Amazonブラックフライデー2025が11月24日(月)から実施されている。

本記事では、AmazonブラックフライデーでのPlaystation5(PS5)本体やソフトのセール情報を紹介する。

PS5本体・ソフト・周辺機器がセール販売！Amazonブラックフライデー2025

Amazonブラックフライデーでは、多数の人気商品がセール販売。本セール(11/24(月・振替)午前0時～12/1(月)23時59分)と先行セール(11/21(金)午前0時～11/23(日)23時59分)で大きな違いはなく、いずれもお得な価格で多数出品される。人気商品は在庫切れとなってしまう場合も多いため、購入したい商品は可能な限り早いタイミングでチェックしておくことをおすすめする。

PS5関連では、人気ソフトと本体のセットが割引販売。また、「プレイステーションストアチケット 対象商品がレジにて1,100円OFF」のキャンペーンが実施されており、「プレイステーション ストアチケット 15,000円＋1,100円セット」がレジにて1,100円割引となる。

本体は、「PlayStation 5 デジタル・エディション(CFI-2000B01)」が14％オフの62,980円(税込)、「PlayStation 5 Pro(CFI-7000B01)」が104,980円(税込)から出品されている。

※PlayStation商品のセールは上限数量に達し次第販売終了。

Amazonブラックフライデー2025のお得な活用法

2025年のAmazonブラックフライデーは、11月24日(月・振替)0時00分から12月1日(月)23時59分までの8日間にわたって開催される。本セールに先駆けて11月21日(金)0時00分から11月23日(日)23時59分の3日間は先行セールも行われる。

【ポイントアップキャンペーン】

Amazonブラックフライデーでは、2025年もポイントアップキャンペーンが実施される。

エントリー期間中(2025年11月14日(金)10:30～2025年12月1日(月)23:59)にエントリーの上、セール期間中(2025年11月21日(金)00:00～2025年12月1日(月)23:59 ※先行セールも含む)に合計10,000円（税込）以上注文すると、Amazonポイント（期間限定ポイント）を最大16%（最大10,000ポイント）還元するキャンペーンを実施する。

「Amazon Mastercard」は入会費・年会費が永年無料、最短5分でカード発行され、即日Amazonでお買い物をすることができるが、指定する金融機関の設定などで時間がかかる可能性も考えられるため、前もって準備しておく方が安全だ。

■ポイント還元率(最大16%)

「プライム会員：+1.5%」+「Amazon Mastercard(プライム会員)：+3%」+「おもちゃ・ホビーの購入：+6.5%」+「指定ブランド(注目ブランド以外)対象商品購入：+4%」or「注目ブランド対象商品購入：+5.0%」

※最大16%還元はおもちゃ・ホビーの購入のみに適用され、それ以外の商品については最大9.5%が適用された。

