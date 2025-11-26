このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Amazonブラックフライデー2025で注目商品が大幅値下げ！セール対象商品一覧はこちら
Tsutomu Maeda

【11月26日更新】Amazonブラックフライデー2025 おすすめ目玉商品・買うべきセール品まとめ｜Fire TV Stick HDが50％OFF！大幅割引多数のAmazonデバイスが超お買い得

11月26日(水)更新！2025年Amazonブラックフライデーで買うべきおすすめ目玉商品は？注目のセール品を紹介。

2025年は11/24(月)～12/1(月)まで開催

2025年11月24日(月)～12月1日(月)まで開催

Amazonブラックフライデー2025

注目アイテムが大幅値下げ

Amazonブラックフライデー2025本セールが、11月24日(月・振替)から12月1日(月)までの間、開催されている。

本記事では、Amazonブラックフライデー2025本セール2日目に買うべきおすすめ商品について紹介する。

Amazonブラックフライデー2025本セール｜今日は3日目！

Amazonブラックフライデー2025は、11月24日(月・振替)0時から本セールがスタート。同26日(水)はセール3日目となる。引き続き家電・ガジェット・日用品の定番カテゴリーはもちろん、人気のApple製品やAmazonデバイスなどが多数出品されている。

Amazonブラックフライデーでは最大16％のポイントアップあり

毎年恒例のポイントアップキャンペーンでは、事前エントリーのうえ期間中の累計1万円以上の買い物で追加ポイントが付与される仕組みを採用。ポイントの内訳は、プライム会員なら＋1.5%、Amazon Mastercardでの購入で3%、ブランドセレクション対象商品で4%、注目ブランド対象商品で5%という構成になっている。さらにおもちゃ・ホビー商品(テレビゲームを除く)は、これとは別枠で＋6.5%ポイントアップ。なお注目ブランドの＋5%は通常のブランドセレクション(＋4%)とは別枠扱いで、4%との重複適用はできない。

【一覧】11月26日更新！Amazonブラックフライデーセールで買うべき目玉商品

ここでは、デイリー別のAmazonブラックフライデーのおすすめ目玉商品を紹介する。

かなり売れてます！注目度急上昇中の目玉商品

Amazonブラックフライデー本セール3日目となる11月26日にトレンドとなっているセール品はこちら。

10 amazon blackfriday aap;e 2025 1120Apple Watch Series 10(GPS + Cellularモデル)- 46mmシルバーアルミニウムケースとデニムスポーツバンド - S/Mを組み合わせたスマートウォッチ。フィットネストラッカー、血中酸素ウェ ルネスアプリと心電図アプリ、常時表示 Retina ディスプレイ、耐水性能11 amazon blackfriday aap;e 2025 1120Apple iPhone 16 (256 GB) - ティール SIMフリー 5G対応12 amazon blackfriday aap;e 2025 1120iPhone 14 128GB ミッドナイト
20251124_Amazon_osusume_7_1Bambu Lab A1 mini 3D プリンター、組立簡単、500mm/s 高速高精度、全自動キャリブレーション＆流量補正、静音造形（<48dB）FDM 3D プリンター、初心者向け、家庭用、日本語UI対応、造形サイズ：180 * 180 * 180mm³20251124_Amazon_osusume_7_2【Amazon.co.jp限定】ハイセンス【3年保証】65V型 65E7N PRO 4K Mini LED 量子ドット 倍速パネル ネット動画 スマート ダブル録画 チューナー内蔵 Alexa ゲームモード AirPlay2 液晶 テレビ20251124_Amazon_osusume_7_3【自転車 完全品｜自転車安全整備士点検済】電動自転車 パナソニック (Panasonic) 2025年モデル ビビSX25 BE-FS433_633 8.0Ah 3段変速 電動アシスト自転車
20251124_Amazon_osusume_1_1FPD チューナーレステレビ 43V型 4K Google TV ネット動画 スマートテレビ HDR10 Dolby Vision Dolby Atmos MEMCテクノロジー Google Cast内蔵 音声検索対応 VESA規格 （CG43-C2 2024年 モデル）20251124_Amazon_osusume_1_2DJI Power 1000 ポータブル電源 1024Wh リン酸鉄リチウムイオン 1.1時間急速充電 家庭用発電機 2000Wの安定出力 大容量 長寿命10年 ソーラー発電機 世界最強の静音23dB20251124_Amazon_osusume_1_3機動戦士ガンダムF91 4KリマスターBOX(4K ULTRA HD Blu-ray&Blu-ray Disc 2枚組) (特装限定版)
20251124_Amazon_osusume_2_1【最大30日間お試し対象】　staub ストウブ 「 ピコ ココット ラウンド ブラック 20cm 」 両手 鋳物 ホーロー 鍋 IH対応 【シリアルナンバー付き日本正規販売品】 La Cocotte Round 40509-48720251124_Amazon_osusume_2_2Plaud NotePin AI ボイスレコーダー【通常版】AI文字起こし/要約 ウェアラブルAIツール カプセル型 先端LLM活用 ワンタッチ録音 アプリ連動 112言語対応 発言者識別 編集可能 20時間連続使用20251124_Amazon_osusume_2_3Dyson(ダイソン) 掃除機 コードレス Dyson V12 Detect Slim Fluffy (SV46 FF AM) スティック ハンディクリーナー サイクロン【Amazon.co.jp限定】【光らせて、見逃さない】
20251124_Amazon_osusume_3_1【Amazon.co.jp限定】バッファロー WiFi ルーター 無線 LAN Wi-Fi 7 11be デュアルバンド 2882+688Mbps エコパッケージ 【 iPhone 17 / 17 pro 動作確認済み 】20251124_Amazon_osusume_3_2COSORI コソリ ノンフライヤー 4.7L 大容量 家庭用 電気 エアフライヤー 最高温230℃ 揚げ物 ポテト 惣菜 日本語レシピ付き20251124_Amazon_osusume_3_3デイトナ(Daytona) バイク インカム 8人通話 低遅延 防水 通信距離1500m フルフェイス用 DT-02(DTオーツー) ワイヤーマイクタイプ 1台 25031
20251124_Amazon_osusume_4_1TOSHIBA(東芝) ドラム式洗濯乾燥機 幅60㎝ 洗濯12kg 乾燥7kg 左開き TW-127XM3L(W) グランホワイト ヒートポンプ 大風量乾燥 Ag+抗菌水 洗剤自動投入20251124_Amazon_osusume_4_2富士通 【アウトレット】 ノートパソコン FMV WA1/J2 (MS Office 2024/Win 11/15.6型/Core i5/16GB/SSD 512GB) AHシリーズ FMVWJ2A152_AZ20251124_Amazon_osusume_4_3【Amazon.co.jp限定】TOSHIBA(東芝) スチームオーブンレンジ 石窯オーブン 23L 縦開き コンパクト 一人暮らし/家族 簡単操作 液晶パネル ER-60ZB(W) ホワイト
20251124_Amazon_osusume_5_1【Amazon.co.jp 限定】Western Digital ウエスタンデジタル WD Red Plus 内蔵 HDD 8TB CMR 3.5インチ SATA 5400rpm キャッシュ64MB NAS メーカー保証3年 WD80EFPX-AJP エコパッケージ 【国内正規取扱代理店】20251124_Amazon_osusume_5_2くもん出版(KUMON PUBLISHING) 立体ドット絵メーカー 知育玩具 創造力 立体把握能力 ST取得 5歳～ RD-1020251124_Amazon_osusume_5_3ヒツジのいらない枕 テンセル枕カバー付 まくら 低反発 高反発 丸洗いOK 安眠枕 寝返り 至極
20251124_Amazon_osusume_6_1[リーガル] 本革 日本製 ストレートチップ ビジネスシューズ 230S 【Amazon.co.jp 限定】 メンズ20251124_Amazon_osusume_6_2シャープ ウォーターオーブン ヘルシオ AX-LSX3A-T ブラウン 30L 2段 コンベクション あぶり焼き 音声操作 対話 スマホ連携 高性能センサー プレミアムモデル20251124_Amazon_osusume_6_3コンビ ISOFIX固定 回転式チャイルドシート 新生児~10才頃まで クルムーヴ ロング R129 エッグショック EA グレージュ 成長に合わせて長く使える360°ターンモデル
4 amazon blackfriday 2025 1121い・ろ・は・す ラベルレス 560ml × 24本 水 天然水2 amazon blackfriday 2025 1121ザバス(SAVAS) ホエイプロテイン100 リッチショコラ味 1㎏ 明治【Amazon.co.jp限定】3 amazon blackfriday 2025 1121チョコレート効果 明治 カカオ72%大容量ボックス 1kg
1 amazon blackfriday 2025 1121REYS レイズ ホエイ プロテイン 山澤 礼明 監修 1kg 国内製造 ビタミン7種配合 WPCプロテイン ぷろていん ホエイプロテイン (カフェオレ風味)5 amazon blackfriday 2025 1121[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・すラベルレス 2LPET ×8本 ミネラルウォーター 無味6 amazon blackfriday 2025 1121VITAS（バイタス） VITA POWER ビタパワー マカ 亜鉛 マルチビタミン 120粒 30日分

PS5本体を買うなら今！高性能モデルPS5 Proも割引中

PS5関連では、人気ソフトと本体のセットが割引販売。また、「プレイステーションストアチケット 対象商品がレジにて1,100円OFF」のキャンペーンが実施されており、「プレイステーション ストアチケット 15,000円＋1,100円セット」がレジにて1,100円割引となる。

本体は、「PlayStation 5 デジタル・エディション(CFI-2000B01)」が14％オフの62,980円(税込)、「PlayStation 5 Pro(CFI-7000B01)」が104,980円(税込)から出品されている。

※PlayStation商品のセールは上限数量に達し次第販売終了。

20251121_Amazon_PS5_1_1【セット買いキャンペーン】プレイステーション ストアチケット 15,000円＋1,100円セット20251121_Amazon_PS5_1_2PlayStation VR2（CFIJ-17000） 【Amazon.co.jp限定】オリジナルトートバッグ 付20251121_Amazon_PS5_1_3PlayStation 5 Pro(CFI-7000B01)
20251121_Amazon_PS5_2_1PlayStation 5 デジタル・エディション(CFI-2000B01)20251121_Amazon_PS5_2_2【純正品】PlayStation Portal リモートプレーヤー ミッドナイト ブラック(CFIJ-18001)20251121_Amazon_PS5_2_3【純正品】PlayStation Portal リモートプレーヤー(CFIJ-18000)
20251121_Amazon_PS5_3_1PlayStation 5 デジタル・エディション日本語専用モデル + ディスクドライブ + メタファー:リファンタジオ セット20251121_Amazon_PS5_3_2PlayStation 5 デジタル・エディション日本語専用モデル + ディスクドライブ + Call of Duty(R): Black Ops7 セット20251121_Amazon_PS5_3_3PlayStation 5 デジタル・エディション日本語専用モデル + ディスクドライブ + NINJA GAIDEN 4 セット
20251121_Amazon_PS5_9_1【PS5】Ghost of Yōtei( ゴースト・オブ・ヨウテイ )コレクターズエディション【早期購入特典】・ゲーム内アイテム 面頬 ・篤と羊蹄六人衆のアバターセット（全７種）（封入）【CEROレーティング「Z」】20251121_Amazon_PS5_9_2【PS5】アストロボット(ASTRO BOT)20251121_Amazon_PS5_9_3【PS5】LEGO ホライゾン アドベンチャー

Switch 2関連商品も出品！セールソフトもチェック

Switch 2のゲーム機本体はセール対象に含まれていない。とはいえ、Switch 2(現行機)およびSwitch(前世代機)の関連商品やゲームソフトなどがお買い得となっている。

なお、セール価格ではないものの、Switch 2やSwitch本体はAmazonの「Nintendo Switch 2（ニンテンドースイッチ2）ストア」で販売されている。

▶Switch 2本体を購入！Amazon「Nintendo Switch 2（ニンテンドースイッチ2）ストア」はこちら！

20251121_Amazon_Switch_1_1EVOTOP Black ゲームコントローラー Nintendo Switch/PC対応【任天堂ライセンス商品】【Nintendo Switch2動作確認済み】 多機能LCDタッチスクリーン搭載 ワイヤレス 無線接続 有線接続 Proコントローラー 充電ドック同梱20251121_Amazon_Switch_1_2Lexar PLAY PRO microSDXC Expressカード 1TB 最大読込900MB/s最大書込600MB/s Nintendo Switch 4K動画 ドローン対応 防水 耐衝撃 並行输入品20251121_Amazon_Switch_1_3プリンストン microSD Expressカード (1TB) Nintendo Switch 2 動作確認済み 読込(PCIe) : 最大 880 MB/s | 書込(PCIe) : 最大 650 MB/s ゲーム機〇 耐衝撃 PSD-EXM-1T
20251121_Amazon_Switch_5_1伊達鍵は眠らない - From AI:ソムニウムファイル -Switch2 【Amazon.co.jp限定特典】スクエアステッカー(ホログラム加工)20251121_Amazon_Switch_5_2マリオ&ソニック AT 東京2020オリンピック(TM) - Switch20251121_Amazon_Switch_5_3ぷよぷよテトリス2 スペシャルプライス - Switch
20251121_Amazon_Switch_6_1ペルソナ5 ザ・ロイヤル - Switch20251121_Amazon_Switch_6_2初音ミク Project DIVA MEGA39's(メガミックス) – Switch20251121_Amazon_Switch_6_3グノーシア|オンラインコード版
20251121_Amazon_Switch_7_1ドカポンキングダム コネクト -Switch20251121_Amazon_Switch_7_2Overcooked 2 - オーバークック2|オンラインコード版20251121_Amazon_Switch_7_3『ToHeart』 -Switch

50％オフ以上多数！注目のAmazonデバイス

Amazonデバイスは、2025年も多くの商品がセール販売。Fire TV Stick HDが50％OFFの3,480円、Amazon Echo Show 5が46％OFFの6,980円、Kindleが30％OFFの13,980円など大幅な値引きが行われている。

1 blackfriday sale 20251118Amazon Echo Dot (エコードット) 第5世代 - Alexa、センサー搭載、鮮やかなサウンド｜チャコール2 blackfriday sale 20251118【2023年度グッドデザイン賞受賞】Ring Indoor Cam (リング インドアカム) 第2世代 ホワイト | 軽量小型の屋内用セキュリティカメラ、ペットカメラやご自宅の見守りカメラ、防犯カメラの用途にも プライバシーカバー付き | Ring Homeプラン30日間無料体験3 blackfriday sale 20251118New Amazon Kindle Colorsoft | 16GBストレージ、防水、7インチカラーディスプレイ、色調調節ライト、最大8週間持続バッテリー、広告無し、ブラック (2025年発売)
4 blackfriday sale 20251118Amazon Fire TV Stick HD | 大画面でフルHDの楽しさを簡単に | ストリーミングメディアプレイヤー5 blackfriday sale 20251118【New】Amazon Fire TV Stick 4K Select | 4Kの高画質ストリーミング | ストリーミングメディアプレイヤー6 amazon blackfriday 2025 1118Amazon Fire HD 10 キッズモデル (10インチ) ピンク 対象年齢3歳から 数千点のキッズコンテンツが1年間使い放題
6 blackfriday sale 20251118Kindle Paperwhite (16GB) 7インチディスプレイ、色調調節ライト、12週間持続バッテリー、広告なし、ブラック7 blackfriday sale 20251118Amazon Fire HD 8 タブレット - 持ち運びに便利な８インチ、外出先で動画もマンガも - 32GB ブラック8 blackfriday sale 20251118Amazon eero 6+ - メッシュwifi ルーター | AX3000 | 1.0Gbpsイーサネット | 最大wifi範囲140m² | 同時接続デバイス約75台 | 1ユニット
9 blackfriday sale 20251118Amazon Kindle - 目に優しい、かさばらない、大きな画面で読みやすい、6週間持続バッテリー、6インチディスプレイ電子書籍リーダー、マッチャ、16GB、広告なし11 blackfriday sale 20251118Amazon Fire TV Stick 4K Max(マックス) | Fire TV Stick史上最もパワフル | ストリーミングメディアプレイヤー12 blackfriday sale 20251118Amazon Echo Show 5 (エコーショー5) 第3世代 - スマートディスプレイ with Alexa、2メガピクセルカメラ付き、グレーシャーホワイト
13 blackfriday sale 20251118New Amazon Kindle Colorsoft シグニチャーエディション | 32GBストレージ、防水、7インチカラーディスプレイ、色調調節ライト、最大8週間持続バッテリー、広告無し、メタリックブラック (2025年発売)14 blackfriday sale 20251118Ring Outdoor Cam Plus Battery (リング アウトドアカム プラス バッテリーモデル) | 高精細・広角、ワンランク上の屋外防犯カメラ | 進化したナイトビジョン | 取り外し可能なバッテリー | 平置き/壁取り付け/天井取り付け対応 | Ring Home プラン30日間無料体験付き - ホワイト15 blackfriday sale 20251118Amazon Fire HD 10 キッズプロ (10インチ) ギャラクシー 対象年齢6歳から 数千点のキッズコンテンツが1年間使い放題

Apple製品も人気殺到！iPhone 16が15％オフ

Amazonブラックフライデー2025では、今年もApple製品が値下げ対象として登場。例年は一部モデルのみに限られる傾向があるが、今年は先行セールの段階からiPhone、iPad、Mac、AirPods、Apple Watchまで幅広いラインナップが含まれている。

本セールでは、iPhone 16とiPhone 14は本セール開始の11月24日から値引き対象となる。その他、iPad miniが18％OFFの64,800円、MacBook Air(M4)が16％OFFの160,800円、AirPods 4が17％OFFの24,800円、Beats各種、Apple Pencil Proが14％OFFの18,800円と極めてお買い得だ。

1 amazon blackfriday aap;e 2025 1120Apple 11 インチ iPad (A16): 11 インチモデル、Liquid Retina ディスプレイ、128GB、Wi-Fi 6- シルバー + 2年延長保証 AppleCare+ for iPad(A16)2 amazon blackfriday aap;e 2025 1120Apple 11 インチ iPad Air (M3):128GB、12MP フロント/バックカメラ、Wi-Fi 6E- スペースグレイ + 2年延長保証 AppleCare+ for 11インチiPad Air(M3)3 amazon blackfriday aap;e 2025 1120Apple iPad mini(A17 Pro):Apple Intelligence、8.3 インチ Liquid Retina ディスプレ イ、128GB、Wi-Fi 6E、12MP フロントカメラ/12MP バックカメ ラ、Touch ID、一日中使えるバッテリー ‒ スペースグレイ
4 amazon blackfriday aap;e 2025 1120Apple 2025 MacBook Air M4 チップ搭載 13 インチノートブック: 16GBユニファイドメモリ、 256GB SSD ストレージ - ミッドナイト + 3年延長保証 AppleCare+ for 13インチMacBook Air(M4)5 amazon blackfriday aap;e 2025 1120Apple AirPods 4 アクティブノイズ キャンセリング搭載、ワイヤレスイヤホン、Bluetooth 5.3、適応型オーディオ、外部音取り込みモード、パーソナライズされた空間オーディオ、USB-C充電ケース、ワイヤレス充電、H2チップ、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電6 amazon blackfriday aap;e 2025 1120Apple Pencil Pro
7 amazon blackfriday aap;e 2025 1120Beats Powerbeats Pro 2 ワイヤレスイヤホン - アクティブノイズキャンセリング, Apple H2, IPX4耐汗耐水, 最大45時間の再生時間（ワイヤレス充電対応を使用した場合）, AppleとAndroidに対応 - ジェットブラック8 amazon blackfriday aap;e 2025 1120Beats Studio Pro Wireless Headphones - Black9 amazon blackfriday aap;e 2025 1120Apple Watch Series 10(GPS + Cellularモデル)- 42mmローズゴールドアルミニウムケースとプラムスポーツループを組み合わせたスマートウォッチ。フィットネストラッカー、血中酸素ウェ ルネスアプリと心電図アプリ、常時表示 Retina ディスプレイ、耐水性能
10 amazon blackfriday aap;e 2025 1120Apple Watch Series 10(GPS + Cellularモデル)- 46mmシルバーアルミニウムケースとデニムスポーツバンド - S/Mを組み合わせたスマートウォッチ。フィットネストラッカー、血中酸素ウェ ルネスアプリと心電図アプリ、常時表示 Retina ディスプレイ、耐水性能11 amazon blackfriday aap;e 2025 1120Apple iPhone 16 (256 GB) - ティール SIMフリー 5G対応12 amazon blackfriday aap;e 2025 1120iPhone 14 128GB ミッドナイト
2 amazon blackfriday ipad 2025 1120Apple 11 インチ iPad (A16): 11 インチモデル、Liquid Retina ディスプレイ、256GB、Wi-Fi 6、12MP フロント/12MP バックカメラ、Touch ID、一日中使えるバ ッテリー - ピンク3 amazon blackfriday ipad 2025 1120Apple iPad mini(A17 Pro):Apple Intelligence、8.3 インチ Liquid Retina ディスプレ イ、128GB、Wi-Fi 6E、12MP フロントカメラ/12MP バックカメ ラ、Touch ID、一日中使えるバッテリー ‒ ブルー3 amazon blackfriday aap;e 2025 1120Apple iPad mini(A17 Pro):Apple Intelligence、8.3 インチ Liquid Retina ディスプレ イ、512GB、Wi-Fi 6E、12MP フロントカメラ/12MP バックカメ ラ、Touch ID、一日中使えるバッテリー ‒ スペースグレイ
10 amazon blackfriday ipad 2025Apple 11 インチ iPad Air (M3): Apple Intelligence のために設計、Liquid Retina ディスプレイ、512GB、12MP フロント/バックカメラ、Wi-Fi 6E、 Touch ID、一日中使えるバッテリー - スペースグレイ3 amazon blackfriday ipad 2025 1120Apple 11 インチ iPad (A16): 11 インチモデル、Liquid Retina ディスプレイ、128GB、Wi-Fi 6、12MP フロント/12MP バックカメラ、Touch ID、一日中使えるバ ッテリー - シルバー4 amazon blackfriday ipad 2025 1120Apple 11 インチ iPad (A16): 11 インチモデル、Liquid Retina ディスプレイ、256GB、Wi-Fi 6、12MP フロント/12MP バックカメラ、Touch ID、一日中使えるバ ッテリー - イエロー
5 amazon blackfriday ipad 2025 1120Apple 11 インチ iPad Air (M3): Apple Intelligence のために設計、Liquid Retina ディスプレイ、256GB、12MP フロント/バックカメラ、Wi-Fi 6E、 Touch ID、一日中使えるバッテリー - パープル8 amazon blackfriday ipad 2025 1120Apple iPad mini(A17 Pro):Apple Intelligence、8.3 インチ Liquid Retina ディスプレ イ、256GB、Wi-Fi 6E、12MP フロントカメラ/12MP バックカメ ラ、Touch ID、一日中使えるバッテリー ‒ パープル10 amazon blackfriday ipad 2025Apple 11 インチ iPad Air (M3): Apple Intelligence のために設計、Liquid Retina ディスプレイ、256GB、12MP フロント/バックカメラ、Wi-Fi 6E、 Touch ID、一日中使えるバッテリー - スペースグレイ
6 amazon blackfriday ipad 2025 1120Apple 11 インチ iPad (A16): 11 インチモデル、Liquid Retina ディスプレイ、128GB、Wi-Fi 6、12MP フロント/12MP バックカメラ、Touch ID、一日中使えるバ ッテリー - ブルー7 amazon blackfriday ipad 2025 1120Apple iPad mini(A17 Pro):Apple Intelligence、8.3 インチ Liquid Retina ディスプレ イ、256GB、Wi-Fi 6E、12MP フロントカメラ/12MP バックカメ ラ、Touch ID、一日中使えるバッテリー ‒ スターライト10 amazon blackfriday ipad 2025Apple 11 インチ iPad Air (M3): Apple Intelligence のために設計、Liquid Retina ディスプレイ、256GB、12MP フロント/バックカメラ、Wi-Fi 6E、 Touch ID、一日中使えるバッテリー - スペースグレイ
8 amazon blackfriday ipad 2025 1120【整備済み品】 Apple iPhone 12 mini 128GB ブラック SIMフリー (整備済み品)9 amazon blackfriday ipad 2025 1120【整備済み品】 Apple iPhone 13 Pro 128GB グラファイト SIMフリー (整備済み品)10 amazon blackfriday ipad 2025 1120【整備済み品】 Apple iPhone 14 Pro 128GB スペースブラック SIMフリー 5G対応 (整備済み品)

Amazonサブスクも期間限定でお得に

Amazonブラックフライデーでは、お買い物時のポイントアップ以外にも、さまざまなキャンペーンが実施される。Amazon Music UnlimitedやKindle Unlimited、Audibleといったサブスクリプションサービスもお得に利用することができるため、ぜひチェックしてほしい。

Kindle Unlimited 3ヶ月99円

500万冊以上が読み放題となる電子書籍サブスクリプションの「Kindle Unlimited」が、12月6日までの初回登録限定で3ヶ月99円となる。

  • 今だけ3ヶ月99円！2,940円→99円に
  • 期間：2025年12月1日(月)まで

※無料体験期間後、月額980円(税込)で自動更新

【Amazonブラックフライデー2025】Kindle Unlimited 3カ月99円キャンペーン実施！登録はこちら

Amazon Music Unlimited 3ヶ月無料

広告なしで聴き放題となる音楽サブスクリプションサービスの「Amazon Music Unlimited」が、2025年1月9日(金)までの初回登録で3ヶ月無料となる。

  • 今だけ最初の3ヶ月無料！3,240円→0円に
  • 期間：2026年1月9日(金)まで

※無料体験期間後、月額1,080円(税込)で自動更新

【Amazonブラックフライデー2025】Amazon Music Unlimited 最初の3カ月無料キャンペーン実施！登録はこちら

Audible(オーディブル) 3ヶ月月額99円

12万本以上の書籍の朗読が聞き放題となるサブスクリプションサービス「Audible」が、12月1日(月)までの初回登録で最初の3ヶ月間の月額が99円(税込)となる。また、Kindle本に使える300円クーポンも付与される。

  • 今だけ3ヶ月99円！4,500円→297円に
  • Kindle本に使える300円クーポン
  • 期間：2025年12月1日(月)まで

※無料体験期間後、月額1,500円(税込)で自動更新

【Amazonブラックフライデー2025】Audibleプレミアムプラン最初の3カ月99円キャンペーン実施！登録はこちら

Amazonブラックフライデー2025 キャンペーン情報

【dポイント スタンプラリー】

エントリー期間中(11月14日(金)10時30分～12月1日(月)23時59分)にエントリーのうえ、dアカウントとAmazonアカウントを連携し、対象期間中(11月14日(金)10時30分～12月1日(月)23時59分)の買い物時にdポイントを利用すれば、利用ポイントに応じて抽選で最大10,000dポイントが当たるスタンプラリーに参加することができる。

Amazonスタンプラリー＆大抽選会

エントリー期間中(11月14日(金)10時30分～12月4日(木)23時59分)にエントリーのうえ、商品の購入、マンガのシリーズ購読(※デジタル版のマンガのみ対象)、プライム会員への登録(対象者のみ)などのアクションを完了し、4つすべてのスタンプを集めて2,000円以上(税込)を注文すると、最大50,000Amazonポイントが当たるチャンスもある大抽選会に自動的にエントリーされる。

詳しくは、スタンプは「1つ集めると100人に1人、100ポイント」「2つ集めると100人に2人、200ポイント」、「3つ集めると100人に3人、300ポイント」「4つ集めると10人に1人、500円または50,000ポイント」と集めた数に応じてチャンスが広がる仕組みだ。

スタンプラリーへの参加はエントリーページから「参加する」をタップする1ステップで完了。手軽かつ結果的にスタンプを集められなかった場合でもデメリットはないため、忘れずにエントリーしておくことをおすすめする。

【Amazonギフトカードキャンペーン】

2025年11月14日(金)18時00分～2025年12月23日(火)23時59分にかけては、Amazonギフトカード（Eメールタイプ、PDF印刷タイプ、配送タイプ)を購入することで、金額に応じて期間限定ポイントを付与するキャンペーンを実施。特設ページからエントリーのうえ、期間中の合計購入金額が5,000～9,999円で300ポイント、10,000～19,999円で500ポイント、20,000円以上で700ポイントが付与される。

なお、エントリー前の購入は対象外で、対象期間中に注文・支払い・発送まですべて完了している必要がある。また、ギフトカードキャンペーンの特設ページは対象者にのみ表示されるため、まずは自身が対象者に選ばれているかどうかを確認する必要がある。

ポイント還元内容

Amazonギフトカード購入金額(税込)付与ポイント
5,000～9,999円300ポイント
10,000～19,999円500ポイント
20,000円以上700ポイント

【Amazon Pay:Amazonギフトカード大還元祭】

2025年11月4日(火)00:00～2025年12月31日(水)23:59のキャンペーン期間中にエントリーのうえ、キャンペーン対象となるECサイト(キャンペーン参加店)でAmazon Payを利用し、期間中合計5,000円以上(税込)を利用した場合、1等「期間中の利用額全額分のAmazonギフトカード(※上限10万円)」もしくは2等「10円分のAmazonギフトカード」が当たる抽選を1回実施。エントリー前の利用分も対象となり、デメリットもないため、まずはエントリーしてみるといいだろう。

合計利用額ごとの1等の当選者数は以下の通り。

  • 5,000円～20,000円未満：20名
  • 20,000円～50,000円未満：50名
  • 50,000円～100,000円未満：100名
  • 100,000円以上：330名

■おすすめキャンペーン一覧

一覧内容期間
ポイントアップキャンペーン合計10,000円(税込)以上注文でAmazonポイントを最大16%(最大10,000ポイント)還元11/21(金)0時～12/1(月)23:59
dポイント スタンプラリー利用ポイントに応じて抽選で最大10,000dポイントが当たる11/14(金)0時～12/1(金)23:59
Amazonスタンプラリー＆大抽選会4つすべてのスタンプを集めて2,000円以上(税込)を注文すると、最大50,000Amazonポイントが当たるチャンス11/21(金)0時～12/1(月)23:59

Amazonブラックフライデー2025｜最新情報

Amazonブラックフライデーに関する最新情報は以下の記事でも紹介している。

セール情報

おすすめ目玉商品

サブスクのキャンペーン情報

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

