In questo articolo i pronostici Verona – Salernitana, le quote dei bookmakers e l’analisi della partita prevista sabato 30 dicembre alle ore 18.00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Verona – Salernitana, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla partita che andrà in scena al Marcantonio Bentegodi.

Il Verona ospiterà la Salernitana fanalino di coda della classifica, peggior difesa del campionato che tuttavia, nell’ultima partita pareggiata in casa contro il Milan, ha dimostrato di non voler ancora sventolare bandiera bianca.

I nostri pronostici Verona – Salernitana

I nostri pronostici Verona - Salernitana bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.05 2.00 1.90 Risultato esatto 1-1 6.50 6.75 6.00 Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo 2.10 2.10 2.10

Come scommettere su Verona – Salernitana: analisi match e pronostici

Dopo la partita vinta per 2 a 0 contro il Cagliari, ecco un nuovo scontro salvezza per il Verona di Marco Baroni. In Veneto arriva la Salernitana di Filippo Inzaghi, reduce da un buon pareggio per 2 a 2 contro il Milan, partita che i campani avrebbero addirittura potuto vincere.

Probabili formazioni Verona - Salernitana

Per i pronostici Verona – Salernitana occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

VERONA (4-3-3): Montipò; Tchatchoua, Hien, Dawidowicz, Doig; Hongla, Folorunsho, Suslov; Ngonge, Djuric/Henry, Lazovic.

Montipò; Tchatchoua, Hien, Dawidowicz, Doig; Hongla, Folorunsho, Suslov; Ngonge, Djuric/Henry, Lazovic. SALERNITANA (4-3-2-1): Costil; Mazzocchi, Fazio, Pirola; Bradaric, Legowski, Bohinen/Maggiore, Coulibaly; Candreva, Kastanos; Ikwuemesi.

Confrontare le quote vincente della partita Verona – Salernitana permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Una difesa poco affidabile

Il Verona ospiterà la squadra con la peggior difesa del torneo. Sono infatti ben 36 le reti concesse agli avversari dalla Salernitana, al tramonto del girone d’andata. Certamente non un record di cui andar fieri quello della formazione allenata da Filippo Inzaghi, che in 17 partite ha subìto almeno un gol in ogni incontro. Per questo motivo i pronostici Verona – Salernitana prevedono una gara ricca di reti.

Scommessa 1; over 2.5: 2,05 con bet365

Ripartire dalla partita contro il Milan

La situazione in classifica sembra quasi del tutto compromessa, tuttavia nel pareggio casalingo contro il Milan, i granata hanno dimostrato di poter creare occasioni e di avere una parvenza di gioco. I dettami di Mister Inzaghi sembrano finalmente fare effetto sui campani, che possono ripartire dalla partita contro i rossoneri per cercare di strappare almeno un pareggio al Verona.

Scommessa 2; risultato esatto 1-1: 6,75 con Sisal

Il carattere dei campani

Contro il Milan si è finalmente vista una squadra solida, che, soprattutto nel secondo tempo, ha giocato molto meglio dei rossoneri rischiando addirittura di vincere la partita. Sull’onda dell’entusiasmo c’è la possibilità che i campani possano chiudere la prima frazione contro il Verona con un pareggio cercando poi, nella ripresa, di portare a casa un importantissimo risultato utile per classifica e morale. Indubbiamente il pareggio è tra i risultati maggiormente favoriti dalle quote e pronostici Verona - Salernitana.

Scommessa 3; pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo: 2,10 con William Hill