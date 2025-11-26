このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Amazonブラックフライデーは11/24(月)から本セール開始！大幅値引き商品をチェック
【Amazonブラックフライデー2025完全攻略法】お得にショッピングするためにやるべきことは？

Amazonブラックフライデー2025完全攻略法｜お得に安く買うためにやるべき事前準備・ポイント還元の重ね掛け・底値判断ツール活用術【初心者も失敗しない最新ガイド】

2025年は11/24(月)～12/1(月)まで開催

Amazonブラックフライデー2025

2025年11月24日(月)～12月1日(月)まで開催

Amazonブラックフライデー2025

注目アイテムが大幅値下げ

2025年のAmazonブラックフライデーは、先行セールを含めた計11日間にわたって実施される。

本記事では、Amazonブラックフライデーでお得に安く買うためにやるべきことについて紹介する。

Amazonブラックフライデー2025の完全攻略法

2025年のAmazonブラックフライデーでは、セール価格に加えてポイント還元を最大化できる複数のプログラムが同時展開される。今年は先行セールが11月21日(金)、本番セールが11月24日(月)〜12月1日(月)の計11日間で開催され、期間を通してお得度を引き上げる企画が数多く並ぶ。中でもポイントアップキャンペーンはコアとなる存在で、条件を組み合わせることで実質価格を大きく下げられるのが特徴だ。

以下では、ブラックフライデー期間中に実施される主要キャンペーンをカテゴリー別に整理する。

ポイントアップキャンペーン

ブラックフライデーの中心となるキャンペーンで、事前エントリーと買い物額が条件となる。合計1万円(税込)以上の購入で、対象条件を満たすたびにポイント還元率が積み上がる仕組みとなっている。

ポイントアップの基本情報

  • キャンペーン名: ポイントアップキャンペーン
  • エントリー期間: 2025年11月14日(金)10:30〜12月1日(月)23:59
  • 買い物対象期間: 2025年11月21日(金)0:00〜12月1日(月)23:59
  • 必須条件: エントリーと合計税込1万円以上の買い物
  • 対象者は最大100000ポイント抽選会に自動エントリー

還元率の内訳 最大16%

  • プライム会員:+1.5% もしくは +2%
  • Amazon Mastercard決済:最大+3%
  • おもちゃ製品の購入:+6.5%
  • おむつ おしりふきの購入:+6.5%
  • ブランドセレクション対象商品:+4%
  • 注目ブランド購入時:+5%
  • 合計還元率 最大16%に到達するのはおもちゃ おむつカテゴリー購入時

②ポイント獲得を支援する複合キャンペーン

ポイントアップキャンペーンと併用することで、実質割引をさらに積み増せるプログラム群。期間中に準備するほどお得になる。

Amazonギフトカード購入キャンペーン

  • エントリー必須の対象者限定キャンペーン
  • Amazonギフトカードを5000円以上購入でポイント付与
  • 付与ポイント:
    • 5000〜9999円購入で300ポイント
    • 10000〜19999円購入で500ポイント
    • 20000円以上の購入で700ポイント
  • ギフトカード購入はポイントアップ対象外だが、使用分の買い物は対象
  • 期間: 開催中〜2025年12月23日(火)23:59

ブランドギフトカード購入キャンペーン

  • Apple Google Play LINE Spotifyなどのギフトカードが対象
  • 5000円以上の購入で500ポイント付与
  • 期間: 2025年12月1日(月)23:59まで

Amazonスタンプラリー

  • スタンプ4つ達成で抽選に参加 50000ポイントが当たる可能性
  • 参加条件:
    • ポイントアップキャンペーンにエントリー
    • 2000円以上のプライム対象商品を購入
    • Amazonプライム登録 対象者のみ
    • Kindle電子マンガのシリーズ購読
  • 応募期間: 2025年11月14日(金)10:30〜12月4日(木)23:59

dポイントスタンプラリー

  • dアカウント連携とdポイント利用で抽選に参加
  • 最大10000dポイントが当たる
  • 期間: 2025年11月14日(金)10:30〜12月1日(月)23:59

コスメポイント還元キャンペーン

  • コスメ3000円以上の購入で還元率が上昇 +2%〜+5%
  • 上限2000ポイント
  • 対象商品数 約47万点
  • 期間: 2025年11月21日(金)0:00〜12月1日(月)23:59

③サブスクリプションサービスの特別キャンペーン

ブラックフライデー時期は、Amazon関連のサブスクサービスが過去最大級の割引率で提供されることが多い。

④その他の企画

■体験コレクション

  • 2025年初登場の新企画
  • 体験チケットと人気商品のセット
  • 11月21日(金)先行セール開始時より販売

■Black Friday Collection BOX

  • コスメ 日用品 食品 ベビー用品などの詰め合わせセット
  • 全7種類 数量限定で予約受付中
  • 購入は1人1点まで

Amazonブラックフライデー2025完全攻略法 お得に安く買うためにやるべきこと

2025年のAmazonブラックフライデーは、先行セールが11月21日(金)0:00から、本番セールが11月24日(月)0:00〜12月1日(月)23:59まで続く合計11日間の大型イベントだ。家電やガジェット、日用品から季節商材まで幅広いジャンルが値下げされ、年間でも屈指のお得度を誇るセール期間となる。ただし、最大限お得に買い物をするためには、事前準備とポイント施策の活用、そして価格判断の精度が欠かせない。ここでは、2025年のブラックフライデーを攻略するための実践的な戦略をまとめる。

①事前準備で差がつく セール前の必須タスク

セール開始直後の在庫切れやキャンペーンの取り逃しを避けるため、事前の準備がもっとも重要となる。以下の基本タスクは必ず押さえておきたい。

■ほしい物リスト登録と通知設定

  • 狙っている商品は事前にリストへ登録しておく
  • 価格変更やタイムセール開始時にアプリ通知が届く
  • ほとんどの商品は先行セールと本番で価格差がほぼないため、値下げを確認したら先行セール中でも即購入が鉄則

ポイントアップキャンペーンへエントリー

  • ブラックフライデーで最も重要なキャンペーンのひとつ
  • エントリーしていない購入分はすべて還元対象外になる
  • 合計1万円(税込)以上の買い物が還元条件
  • 対象者は最大100000ポイントの抽選会へ自動エントリー
  • Amazonブラックフライデー2025のポイントアップ対象ブランド一覧では、、Amazonブラックフライデーでお得に安く買うためにやるべきことについて紹介している。

プライム会員登録の検討

  • プライム会員はポイント還元率が非会員よりも高い
  • 送料無料や先行タイムセール参加など付随メリットが多い
  • ブラックフライデーだけを目的とした短期加入でも効果は大きい

②ポイントと割引の重ね掛け戦略

複数のキャンペーンを併用することで実質価格はさらに下がる。ブラックフライデーでは、この重ね掛け戦略が重要になる。

Amazonギフトカード活用

■併用できるポイント施策

  • スタンプラリー参加で最大50000ポイント抽選に自動参加
  • コスメ3000円以上購入で還元率が上昇 上限2000ポイント
  • dポイントスタンプラリーで最大10000ポイントが当たる
  • 商品ごとのクーポンを事前に獲得しておくと割引が上乗せされる

日用品食品はまとめ買いが有利

  • 定期おトク便の利用でセール価格からさらに割引が適用される
  • 単価計算で本当に得かどうかを判断する
  • アタックZEROが19％OFFの1,566円に、さらさ 洗濯洗剤 液体 詰め替え 1.9kg×2袋が22％OFFの3,119円に、その他のトイレットペーパー、サプリなどがセール対象商品となっっている。

ブラックフライデーは準備の質がそのままお得度に直結する。事前のエントリー、ツール活用、ポイント施策の組み合わせにより、値下げ幅以上の“実質最安値”を引き出すことができる。11日間の中で最も効率よく購入するためにも、これらの攻略法を押さえたうえでセールに臨みたい。

Amazonブラックフライデー2025｜最新情報

Amazonブラックフライデーに関する最新情報は以下の記事でも紹介している。

セール情報

おすすめ目玉商品

サブスクのキャンペーン情報

