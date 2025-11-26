Apple製品がAmazonブラックフライデーで安い！割引対象商品まとめ

2025年の「Amazonブラックフライデー」が開催されている。

本記事では、Amazonブラックフライデー先行セールにおけるApple製品の割引対象商品について紹介する。

AmazonブラックフライデーセールでApple製品は安くなる？

Amazon

Amazonブラックフライデー2025では、今年もApple製品が値下げ対象として登場する。例年は一部モデルのみに限られる傾向があるが、今年は先行セールの段階からiPhone、iPad、Mac、AirPods、Apple Watchまで幅広いラインがAmazon公式サイトに記載されている。

本セールでは、iPhone 16とiPhone 14は本セール開始の11月24日から値引き対象の記載があり、iPad Airが13％OFFの131,800円に、iPad miniが18％OFFの64,800円に、MacBook Air(M4)が16％OFFの160,800円に、AirPods 4が17％OFFの24,800円、Beats各種、Apple Pencil Proが14％OFFの18,800円に、さらにApple Watch Series 10(42mm/46mm)などは先行セールの11月21日から割引が反映される。普段ほとんど値下げされない現行モデルが複数含まれており、特にWatch、AirPods、iPad系は早期に在庫が動きやすい。iPhone 16がついにセール対象！では、iPhoneのセール情報について紹介している。

Apple公式ストアでは値引きが基本的に行われないため、Amazonのブラックフライデーは実質的に年に数度しかないAppleの狙い目となる。とくに今回は先行セールでスタートダッシュが決まる構成のため、21日からのラインナップチェックがそのまま最安値のチャンスにつながる。iPhoneやMacBookのような高額帯はポイントアップとも相性が良く、割引と還元の組み合わせで公式より安い水準が期待できる。

Apple製品一覧

Amazonブラックフライデー2025の日程

Amazonブラックフライデー2025は、先行セールと本セールを合わせて最大11日間にわたる過去最長スケジュールで実施される。今年は例年以上に長期戦となり、初動から終了まで買いどころが続く構成だ。

先行セールは2025年11月21日0:00〜11月23日23:59の3日間で、ブラックフライデー本番に先駆けて最初の値下げ波が到来する。そのまま本セールへ移行し、2025年11月24日0:00〜12月1日23:59の8日間がメイン期間として設定されている。

先行セールと本セールを合わせた最大11日間という長丁場は、Amazonの年末商戦でも異例の規模だ。初日から価格が動きやすいため、早めのチェックと準備がセール攻略の重要なポイントになる。

区分 期間 日数 先行セール 2025年11月21日0:00〜11月23日23:59 3日間 本セール 2025年11月24日0:00〜12月1日23:59 8日間 合計期間 先行セール＋本セール 最大11日間

Amazonブラックフライデー2025のポイントアップキャンペーンとは？内訳も紹介

Amazonブラックフライデー2025では、購入金額に応じてポイント還元率が増えるキャンペーンが実施される。エントリーのうえ期間中に税込1万円以上の注文を行うと、条件に応じてポイントが加算される仕組みだ。

プライム会員かどうか、支払い方法、対象カテゴリーの購入有無など複数要素が積み重なり、最大で16%の高い還元率に到達する。今年はおもちゃ・ホビーや注目ブランドが特に高い加算率となっており、カテゴリー選びが実質価格を左右するポイントになる。

条件 還元率 詳細 プライム会員 +1.5% プライム会員であれば自動加算。非会員は対象外となる。 Amazon Mastercard +3.0% プライム会員は通常還元2%を含む。非会員は通常還元1.5%を含む。 ブランドセレクション対象商品 +4.0% 注目ブランド以外のブランド商品で発生。注目ブランド(+5%)とは重複不可。 注目ブランド商品 +5.0% 該当ブランド限定の加算。ブランドセレクション(+4%)とは別枠扱い。 おもちゃ・ホビー +6.5% TVゲームを除くカテゴリーに別枠で付与。最も高い加算率となる。 最大還元率 16.0% プライム(+1.5%)、Mastercard(+3.0%)、おもちゃ・ホビー(+6.5%)、注目ブランド(+5.0%)の総合計。

Amazonブラックフライデー2025｜最新情報

Amazon

