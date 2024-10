In questo articolo si possono trovare i pronostici Young Boys-Inter, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Young Boys – Inter, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Joel Magnin e quella guidata da Simone Inzaghi.

La partita, valevole per la terza giornata della fase campionato della Champions League, si disputerà alle 21:00 di mercoledì 23 ottobre allo Stadio Wankdorf.

I nostri pronostici Young Boys-Inter

Il nostro pronostico Young Boys - Inter bet365 LeoVegas William Hill Vittoria Inter 1.38 1.37 1.40 Over 4,5 4.33 4.70 4.00 Doppia chance 1X 3.00 2.70 2.90

Come scommettere su Young Boys – Inter: analisi match e pronostici

Lo Young Boys vuole togliersi di dosso l'etichetta di cenerentola della Champions League. Zero punti, zero gol segnati e otto subiti: questo il magro bottino della squadra svizzera, in cerca della classica prova d’orgoglio. Ugrinic e compagni stanno deludendo anche in patria: a certificarlo, i 12 punti di distanza dallo Zurigo capolista, nonostante il recente successo contro il Lucerna.

L’Inter, invece, sta vivendo un buon momento sia in Champions che in patria. In ottica europea, i nerazzurri vogliono raggiungere quota 7 punti dopo l’ottimo pareggio in casa del Manchester City e il netto successo ai danni della Stella Rossa. In Serie A, gli uomini di Simone Inzaghi appaiono al momento come l’unica forza in grado di contrastare il Napoli. Ci sono, però, anche notizie negative: gli ospiti dovranno fare a meno di elementi importanti come Calhanoglu e Acerbi, entrambi infortunati.

Probabili formazioni Young Boys vs Inter

Per i pronostici Young Boys – Inter occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

YOUNG BOYS (4-3-1-2): von Ballmoos; Athekame, Camara, Benito, Conte; Niasse, Males, Monteiro; Ugrinic; Itten, Elia. Allenatore: Magnin

von Ballmoos; Athekame, Camara, Benito, Conte; Niasse, Males, Monteiro; Ugrinic; Itten, Elia. Allenatore: Magnin INTER (3-5-2): Sommer, Pavard, Bisseck, Bastoni; Darmian, Frattesi, Mkhitaryan, Barella, Dimarco; L. Martinez, Thuram. Allenatore: S. Inzaghi

Confrontare le quote vincente della partita Young Boys – Inter permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

L’Inter è superiore in tutto, nonostante le assenze

Poco da dire: se gioca come sa, l’Inter non può temere una squadra come lo Young Boys. I nerazzurri si affidano a Lautaro Martinez, autore del gol che ha deciso la recente sfida con la Roma. A centrocampo ci sarà Frattesi, con Mkhitaryan che agirà da regista in sostituzione di Calhanoglu. In difesa Bisseck al posto di Acerbi. Nonostante le assenze, per il nostro pronostico Young Boys - Inter si chiuderà con un successo della squadra di Simone Inzaghi.

Scommessa 1; Vittoria Inter: 1,38 con bet365

Young Boys-Inter sarà festival del gol

L’attacco dell’Inter fa paura, con Lautaro e Marcus Thuram titolari e due riserve di lusso come Taremi e Arnautovic pronte a subentrare nella ripresa. Dall’altro lato, la retroguardia svizzera non sembra rispettare gli elevati standard della Champions League. Per questo, secondo la nostra previsione, Young Boys - Inter è una gara destinata a chiudersi con cinque o più gol.

Scommessa 2; over 4,5: 4,70 con Leovegas

Young Boys, non si arriva in Champions per caso. Una chance per gli svizzeri

Non c’è niente di impossibile, quando si parla di calcio. Così, anche il successo o il pareggio dello Young Boys appaiono verosimili: per questo, però, servono una prova sottotono dell’Inter e una prestazione perfetta degli svizzeri, che sulla trequarti si affidano al talento Filip Ugrinic, a supporto della punta congolese Meschack Elia. In difesa il guineano Mohamed Ali Camara è chiamato agli straordinari contro Lautaro e compagni. Occhio, allora: per il nostro pronostico, Young Boys - Inter è gara che si può chiudere anche con la vittoria dei padroni di casa o un pareggio che, in realtà, non servirebbe proprio a nessuno.

Scommessa 3; doppia chance 1X: 3,40 con William Hill