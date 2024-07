In questo articolo è possibile confrontare le quote vincente Mondiale 2026 e consultare i pronostici dei nostri esperti di scommesse.

A poche settimane dalla fine dei Campionati Europei in Germania, competizione che ha visto la Spagna trionfare ai danni dell’Inghilterra, secondo gli esperti del settore dopo il Brasile è proprio la nazionale iberica una delle candidate principali alla vittoria dei mondiali 2026, seguita dalla Francia di Kylian Mbappè e dall’Argentina campione in carica e fresca vincitrice della Copa America 2024.

Pronostici e quote vincente Mondiali

Il Brasile per ripetere l’impresa di USA ‘94

E’ il Brasile la candidata numero uno, secondo gli scommettitori. Ai verdeoro manca un trofeo dal 2019, quando riuscirono a vincere la Copa America organizzata in casa battendo per 3 a 1 un sorprendente Perù. Nel 2026 il digiuno da trofei per la Seleção avrà raggiunto i 7 anni, un’eternità a queste latitudini, e dopo la deludente Copa America 2024, i brasiliani, al momento ancora sotto la guida di Dorival Junior, vorranno sicuramente riscattarsi provando a vincere una Coppa del Mondo che manca loro dall’ormai lontanissimo 2002. Di fatto sono i favoriti dalle quote vincente Mondiali 2026.

Il futuro è della Spagna

Freschi Campioni d’Europa, gli spagnoli vengono subito dopo il Brasile secondo le quote vincente Mondiali. Con Lamine Yamal e Nico Williams che in USA avranno rispettivamente 24 e 19 anni, la nazionale spagnola ha un futuro dorato davanti a sé. Con l’unico mondiale vinto in Sudafrica nel 2010, e ben 4 Campionati Europei, la Roja è la prima delle nazionali del Vecchio Continente a poter ambire per il titolo a detta dei bookies.

L’albiceleste vuole difendere la Coppa

Pur priva di Messi, la nazionale argentina farà di tutto per difendere il titolo conquistato in Qatar. Nella storia dei mondiali, soltanto Italia e Brasile sono riusciti a vincerne due consecutivi, gli azzurri nel ’34 e nel ‘38, i verdeoro nel ’58 e nel ’62. Trascinati in Copa America da un Lautaro Martinez sempre più leader, i sudamericani ai prossimi mondiali cercheranno di ripetersi e di entrare così ufficialmente nella storia.

