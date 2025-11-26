Amazonブラックフライデー2025本セールが、11月24日(月・振替)から12月1日(月)までの間、開催されている。

本記事では、Amazonブラックフライデー2025本セール2日目に買うべきおすすめ商品について紹介する。

Amazonブラックフライデー2025本セール｜今日は3日目！

Amazonブラックフライデー2025は、11月24日(月・振替)0時から本セールがスタート。同26日(水)はセール3日目となる。引き続き家電・ガジェット・日用品の定番カテゴリーはもちろん、人気のApple製品やAmazonデバイスなどが多数出品されている。

Amazonブラックフライデーでは最大16％のポイントアップあり

毎年恒例のポイントアップキャンペーンでは、事前エントリーのうえ期間中の累計1万円以上の買い物で追加ポイントが付与される仕組みを採用。ポイントの内訳は、プライム会員なら＋1.5%、Amazon Mastercardでの購入で3%、ブランドセレクション対象商品で4%、注目ブランド対象商品で5%という構成になっている。さらにおもちゃ・ホビー商品(テレビゲームを除く)は、これとは別枠で＋6.5%ポイントアップ。なお注目ブランドの＋5%は通常のブランドセレクション(＋4%)とは別枠扱いで、4%との重複適用はできない。

【一覧】11月26日更新！Amazonブラックフライデーセールで買うべき目玉商品

ここでは、デイリー別のAmazonブラックフライデーのおすすめ目玉商品を紹介する。

かなり売れてます！注目度急上昇中の目玉商品

Amazonブラックフライデー本セール3日目となる11月26日にトレンドとなっているセール品はこちら。

PS5本体を買うなら今！高性能モデルPS5 Proも割引中

PS5関連では、人気ソフトと本体のセットが割引販売。また、「プレイステーションストアチケット 対象商品がレジにて1,100円OFF」のキャンペーンが実施されており、「プレイステーション ストアチケット 15,000円＋1,100円セット」がレジにて1,100円割引となる。

本体は、「PlayStation 5 デジタル・エディション(CFI-2000B01)」が14％オフの62,980円(税込)、「PlayStation 5 Pro(CFI-7000B01)」が104,980円(税込)から出品されている。

※PlayStation商品のセールは上限数量に達し次第販売終了。

Switch 2関連商品も出品！セールソフトもチェック

Switch 2のゲーム機本体はセール対象に含まれていない。とはいえ、Switch 2(現行機)およびSwitch(前世代機)の関連商品やゲームソフトなどがお買い得となっている。

なお、セール価格ではないものの、Switch 2やSwitch本体はAmazonの「Nintendo Switch 2（ニンテンドースイッチ2）ストア」で販売されている。

▶Switch 2本体を購入！Amazon「Nintendo Switch 2（ニンテンドースイッチ2）ストア」はこちら！

50％オフ以上多数！注目のAmazonデバイス

Amazonデバイスは、2025年も多くの商品がセール販売。Fire TV Stick HDが50％OFFの3,480円、Amazon Echo Show 5が46％OFFの6,980円、Kindleが30％OFFの13,980円など大幅な値引きが行われている。

Apple製品も人気殺到！iPhone 16が15％オフ

Amazonブラックフライデー2025では、今年もApple製品が値下げ対象として登場。例年は一部モデルのみに限られる傾向があるが、今年は先行セールの段階からiPhone、iPad、Mac、AirPods、Apple Watchまで幅広いラインナップが含まれている。

本セールでは、iPhone 16とiPhone 14は本セール開始の11月24日から値引き対象となる。その他、iPad miniが18％OFFの64,800円、MacBook Air(M4)が16％OFFの160,800円、AirPods 4が17％OFFの24,800円、Beats各種、Apple Pencil Proが14％OFFの18,800円と極めてお買い得だ。

Amazonサブスクも期間限定でお得に

Amazonブラックフライデーでは、お買い物時のポイントアップ以外にも、さまざまなキャンペーンが実施される。Amazon Music UnlimitedやKindle Unlimited、Audibleといったサブスクリプションサービスもお得に利用することができるため、ぜひチェックしてほしい。

Amazon

500万冊以上が読み放題となる電子書籍サブスクリプションの「Kindle Unlimited」が、12月6日までの初回登録限定で3ヶ月99円となる。

今だけ3ヶ月99円！2,940円→99円に

期間：2025年12月1日(月)まで

※無料体験期間後、月額980円(税込)で自動更新

Amazon

広告なしで聴き放題となる音楽サブスクリプションサービスの「Amazon Music Unlimited」が、2025年1月9日(金)までの初回登録で3ヶ月無料となる。

今だけ最初の3ヶ月無料！3,240円→0円に

期間：2026年1月9日(金)まで

※無料体験期間後、月額1,080円(税込)で自動更新

Amazon

12万本以上の書籍の朗読が聞き放題となるサブスクリプションサービス「Audible」が、12月1日(月)までの初回登録で最初の3ヶ月間の月額が99円(税込)となる。また、Kindle本に使える300円クーポンも付与される。

今だけ3ヶ月99円！4,500円→297円に

Kindle本に使える300円クーポン

期間：2025年12月1日(月)まで

※無料体験期間後、月額1,500円(税込)で自動更新

Amazonブラックフライデー2025 キャンペーン情報

【dポイント スタンプラリー】

エントリー期間中(11月14日(金)10時30分～12月1日(月)23時59分)にエントリーのうえ、dアカウントとAmazonアカウントを連携し、対象期間中(11月14日(金)10時30分～12月1日(月)23時59分)の買い物時にdポイントを利用すれば、利用ポイントに応じて抽選で最大10,000dポイントが当たるスタンプラリーに参加することができる。

Amazonスタンプラリー＆大抽選会

エントリー期間中(11月14日(金)10時30分～12月4日(木)23時59分)にエントリーのうえ、商品の購入、マンガのシリーズ購読(※デジタル版のマンガのみ対象)、プライム会員への登録(対象者のみ)などのアクションを完了し、4つすべてのスタンプを集めて2,000円以上(税込)を注文すると、最大50,000Amazonポイントが当たるチャンスもある大抽選会に自動的にエントリーされる。

詳しくは、スタンプは「1つ集めると100人に1人、100ポイント」「2つ集めると100人に2人、200ポイント」、「3つ集めると100人に3人、300ポイント」「4つ集めると10人に1人、500円または50,000ポイント」と集めた数に応じてチャンスが広がる仕組みだ。

スタンプラリーへの参加はエントリーページから「参加する」をタップする1ステップで完了。手軽かつ結果的にスタンプを集められなかった場合でもデメリットはないため、忘れずにエントリーしておくことをおすすめする。

【Amazonギフトカードキャンペーン】

Amazon

2025年11月14日(金)18時00分～2025年12月23日(火)23時59分にかけては、Amazonギフトカード（Eメールタイプ、PDF印刷タイプ、配送タイプ)を購入することで、金額に応じて期間限定ポイントを付与するキャンペーンを実施。特設ページからエントリーのうえ、期間中の合計購入金額が5,000～9,999円で300ポイント、10,000～19,999円で500ポイント、20,000円以上で700ポイントが付与される。

なお、エントリー前の購入は対象外で、対象期間中に注文・支払い・発送まですべて完了している必要がある。また、ギフトカードキャンペーンの特設ページは対象者にのみ表示されるため、まずは自身が対象者に選ばれているかどうかを確認する必要がある。

ポイント還元内容

Amazonギフトカード購入金額(税込) 付与ポイント 5,000～9,999円 300ポイント 10,000～19,999円 500ポイント 20,000円以上 700ポイント

【Amazon Pay:Amazonギフトカード大還元祭】

2025年11月4日(火)00:00～2025年12月31日(水)23:59のキャンペーン期間中にエントリーのうえ、キャンペーン対象となるECサイト(キャンペーン参加店)でAmazon Payを利用し、期間中合計5,000円以上(税込)を利用した場合、1等「期間中の利用額全額分のAmazonギフトカード(※上限10万円)」もしくは2等「10円分のAmazonギフトカード」が当たる抽選を1回実施。エントリー前の利用分も対象となり、デメリットもないため、まずはエントリーしてみるといいだろう。

合計利用額ごとの1等の当選者数は以下の通り。

5,000円～20,000円未満：20名

20,000円～50,000円未満：50名

50,000円～100,000円未満：100名

100,000円以上：330名

