Amazonブラックフライデー2025 ギフトカードキャンペーン一覧｜最大700ポイントのお得情報まとめ

Amazonブラックフライデー2025開催中は、お得なギフトカードキャンペーンも実施されている。
本記事では、お得なポイント還元が受けられるギフトカードキャンペーンについて紹介する。
Amazonブラックフライデー2025｜ギフトカードキャンペーンで最大700円分のポイント！
Amazon
2025年11月14日(金)18時00分～2025年12月23日(火)23時59分にかけては、Amazonギフトカード（Eメールタイプ、PDF印刷タイプ、配送タイプ)を購入することで、金額に応じて期間限定ポイントを付与するキャンペーンを実施。特設ページからエントリーのうえ、期間中の合計購入金額が5,000～9,999円で300ポイント、10,000～19,999円で500ポイント、20,000円以上で700ポイントが付与される。
なお、エントリー前の購入は対象外で、対象期間中に注文・支払い・発送まですべて完了している必要がある。また、ギフトカードキャンペーンの特設ページは対象者にのみ表示されるため、まずは自身が対象者に選ばれているかどうかを確認する必要がある。
ポイント還元内容
|Amazonギフトカード購入金額(税込)
|付与ポイント
|5,000～9,999円
|300ポイント
|10,000～19,999円
|500ポイント
|20,000円以上
|700ポイント
ギフトカード使用でブラックフライデーがさらにお得！
Amazonギフトカードは、もちろん自身で購入してそのまま使用することも可能だ。Amazonブラックフライデーのポイントアップキャンペーン(詳細は後述)では、一定金額以上の購入でポイント還元が行われるため、ギフトカードキャンペーンで購入したギフトカードで支払いをすることで、お得にポイントを貯めることができる。
【ポイントアップキャンペーン詳細】
Amazonブラックフライデー2025をお得に利用するには、「ポイントアップキャンペーン」へのエントリーを行おう。エントリーはブラックフライデー特設ページにある「キャンペーンにエントリーする」ボタンを押すだけ。最大16%のポイント還元が受けられるので、事前にエントリーしておこう。
エントリー期間中(2025年11月14日(金)10:30～2025年12月1日(月)23:59)にエントリーの上、セール期間中(2025年11月21日(金)00:00～2025年12月1日(月)23:59 ※先行セールも含む)に合計10,000円（税込）以上注文すると、Amazonポイント（期間限定ポイント）を最大16%（最大10,000ポイント）還元するキャンペーンを実施する。
Amazonポイントの還元率は、プライム会員なら+1.5％、Amazon Mastercardでのお支払いで最大+3.0％(※プライム会員の場合。通常還元率を含む)、指定ブランド(注目ブランド以外)対象商品購入で+4.0％(注目ブランド+5.0％との併用不可)、注目ブランド対象商品購入(ブランドセレクション+4.0％との併用不可)で+5.0％、対象カテゴリー商品の購入で6.5％。ブランドセレクションの対象商品と注目ブランドの対象商品は異なるため、+4.0％と+5.0％の累積適用はできないが、最大16％のポイント還元を受けられる。
※最大16%のポイント還元はおもちゃ・ホビーの対象商品(※TVゲームは除く)を購入した場合に限り適用。それ以外の商品は最大9.5%のポイント還元が適用。
