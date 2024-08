Quote vincente La Liga e pronostici scommesse: per gli esperti il Real Madrid è la squadra da battere

In questo articolo è possibile confrontare le quote vincente La Liga 2024/2025 e consultare i pronostici dei nostri esperti di scommesse.

Guida completa alle quote vincente La Liga del campionato di calcio spagnolo 2024/2025 con pronostici degli esperti su quella che potrebbe essere la prima arrivata del prossimo anno.

Secondo gli esperti Il Real Madrid è ancora una volta la favorita per la vittoria della Liga. Con il campionato spagnolo che prenderà il via il prossimo 15 agosto, i campioni in carica partono con i favori del pronostico anche in virtù della doppietta campionato-Champions League messa a segno nell’ultima stagione. Segue leggermente più staccato il Barcellona, in cerca di riscatto dopo una stagione tutto sommato deludente ma, a parte l’Atletico Madrid, tutte le altre partono con un distacco, almeno sulla carta, difficile da colmare.

Quote maggiorate di oggi

Pronostici e quote vincente La Liga 2024/2025

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Per ulteriori info sul campionato spagnolo, quote e pronostici vincitrice della Liga, rimandiamo ai portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori troveranno utili info sulle scommesse consultando

la nostra pagina con un elenco dei nuovi bookmakers online in Italia

la nostra guida al codice bonus bet365, iniziative di benvenuto e registrazione.

Il Real si coccola Mbappé

Kylian Mbappé al Real Madrid è senza dubbio il colpo dell’estate 2024. Il centravanti francese impreziosisce una squadra già pazzesca, capace di vincere nell’ultima stagione sia la Liga che la Champions League. Un colpo clamoroso anche perché concluso a zero e che ha permesso al Real Madrid di investire qualcosa come 57 milioni nell’acquisto del 18enne Endrik, uno dei migliori attaccanti emergenti del calcio brasiliano. Ancelotti ha chiesto alla società anche di rinforzare le fasce e nel mirino dei Blancos è finito Alphonso Davies, uno dei più forti terzini sinistri della sua generazione e per il quale il Bayern Monaco, proprietario del cartellino, chiede non meno di 50 milioni si euro. Ecco perché il Real resta una delle principali favorite dalle quote vincente La Liga.

Scommessa 1; Real Madrid campione: 1,40 con bet365

Barca e Atletico inseguono

Fin qui immobile sul mercato, il Barcellona ha come unica certezza una cantera che ogni anno è in grado di regalare qualche talento alla prima squadra. La filosofia del club blaugrana da questo punto di vista non è cambiata, ma la necessità di mettere in regola i bilanci non ha permesso di regalare a Flick i rinforzi desiderati. Tutt’altra musica invece in casa Atletico Madrid. La cessione di Morata al Milan è stata ampiamente compensata dagli acquisti di Sorloth (32 milioni), Le Normand (35 milioni), Alvarez (95 milioni) e Gallagher (42 milioni). Quattro colpi con una spesa totale di oltre 200 milioni che fanno dei Colchoneros i re indiscussi di questa sessione di calciomercato.

Scommessa 2; Atletico Madrid campione: 9,00 con Sisal

Caccia alla possibile sorpresa

Da qualche anno, la Spagna regala sempre sorprese, l’outsider che non ti aspetti che si insidia nelle prime posizioni e lotta fino alla fine per la vittoria del campionato. Un ruolo che negli anni è toccato a Betis, Girona, Real Sociedad: tutte squadre che proveranno a riconfermarsi. Seganli invece sono attesi da Siviglia e Villarreal, due delle protagoniste spagnole dell’ultimo decennio in cerca di un posto al sole. E chissà che non possa essere proprio questa la stagione del riscatto. I pronostici vincente Liga sono aperti a potenziali sorprese.

Scommessa 3; Real Betis campione: 41,00 con William Hill