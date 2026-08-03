Registrazione SNAI: come aprire un conto di gioco a agosto 2026

Come Aprire un Conto di Gioco su SNAI 📝

Per accedere alla piattaforma di SNAI e scommettere online, è necessario creare un account e validare l'identità. SNAI offre due modalità di registrazione.

Registrazione Classica SNAI

La procedura prevede diversi passaggi:

Accedere al sito ufficiale snai.it.

Selezionare il pulsante "Registrati" per avviare il processo di iscrizione.

Cliccare su "Vai alla registrazione classica".

Compilare il modulo online, fornendo tutte le informazioni personali richieste (credenziali di accesso, codice fiscale, indirizzo di residenza, dati di nascita, ecc.). Le informazioni saranno conservate nel rispetto della normativa sulla privacy.

Completare il modulo, avanzando lungo le quattro schede.

Selezionare l'offerta di benvenuto desiderata.

Fornire i consensi necessari e finalizzare la creazione dell'account.

Registrazione SNAI tramite SPID

Per velocizzare la procedura, e non dover convalidare l'identità in un secondo momento, è possibile iscriversi utilizzando il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). Ecco come fare:

Selezionare "Entra con SPID".

Scegliere il proprio Identity Provider dall'elenco.

Fornire il consenso all'accesso tramite l'App o il sistema utilizzato.

L'operatore acquisirà in automatico i dati personali già presenti nei database statali.

La registrazione si completa in breve tempo, subito dopo aver selezionato il bonus e inserito l'eventuale codice promozionale.

È necessario prendere visione dell'Informativa sulla privacy e del Contratto di gioco e fornire i consensi per creare l'account.

Registrazione su SNAI: termini e condizioni

L'apertura di un conto di gioco online su una piattaforma autorizzata ADM è soggetta a specifiche condizioni. In particolare, ci riferiamo a:

Essere maggiorenni (avere almeno 18 anni).

(avere almeno 18 anni). Essere residenti sul territorio italiano .

. Fornire le informazioni di identità richieste.

Convalidare l'account entro 30 giorni dall'attivazione, salvo che la registrazione non sia stata effettuata tramite SPID.

In linea con le politiche di Gioco Responsabile, l'utente stabilisce i propri limiti di deposito al termine della registrazione. Qualsiasi aumento di tale soglia richiede un periodo di attesa di 7 giorni prima di essere applicato, e deve essere autorizzato dal concessionario.

Come Convalidare il Conto su SNAI

La convalida dell'account è un passaggio cruciale, obbligatorio per legge secondo quanto stabilito dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM), al fine di garantire l'identificazione degli iscritti e l'accesso esclusivo ai soggetti maggiorenni.

La verifica non è richiesta se la registrazione è avvenuta tramite SPID.

Per convalidare l'account (se non registrati con SPID), è necessario:

Accedere al conto SNAI con le proprie credenziali. Selezionare "Il mio conto" dalla barra dei menu in alto. Dal menu a tendina, scegliere "Gestione Documenti". Caricare i documenti richiesti seguendo le indicazioni della piattaforma. Attendere la notifica di avvenuta verifica da parte del team SNAI.

Per accelerare la verifica è importante che le immagini dei documenti siano ad alta definizione e che siano stati forniti i formati specificati da SNAI (come JPEG, PNG o PDF). Inoltre, i dati forniti in fase di registrazione devono corrispondere esattamente a quelli presenti nei documenti. I documenti di identità accettati sono la Carta d'identità, la Patente di guida e il Passaporto.

Cosa Succede Dopo la Registrazione

Bonus Benvenuto Nuovi Utenti

SNAI propone un "Bonus Benvenuto Sport" noto come Bonus GOLD, con un massimo complessivo che può arrivare a 1.500€ + 10€ senza deposito, riservato ai nuovi clienti che si iscrivono utilizzando il codice promozionale SNAI.

Il bonus si compone come segue:

10€ Free alla registrazione se scegli di iscriverti con SPID.

alla registrazione se scegli di iscriverti con SPID. 100% del primo versamento fino a 1.000€ per le scommesse sportive (distribuito in 4 tranche).

fino a per le scommesse sportive (distribuito in 4 tranche). 50% del primo versamento fino a 500€ da utilizzare sulle slot del fornitore Playtech.

Termini e Condizioni Principali:

Il bonus per le Scommesse Sportivo viene erogato in quattro tranche, uguali tra loro e pari al 25% del bonus totale. La prima viene erogata subito dopo il primo deposito e la convalida del conto. Le altre tre parti vengono erogate a distanza di 7 giorni l’una dall’altra.

L'offerta è valida per chi effettua il primo versamento entro 30 giorni dalla registrazione.

dalla registrazione. Prima di poter essere convertito in saldo reale e prelevabile, il Bonus Gold deve essere rigiocato 6 volte (6x) entro 6 giorni dalla data di assegnazione.

entro dalla data di assegnazione. Le scommesse effettuate con questo bonus devono avere una quota non inferiore a 1.50 (i sistemi non sono considerati validi).

Accesso all'Account

Una volta completata la registrazione e creato l'account, l'accesso alla piattaforma si effettua tramite la funzione di login, inserendo le credenziali (nome utente e password) scelte in fase di iscrizione.

Primo Deposito

Per iniziare a scommettere con soldi veri è necessario effettuare il primo deposito sul conto di gioco. L'utente deve:

Effettuare il login al conto. Accedere alla sezione dedicata ai versamenti/ricariche. Selezionare uno dei metodi di pagamento accettati. Inserire l'importo da depositare e confermare l'operazione.

Metodi di Pagamento

SNAI mette a disposizione dei propri utenti diverse opzioni per il deposito e il prelievo: in totale 7 sia per prelevare che per depositare sul portale.

Metodo di Pagamento Deposito Prelievo Carte Bancarie (Visa, MasterCard) Sì Sì PostePay Sì Sì e-wallets (PayPal, Skrill, NETELLER) Sì Sì Bonifico Bancario Sì Sì Snaipay (solo per deposito) Sì No Bonifico Postale (solo per prelievo) No Sì

Perché Registrarsi su SNAI?

SNAI è uno dei marchi più noti nel panorama del gioco italiano e presenta diversi vantaggi e svantaggi che possono orientare la scelta dell'utente.

Pro ✅ Contro ❌ Ampia offerta di Scommesse Sportive (oltre 30 discipline)

Presenza di Live Betting e Live Streaming

Offerta di Casinò e Slot (oltre 5.400 giochi)

Payout competitivo (93,97%)

Disponibilità di App native per Android e iOS

Possibilità di utilizzare il Cashout e il Bet Builder

Bonus Multipla fino al 177% Rollover del bonus benvenuto (6 volte)

Mancanza della funzione Exchange

SNAI a Confronto con Altri Bookmaker ADM

SNAI si posiziona come un operatore di riferimento nel mercato italiano, grazie alla sua offerta completa che spazia dalle scommesse sportive, con un elevato numero di discipline coperte (+30) e un payout del 93,97%, al Casinò, con oltre 5.400 giochi. Si distingue per la presenza di servizi avanzati come Live Streaming, Cashout e Bet Builder.

Conoscere SNAI nel Dettaglio

SNAI è un brand di rilievo e di lunga tradizione nel settore del gioco d'azzardo in Italia. L'operatore svolge la sua attività digitale in piena legalità, essendo autorizzato dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM) con la concessione GAD n° 15215. Questo dato ne attesta l'affidabilità e la conformità alle normative italiane. È fondamentale affidarsi unicamente a bookmaker in possesso di licenza ADM per garantire la sicurezza del proprio gioco e dei propri dati.

L'offerta di SNAI include:

Sport: Copertura di oltre 30 discipline, tra cui Calcio, Ippica, Tennis, Basket, Formula 1, eSports (come Dota2 e League of Legends). Offre mercati di scommessa dettagliati (es. Combo, Under/Over Calcio d'angolo, Marcatore, Ribaltone, Rigore, VAR, Gol fuori area, Almeno 1 palo o traversa) e il Bet Builder.

Copertura di oltre 30 discipline, tra cui Calcio, Ippica, Tennis, Basket, Formula 1, eSports (come Dota2 e League of Legends). Offre mercati di scommessa dettagliati (es. Combo, Under/Over Calcio d'angolo, Marcatore, Ribaltone, Rigore, VAR, Gol fuori area, Almeno 1 palo o traversa) e il Bet Builder. Casinò e Slot: Oltre 5.400 giochi disponibili, con una sezione di Live Casino che include giochi popolari come Book of Ra Deluxe, Fire Blaze Wild Pistolero e Starburst.

Oltre 5.400 giochi disponibili, con una sezione di Live Casino che include giochi popolari come Book of Ra Deluxe, Fire Blaze Wild Pistolero e Starburst. Altri Servizi: Live Betting, Live Streaming, Cashout, e scommesse su eventi di Spettacolo e Intrattenimento.

Il payout medio offerto è del 93,97%.

Opinione dell'esperto

Nome dell'autore: Antonio Pannella

Cosa ne pensi del processo di registrazione di Snai?

La registrazione Snai è semplice, anche se leggermente diversa rispetto alle altre. Innanzitutto, infatti, i nuovi utenti che si registrano devono subito aggiungere un documento a scelta tra Carta d’Identità Elettronica (CIE), Passaporto e Patente di Guida. Questo, però, renderà più veloce tutta la procedura successiva visto che i dati saranno poi recuperati dall’immagine inviata.

Quanto facile è registrarsi sul sito?

La procedura di registrazione Snai è semplice, ma qualche utente potrebbe non gradire il fatto che sia disponibile solo l’opzione che prevede subito l’inserimento del documento. In realtà, visto che ciò prevede anche la convalida del conto e questa è un’azione che bisogna comunque portare a termine entro qualche giorno, non è un gran problema. Si tratta solo di perdere qualche minuto iniziale.

In cosa l'iscrizione su Snai può migliorare?

Snai è un leader nel campo delle scommesse in Italia e il primo aspetto per cui si mette in luce è la sua piattaforma completa. Ci sono scommesse di ogni tipo di disciplina e campionato. Molti eventi sono visibili in streaming e tra le opzioni spiccano il Cashout e il Bet Builder. Da segnalare anche le sezioni dedicate ai giochi. Infine, una nota di merito va anche al bonus di benvenuto fino a 1.500€.

Domande Frequenti

Come si attiva lo SPID per registrarsi su SNAI?

Per l'attivazione dello SPID, è necessario aver compiuto 18 anni ed essere in possesso di un documento di riconoscimento italiano valido. La procedura si effettua sul sito di uno degli Identity Provider riconosciuti da AgID, fornendo i dati personali, il documento d'identità, la tessera sanitaria/codice fiscale, un indirizzo email e un numero di cellulare.

Il bonus scommesse benvenuto SNAI è prelevabile?

Il bonus non è prelevabile immediatamente. È necessario rispettare i requisiti di puntata (rigiocare il Bonus Gold 6 volte/6x su multiple con quota minima per evento di 1.50) e tutti i termini e le condizioni della promozione per convertirlo in saldo reale.

Quali documenti di identità sono accettati da SNAI per la registrazione?

SNAI accetta tutti i documenti di identità aventi valore legale, come la Carta d'identità, la Patente di guida e il Passaporto.