【11/21～】AmazonブラックフライデーでApple製品がお買い得！セール価格を今すぐチェック
Aoi Fujimiya

Apple製品がAmazonブラックフライデーで安い！割引対象商品まとめ

Apple製品がAmazonブラックフライデー2025で大幅値下げ開始｜iPhone・iPad・Mac・Apple Watch・AirPodsの割引対象モデル一覧と買うべきおすすめ商品まとめ

2025年は11/24(月)～12/1(月)まで開催

Amazonブラックフライデー2025

2025年11月24日(月)～12月1日(月)まで開催

Amazonブラックフライデー2025

注目アイテムが大幅値下げ

2025年の「Amazonブラックフライデー」が開催されている。

本記事では、Amazonブラックフライデー先行セールにおけるApple製品の割引対象商品について紹介する。

AmazonブラックフライデーセールでApple製品は安くなる？

Amazonブラックフライデー2025では、今年もApple製品が値下げ対象として登場する。例年は一部モデルのみに限られる傾向があるが、今年は先行セールの段階からiPhone、iPad、Mac、AirPods、Apple Watchまで幅広いラインがAmazon公式サイトに記載されている。

本セールでは、iPhone 16とiPhone 14は本セール開始の11月24日から値引き対象の記載があり、iPad Airが13％OFFの131,800円に、iPad miniが18％OFFの64,800円に、MacBook Air(M4)が16％OFFの160,800円に、AirPods 4が17％OFFの24,800円、Beats各種、Apple Pencil Proが14％OFFの18,800円に、さらにApple Watch Series 10(42mm/46mm)などは先行セールの11月21日から割引が反映される。普段ほとんど値下げされない現行モデルが複数含まれており、特にWatch、AirPods、iPad系は早期に在庫が動きやすい。iPhone 16がついにセール対象！では、iPhoneのセール情報について紹介している。

Apple公式ストアでは値引きが基本的に行われないため、Amazonのブラックフライデーは実質的に年に数度しかないAppleの狙い目となる。とくに今回は先行セールでスタートダッシュが決まる構成のため、21日からのラインナップチェックがそのまま最安値のチャンスにつながる。iPhoneやMacBookのような高額帯はポイントアップとも相性が良く、割引と還元の組み合わせで公式より安い水準が期待できる。

Apple製品一覧

4 amazon blackfriday aap;e 2025 1120Apple 2025 MacBook Air M4 チップ搭載 13 インチノートブック: 16GBユニファイドメモリ、 256GB SSD ストレージ - ミッドナイト + 3年延長保証 AppleCare+ for 13インチMacBook Air(M4) 2 amazon blackfriday aap;e 2025 1120Apple 11 インチ iPad Air (M3):128GB、12MP フロント/バックカメラ、Wi-Fi 6E- スペースグレイ + 2年延長保証 AppleCare+ for 11インチiPad Air(M3) 3 amazon blackfriday aap;e 2025 1120Apple iPad mini(A17 Pro):Apple Intelligence、8.3 インチ Liquid Retina ディスプレ イ、128GB、Wi-Fi 6E、12MP フロントカメラ/12MP バックカメ ラ、Touch ID、一日中使えるバッテリー ‒ スペースグレイ
1 amazon blackfriday aap;e 2025 1120Apple 11 インチ iPad (A16): 11 インチモデル、Liquid Retina ディスプレイ、128GB、Wi-Fi 6- シルバー + 2年延長保証 AppleCare+ for iPad(A16) 5 amazon blackfriday aap;e 2025 1120Apple AirPods 4 アクティブノイズ キャンセリング搭載、ワイヤレスイヤホン、Bluetooth 5.3、適応型オーディオ、外部音取り込みモード、パーソナライズされた空間オーディオ、USB-C充電ケース、ワイヤレス充電、H2チップ、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電 6 amazon blackfriday aap;e 2025 1120Apple Pencil Pro
10 amazon blackfriday aap;e 2025 1120Apple Watch Series 10(GPS + Cellularモデル)- 46mmシルバーアルミニウムケースとデニムスポーツバンド - S/Mを組み合わせたスマートウォッチ。フィットネストラッカー、血中酸素ウェ ルネスアプリと心電図アプリ、常時表示 Retina ディスプレイ、耐水性能 8 amazon blackfriday aap;e 2025 1120Beats Studio Pro Wireless Headphones - Black 9 amazon blackfriday aap;e 2025 1120Apple Watch Series 10(GPS + Cellularモデル)- 42mmローズゴールドアルミニウムケースとプラムスポーツループを組み合わせたスマートウォッチ。フィットネストラッカー、血中酸素ウェ ルネスアプリと心電図アプリ、常時表示 Retina ディスプレイ、耐水性能
7 amazon blackfriday aap;e 2025 1120Beats Powerbeats Pro 2 ワイヤレスイヤホン - アクティブノイズキャンセリング, Apple H2, IPX4耐汗耐水, 最大45時間の再生時間（ワイヤレス充電対応を使用した場合）, AppleとAndroidに対応 - ジェットブラック 11 amazon blackfriday aap;e 2025 1120Apple iPhone 16 (256 GB) - ティール SIMフリー 5G対応 12 amazon blackfriday aap;e 2025 1120iPhone 14 128GB ミッドナイト
10 amazon blackfriday ipad 2025Apple 11 インチ iPad Air (M3): Apple Intelligence のために設計、Liquid Retina ディスプレイ、512GB、12MP フロント/バックカメラ、Wi-Fi 6E、 Touch ID、一日中使えるバッテリー - スペースグレイ 3 amazon blackfriday ipad 2025 1120Apple iPad mini(A17 Pro):Apple Intelligence、8.3 インチ Liquid Retina ディスプレ イ、128GB、Wi-Fi 6E、12MP フロントカメラ/12MP バックカメ ラ、Touch ID、一日中使えるバッテリー ‒ ブルー 3 amazon blackfriday aap;e 2025 1120Apple iPad mini(A17 Pro):Apple Intelligence、8.3 インチ Liquid Retina ディスプレ イ、512GB、Wi-Fi 6E、12MP フロントカメラ/12MP バックカメ ラ、Touch ID、一日中使えるバッテリー ‒ スペースグレイ
2 amazon blackfriday ipad 2025 1120Apple 11 インチ iPad (A16): 11 インチモデル、Liquid Retina ディスプレイ、256GB、Wi-Fi 6、12MP フロント/12MP バックカメラ、Touch ID、一日中使えるバ ッテリー - ピンク 3 amazon blackfriday ipad 2025 1120Apple 11 インチ iPad (A16): 11 インチモデル、Liquid Retina ディスプレイ、128GB、Wi-Fi 6、12MP フロント/12MP バックカメラ、Touch ID、一日中使えるバ ッテリー - シルバー 4 amazon blackfriday ipad 2025 1120Apple 11 インチ iPad (A16): 11 インチモデル、Liquid Retina ディスプレイ、256GB、Wi-Fi 6、12MP フロント/12MP バックカメラ、Touch ID、一日中使えるバ ッテリー - イエロー
5 amazon blackfriday ipad 2025 1120Apple 11 インチ iPad Air (M3): Apple Intelligence のために設計、Liquid Retina ディスプレイ、256GB、12MP フロント/バックカメラ、Wi-Fi 6E、 Touch ID、一日中使えるバッテリー - パープル 8 amazon blackfriday ipad 2025 1120Apple iPad mini(A17 Pro):Apple Intelligence、8.3 インチ Liquid Retina ディスプレ イ、256GB、Wi-Fi 6E、12MP フロントカメラ/12MP バックカメ ラ、Touch ID、一日中使えるバッテリー ‒ パープル 10 amazon blackfriday ipad 2025Apple 11 インチ iPad Air (M3): Apple Intelligence のために設計、Liquid Retina ディスプレイ、256GB、12MP フロント/バックカメラ、Wi-Fi 6E、 Touch ID、一日中使えるバッテリー - スペースグレイ
6 amazon blackfriday ipad 2025 1120Apple 11 インチ iPad (A16): 11 インチモデル、Liquid Retina ディスプレイ、128GB、Wi-Fi 6、12MP フロント/12MP バックカメラ、Touch ID、一日中使えるバ ッテリー - ブルー 7 amazon blackfriday ipad 2025 1120Apple iPad mini(A17 Pro):Apple Intelligence、8.3 インチ Liquid Retina ディスプレ イ、256GB、Wi-Fi 6E、12MP フロントカメラ/12MP バックカメ ラ、Touch ID、一日中使えるバッテリー ‒ スターライト 10 amazon blackfriday ipad 2025Apple 11 インチ iPad Air (M3): Apple Intelligence のために設計、Liquid Retina ディスプレイ、256GB、12MP フロント/バックカメラ、Wi-Fi 6E、 Touch ID、一日中使えるバッテリー - スペースグレイ
8 amazon blackfriday ipad 2025 1120【整備済み品】 Apple iPhone 12 mini 128GB ブラック SIMフリー (整備済み品) 9 amazon blackfriday ipad 2025 1120【整備済み品】 Apple iPhone 13 Pro 128GB グラファイト SIMフリー (整備済み品) 10 amazon blackfriday ipad 2025 1120【整備済み品】 Apple iPhone 14 Pro 128GB スペースブラック SIMフリー 5G対応 (整備済み品)
11 amazon blackfriday ipad 2025 1120【整備済み品】 Apple iPhone 11 128GB ブラック SIMフリー (整備済み品) 12 amazon blackfriday ipad 2025 1120【整備済み品】 Apple iPhone 14 Plus 256GB ミッドナイト SIMフリー 5G対応 (整備済み品) 13 amazon blackfriday ipad 2025 1120【整備済み品】 Apple iPhone 12 Pro 256GB グラファイト SIMフリー (整備済み品)
14 amazon blackfriday ipad 2025 1120【整備済み品】 Apple iPhone 11 64GB ホワイト SIMフリー (整備済み品) 15 amazon blackfriday ipad 2025 1120【整備済み品】 Apple iPhone 12 Pro Max 256GB パシフィックブルー SIMフリー (整備済み品) 16 amazon blackfriday ipad 2025 1120【整備済み品】Apple iPhone X 64GB シルバー SIMフリー
9 amazon blackfriday aap;e 2025 1120Apple Watch Series 10(GPS + Cellularモデル)- 42mmローズゴールドアルミニウムケースとプラムスポーツループを組み合わせたスマートウォッチ。フィットネストラッカー、血中酸素ウェ ルネスアプリと心電図アプリ、常時表示 Retina ディスプレイ、耐水性能 3 amazon blackfriday apple watch 2025 1120Apple Watch SE 3(GPS + Cellularモデル)- 40mmスターライトアルミニウムケースとスターライトスポーツバンド - S/M 6 amazon blackfriday apple watch 2025 1120Apple Watch SE(第 2 世代)[GPS モデル、44mm ケース]ミッドナイトアルミニウムケースとミッドナイトスポーツバンド - S/Mを組み合わせたスマートウォッチ。フィットネストラッカーと睡眠トラッカー、 衝突事故検出、心拍数のモニタリング、Retina ディスプレイ、耐水性能
7 amazon blackfriday apple watch 2025 1120Apple Watch Ultra 2(GPS + Cellularモデル)- 49mmブラックチタニウムケースとブラックオーシャンバンド - 先進的なディスプレイ、睡眠時無呼吸の通知、高速な充電、Suica対応、スマートウォッチ、スポーツウォッチ 5 amazon blackfriday apple watch 2025 1120Apple Watch Ultra 3(GPS + Cellularモデル)- 49mmブラックチタニウムケースとブラックオーシャンバンド 4 amazon blackfriday apple watch 2025 1120Apple Watch Series 11(GPS + Cellularモデル)- 42mmジェットブラックアルミニウムケースとブラックスポーツバンド - S/M

Amazonブラックフライデー2025の日程

Amazonブラックフライデー2025は、先行セールと本セールを合わせて最大11日間にわたる過去最長スケジュールで実施される。今年は例年以上に長期戦となり、初動から終了まで買いどころが続く構成だ。

先行セールは2025年11月21日0:00〜11月23日23:59の3日間で、ブラックフライデー本番に先駆けて最初の値下げ波が到来する。そのまま本セールへ移行し、2025年11月24日0:00〜12月1日23:59の8日間がメイン期間として設定されている。

先行セールと本セールを合わせた最大11日間という長丁場は、Amazonの年末商戦でも異例の規模だ。初日から価格が動きやすいため、早めのチェックと準備がセール攻略の重要なポイントになる。

区分期間日数
先行セール2025年11月21日0:00〜11月23日23:593日間
本セール2025年11月24日0:00〜12月1日23:598日間
合計期間先行セール＋本セール最大11日間

Amazonブラックフライデー2025のポイントアップキャンペーンとは？内訳も紹介

Amazonブラックフライデー2025では、購入金額に応じてポイント還元率が増えるキャンペーンが実施される。エントリーのうえ期間中に税込1万円以上の注文を行うと、条件に応じてポイントが加算される仕組みだ。

プライム会員かどうか、支払い方法、対象カテゴリーの購入有無など複数要素が積み重なり、最大で16%の高い還元率に到達する。今年はおもちゃ・ホビーや注目ブランドが特に高い加算率となっており、カテゴリー選びが実質価格を左右するポイントになる。

条件還元率詳細
プライム会員+1.5%プライム会員であれば自動加算。非会員は対象外となる。
Amazon Mastercard+3.0%プライム会員は通常還元2%を含む。非会員は通常還元1.5%を含む。
ブランドセレクション対象商品+4.0%注目ブランド以外のブランド商品で発生。注目ブランド(+5%)とは重複不可。
注目ブランド商品+5.0%該当ブランド限定の加算。ブランドセレクション(+4%)とは別枠扱い。
おもちゃ・ホビー+6.5%TVゲームを除くカテゴリーに別枠で付与。最も高い加算率となる。
最大還元率16.0%プライム(+1.5%)、Mastercard(+3.0%)、おもちゃ・ホビー(+6.5%)、注目ブランド(+5.0%)の総合計。

Amazonブラックフライデー2025｜最新情報

Amazonブラックフライデーに関する最新情報は以下の記事でも紹介している。

