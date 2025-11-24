【カテゴリ別】Amazonブラックフライデーお買い得アイテム総まとめ

Amazonブラックフライデー2025は11月24日(月)にスタート。年に一度のビッグセールということもあり、家電から日用品、ガジェットまで幅広いジャンルで価格が下がっている。
本記事では、Amazonブラックフライデー2025で買うべきおすすめ品100選について紹介する。
Amazonブラックフライデー2025ではどれくらい安くなる？
Amazonブラックフライデー2025では、多くのカテゴリーで通常より大幅な値下げが行われる見込みだ。中でも最も割引率が高くなるのがAmazonの自社デバイスで、毎年50%前後の値引きが当たり前となっており、モデルによっては70%を超えるケースもある。セール期間に購入することで、年間を通して最安値クラスで手に入る可能性が高い。
家電やガジェット類も割引幅が大きく、テレビやイヤホン、タブレット、ゲーミング機器などは20%から50%程度の値下げが期待される。特に前年度モデルや型落ちしたデバイスは割引率が高くなりやすく、大型家電では数万円単位の値引きが見られることも珍しくない。Apple 11 インチ iPad (A16): 11 インチモデルが18％OFFの56,600円、Amazon Fire TV Stick HDが50％OFFの3,480円ガジェット目的のユーザーにとっては、1年で最も買い替えを検討しやすい時期といえる。
日用品や食品といった生活必需品も10%から30%の値下げが見込まれ、ポイントアップキャンペーンやまとめ買い、定期おトク便などの併用によって実質的な割引率をさらに高めることができる。日常で使う商品をまとめて購入することで、大幅なコスト削減につながるのがブラックフライデーの大きなメリットだ。
一方でApple製品に関しては、他のカテゴリほど大幅な値引きは期待しにくい。ただしポイントアップの対象になる可能性が高く、実質価格では大きく下がる場合もある。iPadやAirPodsの型落ちモデルは数千円から1万円程度の値下げが見られることが多いため、欲しい製品がある場合は事前に価格推移をチェックしておくとよい。
このように、Amazonブラックフライデー2025はカテゴリーごとに得意な割引傾向があり、自身の目的に合わせて狙う商品を絞ることでより効率的にお得度を高められる。特にAmazonデバイスやガジェットは年間最安級の価格になることが多く、早期のチェックが重要だ。
Amazonブラックフライデー2025で買うべきおすすめ品100選
【生活家電、ガジェット、テレビ、イヤホン、パソコン】
【食品・飲料・お酒・日用品・ペット用品】
【ホーム、キッチン用品、スポーツ、アウトドア用品】
【洋服・シューズ・バッグ】
|[アシックス] 陸上ウエア レーシンググローブ XTG226
|[アシックス] ランニングシューズ JOLT 5 メンズ
|[ルコックスポルティフ] 撥水 抗菌 アンディリー バイカラー 2WAY トートバッグ
|[テクシーリュクス] メンズ アシックス商事 軽量 本革ビジネスシューズ
|[グンゼ] タンクトツプ保湿加工 綿100％ガールズ
|[アシックス] ランニングウェア マルチポケット7インチショーツ
【ゲーム・DVD・ソフトウェア】
Amazonブラックフライデー2025の実施キャンペーンまとめ
Amazonブラックフライデー2025では、ポイント還元率が上がる施策や、条件達成で抽選に応募できる企画など、複数のキャンペーンが同時開催される。いずれも事前エントリーが必須で、参加しておくことでセール期間中の買い物がお得になりやすい仕組みだ。特にポイントアップ施策は還元率の伸び幅が大きく、プライム会員登録やAmazon Mastercardでの支払い、対象カテゴリーの購入状況などに応じて実質値引き額が変わるため、準備しておくことで得られるメリットが大きい。
さらに、dポイントとのコラボ企画やスタンプラリーといったイベントも実施され、日常的な利用だけで抽選参加が可能になる。スタンプ項目は比較的ハードルが低く、普段の買い物やサービス利用の延長で達成できる点も特徴だ。複数のキャンペーンを組み合わせることで、ブラックフライデー期間中の割引や還元を最大化できる。
実施キャンペーン一覧
|キャンペーン
|内容
|リンク
|ポイントアップ施策
|購入金額に応じてポイント還元率が上昇
|詳細はこちら
|dポイント連携企画
|dポイント利用で抽選への参加が可能
|詳細はこちら
|スタンプラリー
|対象サービス利用や購入でスタンプを獲得
|詳細はこちら
|スタンプ達成型抽選イベント
|スタンプを揃え一定額以上の購入で応募可能
|詳細はこちら
