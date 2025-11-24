iPhone 16がAmazonセールで最安値！ブラックフライデー本セールから値下げ

11月24日にスタートしたAmazonブラックフライデー2025で、iPhone 16シリーズがセール対象となっている。
本記事では、Amazonブラックフライデー2025でセール対象となったiPhoneシリーズを一覧でまとめている。
Amazonブラックフライデー2025でiPhone14・15・16がセール対象に！
Amazonブラックフライデーでは、iPhone 14・15・16シリーズがセール対象となる。
iPhone 16シリーズにおいては、今シーズン最安値となるため11月24日のセール開始とともに、売れ筋ランキングのトップに浮上。ブラックフライデーセールは12月1日までだたが、それまでに売り切れる可能性もある。
ここでは、セール対象となっているiPhoneシリーズを一挙に紹介している。
iPhone 16・iPhone 16 Plus
Apple
9月にiPhone 17が発表され、一世代前となったiPhone 16だが、依然として高い人気を誇るモデルだ。そんなiPhone 16シリーズの一部が、Amazonブラックフライデーで最大15%オフとなっている。
|商品名
|価格(税込)
|割引率
|iPhone 16 (256 GB) - ピンク SIMフリー 5G対応
|139,800円
→118,900円
|15%OFF
|iPhone 16 (256 GB) - ウルトラマリン SIMフリー 5G対応
|139,800円
→118,900円
|15%OFF
|iPhone 16 (256 GB) - ティール SIMフリー 5G対応
|139,800円
→118,900円
|15%OFF
|iPhone 16 (512 GB) - ピンク SIMフリー 5G対応
|169,800円
→151,800円
|11%OFF
|iPhone 16 (512 GB) - ウルトラマリン SIMフリー 5G対応
|169,800円
→151,800円
|11%OFF
|iPhone 16 (512 GB) - ティール SIMフリー 5G対応
|169,800円
→151,800円
|11%OFF
|iPhone 16 Plus (512 GB) - ホワイト SIMフリー 5G対応
|184,800円
→161,820円
|12%OFF
iPhone 15・iPhone 15 Plus
Apple
iPhone 15シリーズは512GBが14%オフの135,800円(税込)、Plusの256GBが15%オフの119,500円(税込)に値下げされている。
|商品名
|価格(税込)
|割引率
|iPhone 15 128GB グリーン
|112,800円
→98,800円
|12%OFF
|iPhone 15 256GB グリーン
|127,800円
→112,800円
|12%OFF
|iPhone 15 512GB ピンク
|157,800円
→135,800円
|14%OFF
|iPhone 15 Plus 128GB ブラック
|124,800円
→108,600円
|13%OFF
|iPhone 15 Plus 128GB ブルー
|124,800円
→108,600円
|13%OFF
|iPhone 15 Plus 256GB ブルー
|139,800円
→119,500円
|15%OFF
iPhone 14
Apple
iPhone 14シリーズもブラックフライデーセール対象に。最安値は128GBモデルで79,800円と8万円を切った。
256GBモデルは最大20%オフとお買い得だ。
|商品名
|価格(税込)
|割引率
|iPhone 14 128GB ミッドナイト
|95,800円
→79,800円
|17%OFF
|iPhone 14 128GB ブルー
|95,800円
→79,800円
|17%OFF
|iPhone 14 256GB ミッドナイト
|110,800円
→88,000円
|20%OFF
|iPhone 14 256GB スターライト
|110,800円
→88,000円
|20%OFF
|iPhone 14 256GB ブルー
|110,800円
→88,000円
|20%OFF
Amazonブラックフライデー2025｜最新情報
Amazon
Amazonブラックフライデーに関する最新情報は以下の記事でも紹介している。
セール情報
- Amazonブラックフライデーはいつからいつまで？日程・最新情報・ポイントキャンペーンまとめ
- Amazonブラックフライデーとプライムデー・プライム感謝祭の違いは？どっちが安い？セール(割引)価格は変わる？
- Amazonブラックフライデーと先行セールの違いは？お得になる商品や活用ポイントは？
- 【Amazonブラックフライデー2025完全攻略法】お得にショッピングするためにやるべきことは？
- Amazonブラックフライデー2025 ギフトカードキャンペーン一覧｜最大700ポイントのお得情報まとめ
おすすめ目玉商品
- 【目玉商品一覧】Amazonブラックフライデーのオススメは？激推しアイテムまとめ
- Amazonブラックフライデーのおすすめ商品
- Amazonブラックフライデーは日用品もお買い得！セールで安くなるものは？まとめ買いできる消耗品は？
- Amazonブラックフライデーは何が安い？セールのマストバイアイテムまとめ
- 【カテゴリ別】Amazonブラックフライデーお買い得アイテム総まとめ
- Apple製品がAmazonブラックフライデー先行セールから割引！割引対象商品は？
サブスクのキャンペーン情報
- Audibleが3カ月99円に大幅割引！Kindle本300円クーポンも配布｜Amazonブラックフライデー限定
- Kindle Unlimitedが3カ月99円で利用可能に！12月1日までのAmazonブラックフライデー限定セールの詳細・対象者・登録方法
- Amazon Music Unlimitedが3カ月間無料！0円で音楽聴き放題になる期間限定キャンペーン｜申し込みはいつまで？対象者・特典・登録方法まとめ
- Kindle本が最大70%オフ！Amazonブラックフライデーで本と電子書籍がお買い得に
※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。