iPhone 16がAmazonセールで最安値！ブラックフライデー本セールから値下げ

11月24日にスタートしたAmazonブラックフライデー2025で、iPhone 16シリーズがセール対象となっている。

本記事では、Amazonブラックフライデー2025でセール対象となったiPhoneシリーズを一覧でまとめている。

Amazonブラックフライデー2025でiPhone14・15・16がセール対象に！

Amazonブラックフライデーでは、iPhone 14・15・16シリーズがセール対象となる。

iPhone 16シリーズにおいては、今シーズン最安値となるため11月24日のセール開始とともに、売れ筋ランキングのトップに浮上。ブラックフライデーセールは12月1日までだたが、それまでに売り切れる可能性もある。

ここでは、セール対象となっているiPhoneシリーズを一挙に紹介している。

iPhone 16・iPhone 16 Plus

Apple

9月にiPhone 17が発表され、一世代前となったiPhone 16だが、依然として高い人気を誇るモデルだ。そんなiPhone 16シリーズの一部が、Amazonブラックフライデーで最大15%オフとなっている。

iPhone 15・iPhone 15 Plus

Apple

iPhone 15シリーズは512GBが14%オフの135,800円(税込)、Plusの256GBが15%オフの119,500円(税込)に値下げされている。

iPhone 14

Apple

iPhone 14シリーズもブラックフライデーセール対象に。最安値は128GBモデルで79,800円と8万円を切った。

256GBモデルは最大20%オフとお買い得だ。

