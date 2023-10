Registrazione SNAI: come aprire un conto di gioco a agosto 2026

SNAI è un marchio fra i più noti nel panorama del gioco d'azzardo italiano. All'interno della sfera digitale, svolge la propria attività tramite un sito dedicato, autorizzato dall'ADM / AAMS con la concessione GAD n° 15215, a riprova della sua affidabilità.

In questa pagina sono fornite tutte le indicazioni per iscriversi a SNAI in modo chiaro e veloce, seguendo gli step per ricevere un bonus di benvenuto per le scommesse sportive pari a 305€ in totale.

Come effettuare la registrazione a Snai e aprire un conto

Per poter scommettere online sulla piattaforma SNAI, è fondamentale creare un account e procedere alla sua convalida. In Italia, per registrarsi presso bookmaker in totale legalità, è obbligatorio avere almeno 18 anni ed essere residenti sul territorio nazionale.

Queste limitazioni hanno lo scopo di garantire un ambiente di gioco controllato e sicuro. Dopo aver completato l'iscrizione su SNAI, viene effettuata una verifica dell'identità per assicurare il rispetto di tali requisiti.

Tale verifica non è necessaria qualora si effettui la registrazione a Snai con SPID. Questo sito permette infatti di registrarsi in maniera classica, compilando un modulo e procedendo alla convalida, oppure attraverso una procedura più rapida e moderna con il Sistema Pubblico di Identità Digitale, come precisato qua sotto.

Registrazione SNAI classica

Per aprire un conto snai l'utente deve:

Accedere al sito ufficiale snai.it. Cliccare sul pulsante verde "Registrati" per iniziare la procedura di iscrizione a Snai. Cliccare sul pulsante arancione "Vai alla registrazione classica". Compilare il modulo, fornendo tutte le informazioni personali richieste. Verranno chiesti dettagli come credenziali di accesso (nome utente e password), codice fiscale, indirizzo di residenza, dati di nascita, ecc. Tutte le informazioni verranno conservate nel rispetto del GDPR e della normativa italiana sulla privacy al fine di garantire la sicurezza dell'ambiente digitale. Compilare tutto il modulo, muovendosi lungo le quattro schede cliccando su "Avanti". Nello step dedicato al bonus, verrà chiesto di selezionare un'offerta. Le informazioni presenti in questa pagina fanno riferimento al bonus benvenuto scommesse fino a 300€ (il primo in alto a sinistra nell'elenco mostrato) che richiede il codice promozionale Snai visibile in questa pagina. Fornire tutti i consensi necessari e procedere alla creazione dell'account.

Registrazione SNAI tramite SPID

Per risparmiare tempo e non dover effettuare la convalida dell'identità in un secondo tempo, si può effettuare l'iscrizione a Snai tramite SPID. Con questa modalità si dovrà:

Cliccare su "Entra con SPID". Selezionare il servizio utilizzato per la propria identità personale dall'elenco a tendina. Fornire il consenso all'accesso tramite App o altro sistema.

Così Snai avrà accesso autorizzato e automatico a tutti i dati personali già presenti all'interno dei database statali.

La registrazione a Snai si conclude in poco tempo, dopo aver selezionato il bonus e fornito il codice promozionale.

Infine, bisogna prendere visione dell'Informativa sulla privacy e del Contratto di gioco per fornire i consensi necessari in modo consapevole e creare l'account Snai.

Informazioni aggiuntive sulla registrazione a Snai

Le due procedure di registrazione a Snai spiegate più in alto sono una alternativa all'altra. In entrambi i casi, si ricorda che l'apertura di un conto di gioco online presso un bookmaker autorizzato dall'AAMS / ADM è riservata esclusivamente ai maggiorenni residenti in Italia.

La convalida delle informazioni fornite durante la registrazione deve avvenire entro 30 giorni dall'attivazione dell'account, ed è necessaria solo se non ci si registra tramite SPID.

Alla fine della procedura di iscrizione a SNAI, gli utenti hanno l'opportunità di stabilire i propri limiti di deposito, in linea con le politiche del Gioco Responsabile. Tali limiti possono essere aumentati o diminuiti in qualsiasi momento accedendo alle impostazioni del proprio profilo. È fondamentale evidenziare che qualsiasi incremento di tale soglia necessita di un periodo di attesa di 7 giorni prima di essere applicato e dovrà essere autorizzato dal concessionario.

Come visto, nella fase di registrazione, c'è l'opzione di inserire un "codice promo SNAI". È essenziale chiarire che l'inserimento del codice è puramente facoltativa e non rappresenta un prerequisito per finalizzare correttamente la registrazione. Gli utenti che preferiscono iniziare le loro scommesse senza sfruttare il bonus di benvenuto possono completare l'iscrizione, saltando questo step.

Bonus benvenuto scommesse sportive Snai

SNAI offre un "Bonus Benvenuto Scommesse Sportive" sotto forma di Bonus GOLD scommesse Snai fino a un massimo complessivo di 300€, disponibile per i nuovi clienti che si iscrivono utilizzando il codice promozionale Snai.

L'offerta di benvenuto è valida solo per chi effettua il primo versamento entro 30 giorni dalla registrazione, e il bonus viene calcolato in base all'ammontare del primo deposito: se l'importo è fino a 100 euro, il bonus erogato sarà pari al 100% di tale somma.

Per i depositi superiori ai 100 euro, il bonus sarà calcolato come il 100% per i primi 100 euro e il 50% per la porzione che eccede questo importo. Ad esempio, un deposito di 250 euro significherà un Bonus GOLD di 175 euro.

Il bonus viene accreditato entro 7 giorni lavorativi dal primo deposito e solo ai nuovi utenti che, nel giro di 5 giorni, hanno scommesso l'intero importo del loro primo deposito a una quota di almeno 1.25, senza aver effettuato prelievi.

Tuttavia, prima che il Bonus Gold possa essere convertito in saldo reale, deve essere rigiocato 8 volte (8x) entro 90 giorni dalla data di assegnazione. Si sottolinea che le scommesse effettuate con questo bonus devono avere una quota non inferiore a 1.50 (i sistemi non sono considerati validi).

Iscrizione a Snai da mobile: app nativa e sito ottimizzato

La procedura di registrazione su SNAI è accessibile sia da computer che da smartphone o qualsiasi altro dispositivo mobile. Le istruzioni fornite più in alto sono valide per l'iscrizione a SNAI in generale. Tuttavia, ci sono dettagli specifici per coloro che desiderano scaricare l'app SNAI e procedere all'iscrizione attraverso questa:

Per gli utenti iOS, l'applicazione di SNAI è disponibile per il download direttamente dall'App Store . Dopo averla scaricata, sarà sufficiente seguire le istruzioni per completare l'installazione.

. Dopo averla scaricata, sarà sufficiente seguire le istruzioni per completare l'installazione. Per gli utenti Android, l'iter è leggermente diverso: è necessario visitare il sito web di SNAI attraverso il browser del dispositivo e scaricare il file apk. Una volta completato il download, si può procedere all'installazione dell'app, fornendo i consensi relativi alle app da fonti sconosciute.

Dopo aver completato l'installazione dell'app, gli utenti saranno indirizzati al modulo di registrazione dove dovranno inserire le informazioni per finalizzare l'iscrizione.

Come per la registrazione desktop, anche nel caso dell'app mobile di SNAI, sarà essenziale convalidare il conto di gioco, fornendo i documenti richiesti tramite il proprio smartphone.

Convalida dell'account di gioco Snai

La procedura di convalida dell'account Snai deve avvenire entro 30 giorni dalla registrazione. Si ribadisce che questo step è frutto di un obbligo legislativo stabilito dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli per assicurare l'identificazione degli iscritti e permettere l'accesso alle piattaforme di gioco solo ai soggetti maggiorenni.

La convalida (o verifica) dell'account non è richiesta nel caso in cui la registrazione a Snai sia stata fatta tramite SPID.

Qualora non si proceda alla convalida entro il predetto termine di 30 giorni, l'account subirà una sospensione temporanea. Successivamente, verranno concessi altri 60 giorni per presentare la documentazione richiesta ed evitare che il concessionario proceda alla chiusura definitiva del conto.

Chi non si è iscritto a Snai tramite SPID, può convalidare l'account così:

Accedere al conto SNAI utilizzando le credenziali fornite in fase di registrazione. Selezionare "Il mio conto" presente nella barra dei menu in alto. Dal menu a tendina, optare per "Gestione Documenti". Caricare i documenti richiesti seguendo le indicazioni fornite dalla piattaforma. Attendere una notifica dell'avvenuto invio dei documenti e la successiva verifica da parte del team SNAI.

Per velocizzare la verifica del conto SNAI, è fondamentale che le immagini dei documenti siano ad alta definizione, così che tutte le informazioni siano chiaramente leggibili e non sfocate.

È inoltre essenziale inviare i documenti utilizzando i formati specificati da SNAI, come JPEG, PNG o PDF. Infine, prima di procedere con l'invio dei documenti, bisogna controllare e verificare che le informazioni fornite durante la registrazione a SNAI siano esatte e aggiornate, per evitare eventuali discrepanze o ritardi nella procedura di verifica.

Come iniziare a scommettere su Snai

Per piazzare scommesse sportive su Snai, bisogna completare la registrazione e seguire questi step:

Effettuare il login

Completare un deposito con uno dei metodi di pagamento autorizzati.

Selezionare la quota su cui scommettere, cliccandoci sopra.

Inserire la cifra da scommettere nella schedina sulla destra.

Dare conferma e attendere il risultato del match.

Iscrizione a SNAI - Domande frequenti

Come si attiva lo SPID per Snai?

In sintesi, lo SPID si può attivare se si sono compiuti 18 anni e si dispone di un documento di riconoscimento italiano valido. L'attivazione si effettua accedendo al sito di uno dei gestori di identità digitale, detti Identity Provider, riconosciuti e vigilati da AgID, fornendo tutti i dati personali richiesti, fra cui documento di identità, la tessera sanitaria o il codice fiscale, un indirizzo email e un numero di cellulare.

Il bonus scommesse benvenuto Snai è prelevabile?

No, bisogna prima completare il requisito di puntata pari a 8x e rispettare tutti i termini e condizioni della promozione.

Quali documenti di identità sono accettati da Snai per la registrazione?

Tutti i documenti di identità aventi valore legale come Carta d'identità, Patente di guida e Passaporto.