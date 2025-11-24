このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
iphone 16Apple
iPhone 16がAmazonブラックフライデーでセール対象！今すぐチェック
Yuta Tokuma

iPhone 16がAmazonセールで最安値！ブラックフライデー本セールから値下げ

AmazonブラックフライデーでiPhone 16が安い！iPhone各モデルのセール対象商品を紹介。

2025年は11/24(月)～12/1(月)まで開催

Amazon

Amazonブラックフライデー2025

2025年11月24日(月)～12月1日(月)まで開催

今すぐ割引価格をチェック

Amazonブラックフライデー2025

注目アイテムが大幅値下げ

セール会場はこちら

11月24日にスタートしたAmazonブラックフライデー2025で、iPhone 16シリーズがセール対象となっている。

AmazonブラックフライデーでiPhone各シリーズがお買い得！値下げ価格を今すぐチェックセール会場はこちら

本記事では、Amazonブラックフライデー2025でセール対象となったiPhoneシリーズを一覧でまとめている。

Amazonブラックフライデー2025でiPhone14・15・16がセール対象に！

Amazonブラックフライデーでは、iPhone 14・15・16シリーズがセール対象となる。

iPhone 16シリーズにおいては、今シーズン最安値となるため11月24日のセール開始とともに、売れ筋ランキングのトップに浮上。ブラックフライデーセールは12月1日までだたが、それまでに売り切れる可能性もある。

ここでは、セール対象となっているiPhoneシリーズを一挙に紹介している。

iPhone 16・iPhone 16 Plus

iphone 16Apple

9月にiPhone 17が発表され、一世代前となったiPhone 16だが、依然として高い人気を誇るモデルだ。そんなiPhone 16シリーズの一部が、Amazonブラックフライデーで最大15%オフとなっている。

商品名価格(税込)割引率
iPhone 16 (256 GB) - ピンク SIMフリー 5G対応139,800円
→118,900円		15%OFF 
iPhone 16 (256 GB) - ウルトラマリン SIMフリー 5G対応139,800円
→118,900円		15%OFF
iPhone 16 (256 GB) - ティール SIMフリー 5G対応139,800円
→118,900円		15%OFF
iPhone 16 (512 GB) - ピンク SIMフリー 5G対応169,800円
→151,800円		11%OFF
iPhone 16 (512 GB) - ウルトラマリン SIMフリー 5G対応169,800円
→151,800円		11%OFF
iPhone 16 (512 GB) - ティール SIMフリー 5G対応169,800円
→151,800円		11%OFF
iPhone 16 Plus (512 GB) - ホワイト SIMフリー 5G対応184,800円
→161,820円		12%OFF

iPhone 15・iPhone 15 Plus

iphone 15Apple

iPhone 15シリーズは512GBが14%オフの135,800円(税込)、Plusの256GBが15%オフの119,500円(税込)に値下げされている。

商品名価格(税込)割引率
iPhone 15 128GB グリーン112,800円
→98,800円		12%OFF 
iPhone 15 256GB グリーン127,800円
→112,800円		12%OFF
iPhone 15 512GB ピンク157,800円
→135,800円		14%OFF
iPhone 15 Plus 128GB ブラック124,800円
→108,600円		13%OFF
iPhone 15 Plus 128GB ブルー124,800円
→108,600円		13%OFF
iPhone 15 Plus 256GB ブルー139,800円
→119,500円		15%OFF

iPhone 14

iphone 14Apple

iPhone 14シリーズもブラックフライデーセール対象に。最安値は128GBモデルで79,800円と8万円を切った。

256GBモデルは最大20%オフとお買い得だ。

商品名価格(税込)割引率
iPhone 14 128GB ミッドナイト95,800円
→79,800円		17%OFF 
iPhone 14 128GB ブルー95,800円
→79,800円		17%OFF
iPhone 14 256GB ミッドナイト110,800円
→88,000円		20%OFF
iPhone 14 256GB スターライト110,800円
→88,000円		20%OFF
iPhone 14 256GB ブルー110,800円
→88,000円		20%OFF

AmazonブラックフライデーでiPhoneがお買い得！ポイント還元・セール価格を今すぐチェックセール会場はこちら

Amazonブラックフライデー2025｜最新情報

amazon black friday 2025 daily pickup productsAmazon

Amazonブラックフライデーに関する最新情報は以下の記事でも紹介している。

セール情報

おすすめ目玉商品

サブスクのキャンペーン情報

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

0