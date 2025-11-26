このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
20251121_Amazon_PS5Amazon
Amazonブラックフライデー2025で注目商品が大幅値下げ！セール対象商品一覧はこちら
Tsutomu Maeda

PS5本体・ソフトはAmazonブラックフライデー2025で安くなる？ストアチケットが1,100円引き！

Amazonブラックフライデー2025でPlaystation5 Pro(プレステ5 Pro)やPlaystation5(プレステ5)は安くなる？ハード本体やゲームソフトのおすすめ商品を紹介。プレイステーション ストアチケットがセット購入でお買い得！

2025年は11/24(月)～12/1(月)まで開催

Amazon

Amazonブラックフライデー2025

2025年11月24日(月)～12月1日(月)まで開催

今すぐ割引価格をチェック

Amazonブラックフライデー2025

注目アイテムが大幅値下げ

セール会場はこちら

Amazonブラックフライデー2025が11月24日(月)から実施されている。

Amazonブラックフライデー2025でPS5本体、ソフトが値下げ！売り切れ必至、今すぐチェックセール会場はこちら

本記事では、AmazonブラックフライデーでのPlaystation5(PS5)本体やソフトのセール情報を紹介する。

PS5本体・ソフト・周辺機器がセール販売！Amazonブラックフライデー2025

Amazonブラックフライデーでは、多数の人気商品がセール販売。本セール(11/24(月・振替)午前0時～12/1(月)23時59分)と先行セール(11/21(金)午前0時～11/23(日)23時59分)で大きな違いはなく、いずれもお得な価格で多数出品される。人気商品は在庫切れとなってしまう場合も多いため、購入したい商品は可能な限り早いタイミングでチェックしておくことをおすすめする。

PS5関連では、人気ソフトと本体のセットが割引販売。また、「プレイステーションストアチケット 対象商品がレジにて1,100円OFF」のキャンペーンが実施されており、「プレイステーション ストアチケット 15,000円＋1,100円セット」がレジにて1,100円割引となる。

本体は、「PlayStation 5 デジタル・エディション(CFI-2000B01)」が14％オフの62,980円(税込)、「PlayStation 5 Pro(CFI-7000B01)」が104,980円(税込)から出品されている。

※PlayStation商品のセールは上限数量に達し次第販売終了。

【本体機器】

20251121_Amazon_PS5_1_1【セット買いキャンペーン】プレイステーション ストアチケット 15,000円＋1,100円セット20251121_Amazon_PS5_1_2PlayStation VR2（CFIJ-17000） 【Amazon.co.jp限定】オリジナルトートバッグ 付20251121_Amazon_PS5_1_3PlayStation 5 Pro(CFI-7000B01)
20251121_Amazon_PS5_2_1PlayStation 5 デジタル・エディション(CFI-2000B01)20251121_Amazon_PS5_2_2【純正品】PlayStation Portal リモートプレーヤー ミッドナイト ブラック(CFIJ-18001)20251121_Amazon_PS5_2_3【純正品】PlayStation Portal リモートプレーヤー(CFIJ-18000)

【本体+ソフトセット】

20251121_Amazon_PS5_3_1PlayStation 5 デジタル・エディション日本語専用モデル + ディスクドライブ + メタファー:リファンタジオ セット20251121_Amazon_PS5_3_2PlayStation 5 デジタル・エディション日本語専用モデル + ディスクドライブ + Call of Duty(R): Black Ops7 セット20251121_Amazon_PS5_3_3PlayStation 5 デジタル・エディション日本語専用モデル + ディスクドライブ + NINJA GAIDEN 4 セット
20251121_Amazon_PS5_4_1PlayStation 5 デジタル・エディション日本語専用モデル + ディスクドライブ + デジモンストーリー タイムストレンジャー セット20251121_Amazon_PS5_4_2PlayStation 5 デジタル・エディション日本語専用モデル + ディスクドライブ + みんなのGOLF WORLD セット20251121_Amazon_PS5_4_3PlayStation 5 デジタル・エディション日本語専用モデル + ディスクドライブ + Clair Obscur: Expedition 33(クレールオブスキュール:エクスペディション33 セット
20251121_Amazon_PS5_5_1PlayStation 5 デジタル・エディション日本語専用モデル + ディスクドライブ + ペルソナ3リロード セット20251121_Amazon_PS5_5_2PlayStation 5 デジタル・エディション日本語専用モデル + ディスクドライブ + 真・女神転生V Vengeance セット20251121_Amazon_PS5_5_3PlayStation 5 デジタル・エディション日本語専用モデル + ディスクドライブ + 龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii セット
20251121_Amazon_PS5_6_1PlayStation 5 デジタル・エディション日本語専用モデル + ディスクドライブ + 龍が如く8 セット20251121_Amazon_PS5_6_2PlayStation 5 デジタル・エディション日本語専用モデル + ディスクドライブ + ユニコーンオーバーロード セット20251121_Amazon_PS5_6_3PlayStation 5 デジタル・エディション日本語専用モデル + ディスクドライブ + METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER セット
20251121_Amazon_PS5_7_1PlayStation 5 デジタル・エディション日本語専用モデル + ディスクドライブ + DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH (デス・ストランディング 2: オン・ザ・ビーチ) セット20251121_Amazon_PS5_7_2PlayStation 5 デジタル・エディション日本語専用モデル + ディスクドライブ + グランツーリスモ7 セット20251121_Amazon_PS5_7_3PlayStation 5 デジタル・エディション日本語専用モデル + ディスクドライブ + Stellar Blade(ステラ―ブレイド) セット
20251121_Amazon_PS5_8_3PlayStation 5 デジタル・エディション日本語専用モデル + ディスクドライブ + アストロボット(ASTRO BOT) セット20251121_Amazon_PS5_8_1PlayStation 5 + PlayStation VR2 "Horizon Call of the Mountain" 同梱版(CFIJ-17001) セット20251121_Amazon_PS5_8_2PlayStation 5 Pro(CFI-7000B01) + PlayStation VR2 "Horizon Call of the Mountain" 同梱版(CFIJ-17001) セット

【ゲームソフト】

20251121_Amazon_PS5_9_1【PS5】Ghost of Yōtei( ゴースト・オブ・ヨウテイ )コレクターズエディション【早期購入特典】・ゲーム内アイテム 面頬 ・篤と羊蹄六人衆のアバターセット（全７種）（封入）【CEROレーティング「Z」】20251121_Amazon_PS5_9_2【PS5】アストロボット(ASTRO BOT)20251121_Amazon_PS5_9_3【PS5】LEGO ホライゾン アドベンチャー
20251121_Amazon_PS5_10_1【PS5】Horizon Zero Dawn Remastered20251121_Amazon_PS5_10_2【PS5】Lost Soul Aside20251121_Amazon_PS5_10_3【PS5】Stellar Blade(ステラ―ブレイド)
20251121_Amazon_PS5_11_1【PS5】HELLDIVERS 2(ヘルダイバーツー)【CEROレーティング「Z」】20251121_Amazon_PS5_11_2【PS5】Rise of the Ronin Z version ( ライズオブローニン )【CEROレーティング「Z」】20251121_Amazon_PS5_11_3【PS5】Ghost of Tsushima Director's Cut
20251121_Amazon_PS5_12_1【PS5】グランツーリスモ720251121_Amazon_PS5_12_2【PS5】Marvel's Spider-Man 220251121_Amazon_PS5_12_3【PS5】MLB The Show 25（英語版）
20251121_Amazon_PS5_13_1【PS5】Marvel's Spider-Man 2 コレクターズエディション20251121_Amazon_PS5_13_2【PS5】The Last of Us Part II Remastered 【CEROレーティング「Z」】20251121_Amazon_PS5_13_3【PS5】The Last of Us Part I【CEROレーティング「Z」】

【周辺機器】

20251121_Amazon_PS5_14_1【純正品】DualSense ワイヤレスコントローラー ミッドナイト ブラック (CFI-ZCT1J01)20251121_Amazon_PS5_14_2【純正品】DualSense ワイヤレスコントローラー ヴォルカニック レッド(CFI-ZCT1J07)20251121_Amazon_PS5_14_3【純正品】DualSense ワイヤレスコントローラー "Ghost of Yōtei" ゴールド リミテッドエディション(CFI-ZCT1JZ7)
20251121_Amazon_PS5_15_1【純正品】DualSense Edge ワイヤレスコントローラー ミッドナイト ブラック(CFI-ZCP1J01)20251121_Amazon_PS5_15_2【純正品】PULSE Elite ワイヤレスヘッドセット ミッドナイト ブラック(CFI-ZWH2J01)20251121_Amazon_PS5_15_3【純正品】PULSE Elite ワイヤレスヘッドセット(CFI-ZWH2JC)
20251121_Amazon_PS5_16_1【純正品】PULSE Explore ワイヤレスイヤホン ミッドナイト ブラック(CFI-ZWE1J01)20251121_Amazon_PS5_16_2【純正品】PULSE Explore ワイヤレスイヤホン(CFI-ZWE1J)20251121_Amazon_PS5_16_3NEWDERY PS5 コントローラー 充電スタンド 収納スタンド 急速充電 置くだけ充電 ps5コントローラー 周辺機器 アクセサリ USB-Cケーブル付属 LED指示ランプ付き 過充電防止 コンパクト 軽量 ホワイト

Amazonブラックフライデー2025でPS5本体、ソフトが値下げ！売り切れ必至、今すぐチェックセール会場はこちら

Amazonブラックフライデー2025のお得な活用法

2025年のAmazonブラックフライデーは、11月24日(月・振替)0時00分から12月1日(月)23時59分までの8日間にわたって開催される。本セールに先駆けて11月21日(金)0時00分から11月23日(日)23時59分の3日間は先行セールも行われる。

【ポイントアップキャンペーン】

Amazonブラックフライデーでは、2025年もポイントアップキャンペーンが実施される。

エントリー期間中(2025年11月14日(金)10:30～2025年12月1日(月)23:59)にエントリーの上、セール期間中(2025年11月21日(金)00:00～2025年12月1日(月)23:59 ※先行セールも含む)に合計10,000円（税込）以上注文すると、Amazonポイント（期間限定ポイント）を最大16%（最大10,000ポイント）還元するキャンペーンを実施する。

Amazonブラックフライデー2025でPS5本体、ソフトが値下げ！売り切れ必至、今すぐチェックセール会場はこちら

「Amazon Mastercard」は入会費・年会費が永年無料、最短5分でカード発行され、即日Amazonでお買い物をすることができるが、指定する金融機関の設定などで時間がかかる可能性も考えられるため、前もって準備しておく方が安全だ。

▶Amazon Mastercardに申し込む(入会費・年会費 永年無料)

■ポイント還元率(最大16%)

「プライム会員：+1.5%」+「Amazon Mastercard(プライム会員)：+3%」+「おもちゃ・ホビーの購入：+6.5%」+「指定ブランド(注目ブランド以外)対象商品購入：+4%」or「注目ブランド対象商品購入：+5.0%

※最大16%還元はおもちゃ・ホビーの購入のみに適用され、それ以外の商品については最大9.5%が適用された。

Amazonブラックフライデー2025でPS5本体、ソフトが値下げ！売り切れ必至、今すぐチェックセール会場はこちら

Amazonブラックフライデー2025｜最新情報

amazon black friday 2025 daily pickup productsAmazon

Amazonブラックフライデーに関する最新情報は以下の記事でも紹介している。

セール情報

おすすめ目玉商品

サブスクのキャンペーン情報

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

0