとめる。
①事前準備で差がつく セール前の必須タスク
セール開始直後の在庫切れやキャンペーンの取り逃しを避けるため、事前の準備がもっとも重要となる。以下の基本タスクは必ず押さえておきたい。
■ほしい物リスト登録と通知設定
- 狙っている商品は事前にリストへ登録しておく
- 価格変更やタイムセール開始時にアプリ通知が届く
- ほとんどの商品は先行セールと本番で価格差がほぼないため、値下げを確認したら先行セール中でも即購入が鉄則
■ポイントアップキャンペーンへエントリー
- ブラックフライデーで最も重要なキャンペーンのひとつ
- エントリーしていない購入分はすべて還元対象外になる
- 合計1万円(税込)以上の買い物が還元条件
- 対象者は最大100000ポイントの抽選会へ自動エントリー
- Amazonブラックフライデー2025のポイントアップ対象ブランド一覧では、、Amazonブラックフライデーでお得に安く買うためにやるべきことについて紹介している。
■プライム会員登録の検討
- プライム会員はポイント還元率が非会員よりも高い
- 送料無料や先行タイムセール参加など付随メリットが多い
- ブラックフライデーだけを目的とした短期加入でも効果は大きい
②ポイントと割引の重ね掛け戦略
複数のキャンペーンを併用することで実質価格はさらに下がる。ブラックフライデーでは、この重ね掛け戦略が重要になる。
■Amazonギフトカード活用
- 対象者限定でギフトカード購入額に応じて最大700ポイント付与
- ギフトカード自体はポイントアップ対象外だが、使って購入した分は対象
- 実質ポイントの二重取りが可能
- Amazonブラックフライデー2025 ギフトカードキャンペーン一覧｜最大700ポイントのお得情報まとめの記事では、お得なポイント還元が受けられるギフトカードキャンペーンについて紹介している
■併用できるポイント施策
- スタンプラリー参加で最大50000ポイント抽選に自動参加
- コスメ3000円以上購入で還元率が上昇 上限2000ポイント
- dポイントスタンプラリーで最大10000ポイントが当たる
- 商品ごとのクーポンを事前に獲得しておくと割引が上乗せされる
■日用品と食品はまとめ買いが有利
- 定期おトク便の利用でセール価格からさらに割引が適用される
- 単価計算で本当に得かどうかを判断する
- アタックZEROが19％OFFの1,566円に、さらさ 洗濯洗剤 液体 詰め替え 1.9kg×2袋が22％OFFの3,119円に、その他のトイレットペーパー、サプリなどがセール対象商品となっっている。
ブラックフライデーは準備の質がそのままお得度に直結する。事前のエントリー、ツール活用、ポイント施策の組み合わせにより、値下げ幅以上の“実質最安値”を引き出すことができる。11日間の中で最も効率よく購入するためにも、これらの攻略法を押さえたうえでセールに臨みたい。
